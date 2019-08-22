لاعبو مصر يشاركون فى اختيار أفضل لاعب فى العالم

تحرير:أحمد محمد ٢٢ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٨:٢٠ م

اختيار أحسن لاعب فى العالم

شارك أكثر من 500 لاعب من الأندية المصرية اليوم الخميس، في التصويت السنوى لاختيار أفضل لاعب وأفضل 11 لاعبا على مستوى العالم فى الاستفتاء الذى يجريه الاتحاد الدولى للاعبين المحترفين (الفيبرو)، وذلك عن طريق جمعية اللاعبين المحترفين بمصر التي يترأسها مجدي عبدالغني عضو اتحاد الكرة السابق. وتلقت الجمعية المصرية الاستمارات الخاصة بالتصويت التي يرسلها الاتحاد الدولي للاعبين الفيبرو بالتعاون مع الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" ليقوم اللاعبون المصريون بالتصويت عليها.

حيث قام وفد الجمعية بقيادة حمزة عبدالوهاب المدير التنفيذي لجمعية المحترفين ومحمد تركى المسئول الإعلامي بالذهاب إلى عدد من الأندية والقيام بأخذ آراء العديد من اللاعبين في الاستفتاء على التشكيلة المثالية لأفضل 11 لاعبا على مستوى العالم. وقد شارك لاعبو أندية المقاولون العرب وإنبي وبتروجيت ونجوم إف سي الإنتاج