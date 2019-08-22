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البنك المركزي يعلن تخفيض أسعار الفائدة 1.5%

٢٢ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٧:٣١ م
البنك المركزي المصري
البنك المركزي المصري
قرر البنك المركزي المصري، خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية اليوم الخميس، تخفيض معدل الفائدة على الإيداع والإقراض بنسبة 1.5%،، ليصبح سعر الفائدة عند الإيداع 14.25% و15.25% عند الإقراض، وذلك بعد التراجع الملحوظ في معدل التضخم خلال شهري يونيو ويوليو الماضيين، وهو ما دعم قرار خفض أسعار الفائدة للمرة الثانية العام الجاري، واستئناف البنك دورته التيسيرية، إذ انخفض معدل التضخم السنوي خلال شهر يوليو الماضي مسجلا نحو 7.8%، في مقابل نحو 8.9% خلال شهر يونيو السابق عليه، وبالمقارنة بنحو 13% خلال شهر يوليو من العام الماضي 2018.
وبحسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، انخفض أيضا  معدل التضخم الأساسي خلال يونيو الماضي ليصل إلى 5.9% مقابل 6.4% في يونيو، وانخفض بذلك المعدل السنوي للتضخم الأساسي بشكل مستمر في الشهور الخمسة الأخيرة، متراجعا من 9.2% في فبراير الماضي.ولا يتضمن التضخم الأساسى سلعا مثل الفاكهة والخضراوات
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إيقاف عميد تجارة دمنهور لاتهامه بتلقي رشاوى من الطلاب

قرر مجلس جامعة دمنهور، برئاسة الأستاذ الدكتور عبيد صالح، اليوم الخميس، إيقاف عميد كلية التجارة وأستاذ المحاسبة بالجامعة لمدة ثلاثة أشهر عن العمل أو لحين الانتهاء من تحقيقات النيابة العامة، على خلفية اتهامه بتلقي رشاوى مالية من الطلبة الوافدين بكلية التجارة جامعة دمنهور، بحسب تقارير وردت للجامعة وسط حالة من الذهول بين الأساتذة والموظفين والعمال داخل الجامعة لما حدث، وفي انتظار ما تسفر عنه تحقيقات النيابة العامة في الواقعة التي أحيلت للنيابة المختصة، للتحقيق فيها واتخاذ قرار الجامعة.
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قرار جمهوري.. تشكيل مجلس إدارة وكالة الفضاء المصرية

نشرت الجريدة الرسمية، قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، رقم 411 لسنة 2019، بتشكيل مجلس إدارة وكالة الفضاء المصرية لمدة سنتين برئاسة رئيس مجلس الوزراء، وعضوية كل من وزير التعليم العالي والبحث العلمي، ووزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والرئيس التنفيذي للوكالة، ورئيس أكاديمية البحث العلمي، والمستشار يسري هاشم سليمان الشيخ نائب رئيس مجلس الدولة، واللواء أحمد رشدي إبراهيم السيد ممثلا لوزارة الدفاع، واللواء ناصر محمد محي الدين ممثلا لوزارة الداخلية، وأحمد محمد عبد الله ممثلا لوزارة المالية، والدكتور مهندس أحمد عبد النظير أحمد ممثلا لوزارة الإنتاج الحربي.
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يُفعل في 2020.. السيسي يصدر قانون التأمينات والمعاشات

صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي، على القرار رقم 148 لسنة 2019، بإصدار قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، ونشرت الجريدة الرسمية نص القانون في عددها رقم 33 مكرر (أ) الصادر بتاريخ 19 أغسطس 2019، والذي حدد يوم 1 يناير 2020، موعدا رسميا لبدء العمل بالقانون، في ما عدا المواد (111 و112 و113 و114) فيعمل بها من اليوم التالي لتاريخ نشر القرار.. وكان مجلس النواب قد وافق نهائيا، في يوليو الماضي، على مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن التأمينات الاجتماعية والجداول المرفقة
المسجد-الأقصى (1)

