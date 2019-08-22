سائق يطعن شقيقته بـ«سكين» لشكه في سلوكها بالشرقية

تحرير:إسلام عبدالخالق ٢٢ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٨:٤١ م

أصدرت نيابة أبو كبير العامة برئاسة المستشار أحمد حسان، وإشراف المستشار وليد جمال المحامي العام لنيابات شمال الشرقية، اليوم الخميس، قرارًا بحبس سائق، في بداية العقد الثالث من العمر، لمدة أربعة ايام على ذمة التحقيقات؛ على خلفية اتهامه بالشروع في قتل شقيقته، ربة منزل مُطلقة، بعدما استل سلاحًا أبيض «سكين»، وطعنها طعنتين إحداهما نافذة بالبطن والصدر، لا لشيء إلا بسبب شكه في سلوكها، حيث بدأ الأمر بمشادة كلامية تطورت إلى مشاجرة انتهت بشقيقته بين الحياة والموت، وجرى نقل المصابة إلى مستشفى «الزقازيق» الجامعي.

البداية كانت بتلقي اللواء عاطف مهران، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من اللواء أشرف الدمرداش، مساعد مدير أمن الشرقية لفرقة الشمال، يفيد بورود بلاغًا بقيام سائق، عمره 31 عامًا، مُقيم بدائرة مركز شرطة ههيا، بطعن شقيقته، ربة منزل مُطلقة، عمرها 34 عامًا، وذلك داخل منزلها ببندر مركز شرطة أبو كبير. بالانتقال والفحص،