اتحرقت من الشمس.. سخرية من تمثال ليلى مراد بشاطئ الغرام

٢٢ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٨:٥١ م

تمثال ليلى مراد بشاطئ الغرام في مطروح

حالة من الجدل شهدتها مدينة مرسى مطروح، بعد تنصيب تمثال للفنانة ليلى مراد في مدخل شاطئ الغرام الذي قدمت بطولة فيلم يحمل اسمه، فبينما عبر عدد من المواطنين والمصطافين عن فرحتهم بالفكرة أثناء تثبيت التمثال في موقعه، انتقده كثيرون معتبرين أنه يشوه المنظر العام للشاطئ بلوته الأسود، خاصة وأنه لا يشبه الفنانة الراحلة، وسرعان ما نشرت صفحة خدمة المواطنين التابعة لمحافظة مطروح، اليوم الخميس، عبر صفتحتها الرسمية على "فيسبوك" صور للتمثال في مراحل تركيبه، حتى انهالت التعليقات الساخرة على المنشور.

وقالت صفحة خدمة المواطنين، إنه تم بـدء وضـع تمثال الفنانة ليلى مـراد والمصنوع من البرونز، بمدخل مسرح ليلى مراد بشاطئ الغرام، في إطار أعمال تطوير الشاطئ والارتقاء بمكانته السياحية. ورغم حالة السخرية والانتقادات للتمثال التي سيطرت على التعليقات، إلا أن المحافظة غابت عن المشهد، ولم تتدخل بأي تعليق. وأكد