الأزهر في ذكرى حريق الأقصى: موقفنا ثابت تجاه القدس

تتجدد في هذه الأيام الذكرى الأليمة لمحاولة حرق المسجد الأقصى المبارك على يد متطرف صهيوني، ليرتكب واحدة من أبشع حوادث الإرهاب وبث العنصرية والكراهية في العصر الحديث، هذه الجريمة النكراء ستبقى في التاريخ شاهدًا على انحراف السلوك الصهيوني وإجرامه منذ اللحظة الأولى التي زرع فيها ليكون خنجرًا في قلب المنطقة العربية.. وتحل الذكرى الـ50 لحريق الأقصى، حيث شب في الجناح الشرقي للجامع القبْلي الموجود في الجهة الجنوبية للمسجد الأقصى حريقا ضخما في 21 أغسطس 1969، التهمت نيرانه كامل محتويات الجناح بما في ذلك منبره التاريخي المعروف بمنبر صلاح الدين.
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طارق-عامر-محافظ-البنك-المركزى-اقتصاد

هل يخفض المركزي سعر الفائدة للمرة الثانية خلال 2019؟

تبحث لجنة السياسة النقدية برئاسة طارق عامر محافظ البنك المركزي المصري، أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض يوم الخميس المقبل، وسط توقعات بخفضها للمرة الثانية خلال العام الجاري، خاصة بعد تراجع معدل التضخم. وقررت اللجنة في اجتماعها الأخير تثبيت أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض لليلة واحدة عند 15.75%، و16.75% على التوالي، كما قررت اللجنة الإبقاء على كل من سعر العملية الرئيسية عند مستوى 16.25%، وسعر الائتمان والخصم عند مستوى 16.25%. وقرر البنك المركزي استئناف دورته التيسيرية وخفض سعر الفائدة خلال شهر فبراير الماضي بنسبة 1%، لأول مرة منذ 10 شهور.
البنك-المركزى

بعد إطلاقه ما مؤشر أسعار الفائدة الخالية من المخاطر؟

أطلق البنك المركزي المصري بالتعاون مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، معيارا جديدا لأسعار الفائدة الخالية من المخاطر، وشارك في إطلاق المؤشر الجديد مجموعة اتصال سوق المال المصرية والبنوك المحلية. وأكد البنك الأوروبي أهمية خطوة إطلاق المعيار الجديد التي ستزيد من كفاءة تحسين السوق، حيث تتماشى مع الاتجاه الدولي نحو تطوير معدلات فائدة خالية من المخاطر. وتدور أسعار الفائدة في مصر ما بين 15.75%، و16.75% للإيداع والإقراض على التوالي، بينما تشير التوقعات إلى احتمالية خفض الفائدة الفترة المقبلة.
الرئيس عبد الفتاح السيسي

حزب المحافظين: العفو الرئاسي طمأن المهتمين بالسياسة

أعرب حزب المحافظين، برئاسة المهندس أكمل قرطام، عن تفاؤله بعام الإصلاح السياسي الذي أعلنت عنه الدولة، خاصة بعد قرار إخلاء سبيل عدد من النشطاء السياسيين، لافتا إلى أن الحزب ينتهز هذه المناسبة للتعبير عن تمسكه الدائم بسيادة القانون واحترامه وعدالة تطبيقه، متمنيا للمؤسسة القضائية أن تظل دائما رمزا للعدالة. وذكر الحزب فى بيان له، أن مثل هذه القرارات تساهم إلى حد كبير في إعادة الطمأنينة إلى المهتمين بالسياسة والمشتغلين بالشأن العام، ويبعث في ذات الوقت الأمل في نفوس العشرات من المحبوسين احتياطيًا بسبب بلاغات أو محاضر مشابهة.
اقتصاد-الدخل-المرتبات-حسابات-محاسبة-الجنية-المصرى

كيف تحول الجنيه إلى أفضل العملات أداء في 4 سنوات؟

أصبح الجنيه المصري ثاني أفضل العملات أداء على مستوى العالم خلال العام الجاري 2019، حسب وكالة بلومبرج، ليتحول خلال الـ4 سنوات الماضية من أسوأ العملات أداء على مستوى الشرق الأوسط خلال عام 2015، إلى الأفضل حاليا. وارتفع سعر الجنيه أمام العملة الخضراء منذ بداية العام بنحو 6.5%، وسجل أقل سعر للدولار في البنوك حاليا نحو 16.64 جنيه، ليرتفع بذلك بقيمة 131 قرشا بالمقارنة بنهاية العام الماضي 2018. وفي نوفمبر 2016، قرر البنك المركزي تحرير سعر صرف الجنيه، والتسعير وفقا لآليات العرض والطلب، ولأول مرة تم خفض قيمة الجنيه بنحو 48% أمام العملات الأجنبية.
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