رياضة

لاعبو مصر يشاركون فى اختيار أفضل لاعب فى العالم

تحرير:أحمد محمد ٢٢ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٨:٢٠ م
اختيار أحسن لاعب فى العالم
اختيار أحسن لاعب فى العالم
شارك أكثر من 500 لاعب من الأندية المصرية اليوم الخميس، في التصويت السنوى لاختيار أفضل لاعب وأفضل 11 لاعبا على مستوى العالم فى الاستفتاء الذى يجريه الاتحاد الدولى للاعبين المحترفين (الفيبرو)، وذلك عن طريق جمعية اللاعبين المحترفين بمصر التي يترأسها مجدي عبدالغني عضو اتحاد الكرة السابق. وتلقت الجمعية المصرية الاستمارات الخاصة بالتصويت التي يرسلها الاتحاد الدولي للاعبين الفيبرو بالتعاون مع الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" ليقوم اللاعبون المصريون بالتصويت عليها.
حيث قام وفد الجمعية بقيادة حمزة عبدالوهاب المدير التنفيذي لجمعية المحترفين ومحمد تركى المسئول الإعلامي بالذهاب إلى عدد من الأندية والقيام بأخذ آراء العديد من اللاعبين في الاستفتاء على التشكيلة المثالية لأفضل 11 لاعبا على مستوى العالم. وقد شارك لاعبو أندية المقاولون العرب وإنبي وبتروجيت ونجوم إف سي الإنتاج
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مباراة الأهلى واطلع برة تصوير سامح أبو حسن (26)

مفاجآت في قائمة الأهلي لمواجهة «اطلع برّة»

أعلن محمد يوسف، المدير الفني المؤقت للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن قائمة الفريق لمواجهة فريق «اطلع برّة» بطل جنوب السودان المقرر إقامتها في تمام الساعة الثامنة مساء غدٍ، الجمعة، على استاد الجيش ببرج العرب بالإسكندرية في إياب الدور التمهيدي من منافسات بطولة دوري أبطال إفريقيا، وشهدت القائمة الظهور الأول للوافدين الجديدين محمود متولي، وأليو ديانج، وغياب وليد أزارو، ومروان محسن، ورمضان صبحي، ومحمد هاني، وعلي معلول، وصالح جمعة، وشريف إكرامي.
بيراميدز وايتوال الكونغولى (3)

بتروسبورت يستضيف مباراة بيراميدز وحرس الحدود بالكأس

قررت لجنة المسابقات إقامة مباراة بيراميدز أمام فريق حرس الحدود فى دور الثمانية لمسابقة كأس مصر فى تمام الساعة الثامنة مساء الجمعة 30 اغسطس الجارى بملعب بتروسبورت بدلا من ملعب الجيش ببرج العرب، وفى حالة انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل يلعب الفريقان وقتا إضافيا مدته نصف ساعة على شوطين واذا استمر التعادل تطبق قاعدة ركلات الترجيح من نقطة الجزاء لتحديد الفريق الفائز، ويعتبر النادى المذكور أولا هو صاحب الزى الاساسى والمسئول عن الكرات التى تلعب بها المباراة.
وليد ازارو مباراة الأهلى واطلع برة تصوير سامح أبو حسن (21)

تدريبات منفردة لثلاثي الأهلي استعدادًا لـ اطلع برة

عقد محمد يوسف، المدير الفني المؤقت للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، جلسة فنية مع أحمد الشيخ، لاعب الفريق، قبل انطلاق المران المسائي، اليوم الخميس، على ملعب التتش بالجزيرة، حيث حرص «يوسف» على الحديث عن بعض الأمور الفنية مع اللاعب، وذلك في المران الأخير للفريق قبل السفر إلى الإسكندرية للدخول في معسكر مغلق استعدادًا لمواجهة الغد أمام «اطلع برّة» بطل جنوب السودان في إياب الدور التمهيدي بمنافسات دوري أبطال إفريقيا. ويعلن يوسف، قائمة الفريق التي ستتوجه إلى برج العرب للمبيت بها استعدادًا لمواجهة الغد عقب انتهاء المران المسائي.
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لاسارتي

لاسارتي: أفراح التتويج بالدوري يجب أن تتوقف

عقد مارتن لاسارتي المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، جلسة مع لاعبي القلعة الحمراء، صباح اليوم الخميس، داخل معسكر الفريق المغلق في برج العرب بالإسكندرية، وطالبهم بضرورة إغلاق صفحة الفوز على المقاولون، والتتويج رسميا بالدوري رقم 41، وأكد لاسارتي، في تصريحات للموقع الرسمي، للاعبين أن الفريق على موعد مع مباراة مهمة جدا أمام الزمالك الأحد المقبل، في ختام مشوار الفريق بمسابقة الدوري، مؤكدًا لهم ضرورة حصد نقاطها الثلاث من أجل إنهاء الموسم بشكل مميز.
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بعد التتويج.. الأهلي: هدفنا في الدوري لم ينته

أكد سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أن الجهاز الفني واللاعبين أغلقوا تمامًا صفحة الفوز على المقاولون العرب أمس، ويركزون بالكامل في مباراة الزمالك بعد التتويج بمسابقة الدوري رسميًا لموسم 2019-2020، وقال عبد الحفيظ: «بدأنا التركيز والتحضير لمباراة الزمالك التي تبقى مهمة للغاية على الصعيد الرقمي والإحصائي والجماهيري، خاصة أننا نرغب فى إنهاء الموسم بشكل جيد من خلال مواصلة الانتصارات وحصد النقاط الثلاث في مباراة القمة».
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رمضان صبحي: تحملنا الكثير لإسعاد الجماهير الحمراء

احتفل لاعبو الأهلي بالتتويج بلقب الدوري الممتاز موسم (2018-2019)، للموسم الرابع على التوالي، وللمرة 41 في تاريخ القلعة الحمراء، ورقص لاعبو المارد الأحمر، احتفالاً بلقب الدوري، كما حملوا حسام عاشور قائد الفريق، على الأعناق، وذلك بعد الفوز على المقاولون العرب بنتيجة 3-1، على ملعب برج العرب بالإسكندرية، في الجولة الـ33 وقبل الأخيرة من المسابقة، ليرفع الأهلي رصيده إلى 77 نقطة، في صدارة جدول الترتيب، ليحصد اللقب، وذلك بعدما أصبح الفارق بينه وبين الزمالك، صاحب المركز الثاني، 5 نقاط قبل جولة واحدة من نهاية المسابقة، ستشهد مواجهة القطبين الأحد المقبل.
شريف-اكرامى

إكرامي: متمسك بالبقاء في الأهلي.. وأهنئ الشناوي

تحدث شريف إكرامي حارس مرمى النادي الأهلي عن مستقبله مع القلعة الحمراء في الفترة المقبلة، قائلًا: «رفضت الرحيل من النادي في وقت سابق، لأنه صاحب الأولوية دائمًا بالنسبة لي». وأضاف إكرامي في تصريحات لبرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر شاشة صدى البلد: «تاريخي إتعمل واسمي كبر في النادي ده، وعلاقتي قوية مع الأهلي ولم أفكر في الرحيل تمامًا حتى لو كانت هناك فرص كبيرة للرحيل والتي قد تمنح فرصة المشاركة مع المنتخب أو غيره من الفرص، متمسك بالاستمرار في الأهلي».
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