جريمة

سائق يطعن شقيقته بـ«سكين» لشكه في سلوكها بالشرقية

تحرير:إسلام عبدالخالق ٢٢ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٨:٤١ م
سكين-أرشيفه
سكين-أرشيفه
أصدرت نيابة أبو كبير العامة برئاسة المستشار أحمد حسان، وإشراف المستشار وليد جمال المحامي العام لنيابات شمال الشرقية، اليوم الخميس، قرارًا بحبس سائق، في بداية العقد الثالث من العمر، لمدة أربعة ايام على ذمة التحقيقات؛ على خلفية اتهامه بالشروع في قتل شقيقته، ربة منزل مُطلقة، بعدما استل سلاحًا أبيض «سكين»، وطعنها طعنتين إحداهما نافذة بالبطن والصدر، لا لشيء إلا بسبب شكه في سلوكها، حيث بدأ الأمر بمشادة كلامية تطورت إلى مشاجرة انتهت بشقيقته بين الحياة والموت، وجرى نقل المصابة إلى مستشفى «الزقازيق» الجامعي.
البداية كانت بتلقي اللواء عاطف مهران، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من اللواء أشرف الدمرداش، مساعد مدير أمن الشرقية لفرقة الشمال، يفيد بورود بلاغًا بقيام سائق، عمره 31 عامًا، مُقيم بدائرة مركز شرطة ههيا، بطعن شقيقته، ربة منزل مُطلقة، عمرها 34 عامًا، وذلك داخل منزلها ببندر مركز شرطة أبو كبير. بالانتقال والفحص،
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كلب (2)

بينهم أميني شرطة.. كلب مسعور يعقر 7 أشخاص بالبحيرة

أصيب 7 أشخاص اليوم الخميس، بعقرات كلب مسعور بقرية كوم الحاصل بدائرة مركز الدلنجات بمحافظة البحيرة، وسط حالة من الخوف والرعب بين الأهالي، وتم نقل المصابين جميعًا لمستشفى مركز الدلنجات العام لتلقي العلاج اللازم، وقامت المستشفى باتخاذ اللازم طبيًا نحو المصابين وتوفير المصل لهم، وجاري تحرير محضر بالواقعة للعرض على النيابة العامة لتولي التحقيقات، وجاري اتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه الكلاب الضالة في القرية قبل حدوث كارثة مماثلة، وتشكيل لجنة من الإدارة البيطرية للقضاء على الكلاب الضالة.
سفاح -النساء

سفاح العواجيز.. القبض على المتهم بقتل 4 سيدات في بني سويف

كشف قطاع الأمن العام بوزارة الداخلية، برئاسة اللواء علاء الدين سليم، تفاصيل القبض على مسجل خطر متهم بقتل 4 سيدات مسنات في بني سويف، بعد رصد 4 حوادث قتل مجهلة بدائرة مركز شرطة بنى سويف على فترات زمنية مختلفة لسيدات مُسنات تشابهت ظروف وملابسات إرتكابها. وأسفرت جهود أجهزة الوزارة عن تحديد مرتكب تلك الوقائع وهو«م. أ. ع» 53 عاما، مسجل شقى خطر، مزارع، مقيم بقرية إبشنا دائرة المركز، مسجل جنائى سرقات مواشى، وسبق اتهامه فى 36 قضية: "سرقة بالإكراه، وشروع فى قتل، سرقات مواشى، سلاح بدون ترخيص، سرقات متنوعة، آداب عامة، ضرب".
احمد-سليم-الامين-الاعلي-للاعلام (1)

تجديد حبس أمين «الأعلى للإعلام» السابق «في الرشوة»

قرر قاضي المعارضات المختص، تجديد حبس أحمد سليم ، أمين المجلس الأعلى للإعلام السابق، واثنين آخرين 4 أيام على ذمة التحقيقات، في اتهامهم في قضية رشوة، مقابل الحصول على تصاريح إطلاق قناة تليفزيونية. وكانت نيابة أمن الدولة العليا بإشراف المحام العام الأول المستشار خالد ضياء الدين، قررت حبس المتهمين 4 أيام احتياطيا علي ذمة التحقيقات التي تجرى معهم في القضية، بعدما ألقت الأجهزة الرقابية القبض على أحمد سليم، أمين عام المجلس الأعلى للإعلام بتهمة تقاضي الرشوة في مجال عمله.
المشاجرة -بين -الاهلى-بوسط البلد

المشدد 15 سنة لـ 21 متهما في أحداث «وسط البلد»

