رياضة

مفاجآت في قائمة الأهلي لمواجهة «اطلع برّة»

تحرير:أحمد شحاته ٢٢ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٨:٣٣ م
الأهلي
الأهلي
أعلن محمد يوسف، المدير الفني المؤقت للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن قائمة الفريق لمواجهة فريق «اطلع برّة» بطل جنوب السودان المقرر إقامتها في تمام الساعة الثامنة مساء غدٍ، الجمعة، على استاد الجيش ببرج العرب بالإسكندرية في إياب الدور التمهيدي من منافسات بطولة دوري أبطال إفريقيا، وشهدت القائمة الظهور الأول للوافدين الجديدين محمود متولي، وأليو ديانج، وغياب وليد أزارو، ومروان محسن، ورمضان صبحي، ومحمد هاني، وعلي معلول، وصالح جمعة، وشريف إكرامي.
وجاءت قائمة الأهلي كالتالي: محمد الشناوي، وعلي لطفي، ومحمود وحيد، ومحمود متولي، ورامي ربيعة، وياسر إبراهيم، وحمدي فتحي، وأيمن أشرف، وحسين الشحات، وأليو ديانج، وعمرو السولية، ومحمد مجدي "قفشة"، وأحمد الشيخ، وأحمد فتحي، وحسام عاشور، وصلاح محسن، وجيرالدو، وجونيور أجاي. وحقق فريق النادي الأهلي فوزًا سهلا
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التصويت-على جائزرة أحسن لاعب 1

لاعبو مصر يشاركون فى اختيار أفضل لاعب فى العالم

شارك أكثر من 500 لاعب من الأندية المصرية اليوم الخميس، في التصويت السنوى لاختيار أفضل لاعب وأفضل 11 لاعبا على مستوى العالم فى الاستفتاء الذى يجريه الاتحاد الدولى للاعبين المحترفين (الفيبرو)، وذلك عن طريق جمعية اللاعبين المحترفين بمصر التي يترأسها مجدي عبدالغني عضو اتحاد الكرة السابق. وتلقت الجمعية المصرية الاستمارات الخاصة بالتصويت التي يرسلها الاتحاد الدولي للاعبين الفيبرو بالتعاون مع الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" ليقوم اللاعبون المصريون بالتصويت عليها.
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بتروسبورت يستضيف مباراة بيراميدز وحرس الحدود بالكأس

قررت لجنة المسابقات إقامة مباراة بيراميدز أمام فريق حرس الحدود فى دور الثمانية لمسابقة كأس مصر فى تمام الساعة الثامنة مساء الجمعة 30 اغسطس الجارى بملعب بتروسبورت بدلا من ملعب الجيش ببرج العرب، وفى حالة انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل يلعب الفريقان وقتا إضافيا مدته نصف ساعة على شوطين واذا استمر التعادل تطبق قاعدة ركلات الترجيح من نقطة الجزاء لتحديد الفريق الفائز، ويعتبر النادى المذكور أولا هو صاحب الزى الاساسى والمسئول عن الكرات التى تلعب بها المباراة.
وليد ازارو مباراة الأهلى واطلع برة تصوير سامح أبو حسن (21)

تدريبات منفردة لثلاثي الأهلي استعدادًا لـ اطلع برة

عقد محمد يوسف، المدير الفني المؤقت للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، جلسة فنية مع أحمد الشيخ، لاعب الفريق، قبل انطلاق المران المسائي، اليوم الخميس، على ملعب التتش بالجزيرة، حيث حرص «يوسف» على الحديث عن بعض الأمور الفنية مع اللاعب، وذلك في المران الأخير للفريق قبل السفر إلى الإسكندرية للدخول في معسكر مغلق استعدادًا لمواجهة الغد أمام «اطلع برّة» بطل جنوب السودان في إياب الدور التمهيدي بمنافسات دوري أبطال إفريقيا. ويعلن يوسف، قائمة الفريق التي ستتوجه إلى برج العرب للمبيت بها استعدادًا لمواجهة الغد عقب انتهاء المران المسائي.
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وليد ازارو مباراة الأهلى واطلع برة تصوير سامح أبو حسن (21)

تدريبات منفردة لثلاثي الأهلي استعدادًا لـ اطلع برة

عقد محمد يوسف، المدير الفني المؤقت للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، جلسة فنية مع أحمد الشيخ، لاعب الفريق، قبل انطلاق المران المسائي، اليوم الخميس، على ملعب التتش بالجزيرة، حيث حرص «يوسف» على الحديث عن بعض الأمور الفنية مع اللاعب، وذلك في المران الأخير للفريق قبل السفر إلى الإسكندرية للدخول في معسكر مغلق استعدادًا لمواجهة الغد أمام «اطلع برّة» بطل جنوب السودان في إياب الدور التمهيدي بمنافسات دوري أبطال إفريقيا. ويعلن يوسف، قائمة الفريق التي ستتوجه إلى برج العرب للمبيت بها استعدادًا لمواجهة الغد عقب انتهاء المران المسائي.
مران-الأهلي‎ (2)

أول رسالة من محمد يوسف للاعبي الأهلي

عقد محمد يوسف، المدير الفني المؤقت للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، جلسة فنية مع محمود وحيد، لاعب الفريق، في بداية المران الذي أقيم مساء اليوم الأربعاء، على ملعب التتش بالجزيرة، استعدادًا لمواجهة فريق "اطلع برّه" بطل جنوب السودان ضمن مواجهات إياب الدور التمهيدي من منافسات دوري أبطال إفريقيا، والمحدد لها مساء بعد غدٍ الجمعة، على استاد الجيش ببرج العرب بالإسكندرية، وشهدت الجلسة الحديث عن بعض الأمور الفنية الخاصة بتجهيز اللاعب للمرحلة المقبلة.
الزمالك-والاسماعيلى-الشوط-الأول (8)

خطاب رسمي من الزمالك لاتحاد الكرة لهذا السبب

أرسل الزمالك خطابًا رسميًا إلى الجهات الأمنية يطلب فيه إقامة مباراة العودة أمام ديكاداها في ملعب «بتروسبورت» في التجمع الخامس، ويرغب الزمالك في خوض اللقاء ببتروسبورت لصعوبة إقامة المباراة في برج العرب الذي يستضيف لقاء الأهلي وأطلع بره في إياب الدور التمهيدي لدوري أبطال إفريقيا، وكان مصدر داخل الاتحاد المصري لكرة القدم، أكد أن استاد الجيش بالسويس، مرشحًا لاستضافة المباراة الثانية للزمالك، أمام ديكاداها الصومالي، في إياب الدور التمهيدي لدوري أبطال إفريقيا في نسختها رقم 56.
مباراة الأهلى واطلع برة تصوير سامح أبو حسن (15)

مدرب اطلع بره: مباراة الإياب قد تشهد مفاجآت

يرى موريس مايكل، المدير الفني لفريق اطلع بره، بطل حنوب السودان، أن خسارة فريقه الكبيرة أمام النادي الأهلي ليست حاسمة لهوية الفريق المتأهل للدور التالي، مشيرًا إلى أنه يرفض الاستسلام، وأن مباراة الإياب قد تحدث بها مفاجآت. وحقق الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي فوزا سهلا على نظيره فريق اطلع بره، بطل جنوب السودان برباعية نظيفة، في المباراة التي جمعتهما مساء الأحد، على استاد الجيش ببرج العرب بالإسكندرية، في ذهاب الدور التمهيدي (الـ64) من دوري أبطال إفريقيا.
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