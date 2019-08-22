رياضة

بتروسبورت يستضيف مباراة بيراميدز وحرس الحدود بالكأس

تحرير:محمد حسن صيام ٢٢ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٨:١٠ م
بيراميدز
بيراميدز
قررت لجنة المسابقات إقامة مباراة بيراميدز أمام فريق حرس الحدود فى دور الثمانية لمسابقة كأس مصر فى تمام الساعة الثامنة مساء الجمعة 30 اغسطس الجارى بملعب بتروسبورت بدلا من ملعب الجيش ببرج العرب، وفى حالة انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل يلعب الفريقان وقتا إضافيا مدته نصف ساعة على شوطين واذا استمر التعادل تطبق قاعدة ركلات الترجيح من نقطة الجزاء لتحديد الفريق الفائز، ويعتبر النادى المذكور أولا هو صاحب الزى الاساسى والمسئول عن الكرات التى تلعب بها المباراة.
وتأهل فريق بيراميدز إلى دور الثمانية لبطولة كأس مصر، بعدما خطف فوزًا ثمينًا من نظيره الأهلي، بهدف نظيف سجله إيريك تراوري، في المباراة التي جمعتهما مساء السبت الماضي، على استاد الجيش ببرج العرب بالإسكندرية، ضمن مباريات دور الستة عشر من المسابقة، ليصطدم مع فريق حرس الحدود في دور الثمانية. ويستعد فريق
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5 في خط الوسط.. تشكيل بيراميدز المتوقع أمام الأهلي

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