رياضة

لتعويض فترة الغياب.. تشامبرلين يمدد عقده مع ليفربول

تحرير:محمد جمال ٢٢ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٨:٤٠ م
أوكسلد تشامبرلين
أوكسلد تشامبرلين
أعلن نادى ليفربول عن تمديد عقده مع أوكسلد تشامبرلين خط وسط الريدز، وكشف الموقع الرسمى لليفربول عن أن اللاعب مدد عقدا "طويل الأمد" مع الفريق. وعلق اللاعب على تمديد العقد قائلا: "أنا متحمس جدًّا، العقد كان في طور الإعداد لفترة قصيرة، لذا من الجيد أن يتم ذلك أخيرًا وأن أقضي وقتي هنا، وهو ما أتطلع إليه". وأكمل تشامبرلين: "أعتقد أنها فرصة جديدة للعودة، وتعويض الأوقات التى ضاعت من قبل، أنت لا تحصل على فرصة للعب لليفربول كل يوم، أنا أسعى لمد العقد لأكثر من ذلك".
????@Alex_OxChambo has signed a new long-term deal with the Reds ?? pic.twitter.com/xLw0AZlOJs — Liverpool FC (@LFC) August 22, 2019 وكشفت تقارير صحفية إنجليزية فى وقت سابق أن تشامبرلين بصدد تمديد عقده لموسم 2033. وانضم أوكسلد لصفوف الريدز قادما من أرسنال خلال الانتقالات الصيفية لموسم 2017- 2018،
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