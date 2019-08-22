إيقاف عميد تجارة دمنهور لاتهامه بتلقي رشاوى من الطلاب

تحرير:محمود عبد الصبور ٢٢ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٨:١٨ م

جامعة دمنهور

قرر مجلس جامعة دمنهور، برئاسة الأستاذ الدكتور عبيد صالح، اليوم الخميس، إيقاف عميد كلية التجارة وأستاذ المحاسبة بالجامعة لمدة ثلاثة أشهر عن العمل أو لحين الانتهاء من تحقيقات النيابة العامة، على خلفية اتهامه بتلقي رشاوى مالية من الطلبة الوافدين بكلية التجارة جامعة دمنهور، بحسب تقارير وردت للجامعة وسط حالة من الذهول بين الأساتذة والموظفين والعمال داخل الجامعة لما حدث، وفي انتظار ما تسفر عنه تحقيقات النيابة العامة في الواقعة التي أحيلت للنيابة المختصة، للتحقيق فيها واتخاذ قرار الجامعة.

وكانت جامعة دمنهور، قد تلقت تقريرا من الرقابة الإدارية بشأن مخالفات منسوبة إلى الدكتور «ع. ال.»، أستاذ المحاسبة وعميد كلية التجارة بجامعة دمنهور، بخصوص حصوله على رشاوى مالية من الطلاب الوافدين، طبقًا لما هو وارد تفصيلًا بالمذكره الواردة من هيئة الرقابة الإدارية. وبناء على ذلك أصدر مجلس جامعة