عاقبت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد علي الفقي، المنعقدة بمجمع محاكم عابدين، اليوم الخميس، 21 متهمًا، بالسجن المشدد 15 سنة، لإدانتهم بالبلطجة واستعراض القوة بمنطقة وسط البلد، وكشفت التحقيقات أن المتهمين الـ21 في 23 أبريل 2019 قاموا بأنفسهم وبواسطة غيرهم مجهولين باستعراض القوة والتلويح بالعنف واستخدامه ضد عدد كبير من الأبرياء مما تصادف وجودهم بمكان الواقعة بقصد ترويعهم وإلحاق الأذى المادي والمعنوي بهم لفرض السطوة،مما كان من شأنه إلقاء الرعب في نفوسهم وتعريض حياتهم للخطر مستخدمين أسلحة نارية وبيضاء.
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إطلاق-نار (1)

عيال ورصاص| حبس 2 ضربا جيرانهما بالنار في الشرقية

أصدرت نيابة بلبيس العامة، برئاسة المستشار عمرو عبد العاطي، وإشراف المستشار محمد القاضي، المحامي العام لنيابات جنوب الشرقية، اليوم الثلاثاء، قرارًا بحبس اثنين من عائلة «أبو شعير» المعروفة بعزبة «عيد» التابعة لقرية «ميت معلا» بدائرة مركز شرطة بلبيس، لمدة أربعة أيام على ذمة التحقيقات؛ على خلفية اتهامهما بإطلاق النيران على ستة أشخاص من أبناء عائلة «عيد» وإصابتهم في أنحاء متفرقة بالجسد، على أثر نشوب خلافات بين الطرفين بسبب مشاجرة بين أطفال من أبناء العائلتين بذات الناحية.
موقع جريمة مقتل ضابط متقاعد في السلام (1)

العشق والدم.. تفاصيل ليلة قتل «إسماعيل بيه» بالسلام

‌شوارع مزدحمة، ضجيج المارة يمزقه سارينات السيارات، والمقاهي تضج بروادها، وبيوت في خلف أبوابها المغلقة تدور حكايات، مالت الشمس نحو المغيب لتعلن عن قدوم الليل، في المساء جلس الرجل بجوار بناته، انقباضة في صدره جعلته يتفحص وجوههم كأنه يراهم للمرة الأولى، يمتلك قلبا أوسع من بيته، يعيش على أمل أن يزوج بناته ليطمئن قلبه، لم يكن يدري أن أيادي الغدر والخيانة هي الأقرب، في غرفة مظلمة كقلبها الأسود تقبع الزوجة، تضع لمسات خطتها الأخيرة لتسلب منه حياته في غمضة عين، فجأة انخفض صوت الضجيج وعم المكان سكون للحظات معلنا عن وجود جثة.
جثة-فتاة

جثة و3 يتامى.. مأساة جامعية قتلتها «سلفتها» بالشرقية

«سلفتي بلوتي».. مثل يتندر به أهل الريف وقراه البسيطة كلما حضرت الظروف مشكلة بين «سلايف» اعتادت إحداهما التجني على الأخرى والنيل منها ولو بتدبير الأمور لتظهر على غير حقيقتها، وكأن الدنيا وعذابها بالنسبة إليها أصبح وجود وسعادة زوجة شقيق زوجها، إلا أن ما حدث في عزبة «الجويني» التابعة لقرية «القضاه» بدائرة مركز كفر صقر، كان أمرا جديدا على كل من سمع بخلافات السلايف يومًا؛ إذ ضربت الغيرة قلب ربة منزل وجعلتها تستعين بوالدها وشقيقها لقتل «سلفتها»، لا لشيء إلا لأنها حصدت من التعليم والسيرة الطيبة بين الناس ما لم تنله هي.
محكمة-ارشفية

إحالة قاتل شقيق زوجته وشرع في قتل عائلتها للمفتي

قررت محكمة جنايات الإسكندرية، اليوم السبت، برئاسة المستشار يسري عبد الرحمن محمد، رئيس المحكمة، وعضوية كل من المستشار أحمد عبد الغني عمران، والمستشار خالد قطب بدر الدين، وسكرتير الجنايات وليد محمد محب، إحالة أوراق المدعو "ال. ع. أ" عامل دوكو، إلى مفتي الديار المصرية لإبداء الرأي الشرعي في إعدامه، لقتله المجني عليه "ال. م. ع" وشروعه في قتل ثلاثة آخرين. وتعود الواقعة في القضية رقم 1197 لسنة 2019 جنايات قسم شرطة باب شرقي إلى تلقي مدير أمن الإسكندرية إخطارا من مأمور قسم شرطة باب شرقي ببلاغ يفيد قيام عامل دوكو بقتل شقيق زوجته والشروع في قتل 3 آخرين.
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