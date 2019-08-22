سياسة

مصر

عرب

أمريكا

عالم

اقتصاد

اتحرقت من الشمس.. سخرية من تمثال ليلى مراد بشاطئ الغرام

٢٢ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٨:٥١ م
تمثال ليلى مراد بشاطئ الغرام في مطروح
تمثال ليلى مراد بشاطئ الغرام في مطروح
حالة من الجدل شهدتها مدينة مرسى مطروح، بعد تنصيب تمثال للفنانة ليلى مراد في مدخل شاطئ الغرام الذي قدمت بطولة فيلم يحمل اسمه، فبينما عبر عدد من المواطنين والمصطافين عن فرحتهم بالفكرة أثناء تثبيت التمثال في موقعه، انتقده كثيرون معتبرين أنه يشوه المنظر العام للشاطئ بلوته الأسود، خاصة وأنه لا يشبه الفنانة الراحلة، وسرعان ما نشرت صفحة خدمة المواطنين التابعة لمحافظة مطروح، اليوم الخميس، عبر صفتحتها الرسمية على "فيسبوك" صور للتمثال في مراحل تركيبه، حتى انهالت التعليقات الساخرة على المنشور.
وقالت صفحة خدمة المواطنين، إنه تم بـدء وضـع تمثال الفنانة ليلى مـراد والمصنوع من البرونز، بمدخل مسرح ليلى مراد بشاطئ الغرام، في إطار أعمال تطوير الشاطئ والارتقاء بمكانته السياحية. ورغم حالة السخرية والانتقادات للتمثال التي سيطرت على التعليقات، إلا أن المحافظة غابت عن المشهد، ولم تتدخل بأي تعليق. وأكد
اقرأ المزيد
جامعة -دمنهور (2)

إيقاف عميد تجارة دمنهور لاتهامه بتلقي رشاوى من الطلاب

قرر مجلس جامعة دمنهور، برئاسة الأستاذ الدكتور عبيد صالح، اليوم الخميس، إيقاف عميد كلية التجارة وأستاذ المحاسبة بالجامعة لمدة ثلاثة أشهر عن العمل أو لحين الانتهاء من تحقيقات النيابة العامة، على خلفية اتهامه بتلقي رشاوى مالية من الطلبة الوافدين بكلية التجارة جامعة دمنهور، بحسب تقارير وردت للجامعة وسط حالة من الذهول بين الأساتذة والموظفين والعمال داخل الجامعة لما حدث، وفي انتظار ما تسفر عنه تحقيقات النيابة العامة في الواقعة التي أحيلت للنيابة المختصة، للتحقيق فيها واتخاذ قرار الجامعة.
البنك-المركزي

البنك المركزي يعلن تخفيض أسعار الفائدة 1.5%

قرر البنك المركزي المصري، خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية اليوم الخميس، تخفيض معدل الفائدة على الإيداع والإقراض بنسبة 1.5%،، ليصبح سعر الفائدة عند الإيداع 14.25% و15.25% عند الإقراض، وذلك بعد التراجع الملحوظ في معدل التضخم خلال شهري يونيو ويوليو الماضيين، وهو ما دعم قرار خفض أسعار الفائدة للمرة الثانية العام الجاري، واستئناف البنك دورته التيسيرية، إذ انخفض معدل التضخم السنوي خلال شهر يوليو الماضي مسجلا نحو 7.8%، في مقابل نحو 8.9% خلال شهر يونيو السابق عليه، وبالمقارنة بنحو 13% خلال شهر يوليو من العام الماضي 2018.
السيسي (2)

قرار جمهوري.. تشكيل مجلس إدارة وكالة الفضاء المصرية

نشرت الجريدة الرسمية، قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، رقم 411 لسنة 2019، بتشكيل مجلس إدارة وكالة الفضاء المصرية لمدة سنتين برئاسة رئيس مجلس الوزراء، وعضوية كل من وزير التعليم العالي والبحث العلمي، ووزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والرئيس التنفيذي للوكالة، ورئيس أكاديمية البحث العلمي، والمستشار يسري هاشم سليمان الشيخ نائب رئيس مجلس الدولة، واللواء أحمد رشدي إبراهيم السيد ممثلا لوزارة الدفاع، واللواء ناصر محمد محي الدين ممثلا لوزارة الداخلية، وأحمد محمد عبد الله ممثلا لوزارة المالية، والدكتور مهندس أحمد عبد النظير أحمد ممثلا لوزارة الإنتاج الحربي.
السيسي (4)

يُفعل في 2020.. السيسي يصدر قانون التأمينات والمعاشات

صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي، على القرار رقم 148 لسنة 2019، بإصدار قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، ونشرت الجريدة الرسمية نص القانون في عددها رقم 33 مكرر (أ) الصادر بتاريخ 19 أغسطس 2019، والذي حدد يوم 1 يناير 2020، موعدا رسميا لبدء العمل بالقانون، في ما عدا المواد (111 و112 و113 و114) فيعمل بها من اليوم التالي لتاريخ نشر القرار.. وكان مجلس النواب قد وافق نهائيا، في يوليو الماضي، على مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن التأمينات الاجتماعية والجداول المرفقة
اقرأ المزيد من الأخبار
دار-الافتاء-المصرية

هل يجوز إخراج الزكاة للمستشفيات الحكومية؟.. الإفتاء تجيب

نشرت دار الإفتاء، عبر حسابها على موقع "فيسبوك"، اليوم الخميس، سؤالا يقول: "هل يجوز دفع الزكاة في دعم المستشفيات الحكومية المجانية التي جرى العرف أنها تعالج المرضى الفقراء؟"، مجيبة عنه بأنه: يجوز دفع الزكاة في دعم المستشفيات التي تعالج المرضى الفقراء، على ما ذهب إليه بعض العلماء من أن مصرف (سبيل الله) الذي جاء في الآية الكريمة: ?إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللهِ وَاللهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ? [التوبة: 60] يشمل كل القرب وسبل الخير ومصالح الناس العامة، عند الحاجة إلى ذلك لأن الأصل في الزكاة تمليكها للمحتاج.
لقطة-من-فيديو-معاق-الشرقية

أسرة الشاب «ذوي الاحتياجات» المُعتدى عليه بالشرقية: ربنا هيجيب حقنا

«ضربوا الغلبان ومستقويين نفسهم».. عبارة تبعها مقطع فيديو هز محافظة الشرقية ومواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات القليلة الماضية؛ بعدما تعدى 6 شباب على شخص من ذوي الاحتياجات الخاصة بـ"إعاقة ذهنية" داخل صالون حلاقة، في وصلة بدت كما لو كان المجني عليه «لعبة» في أيدي المُعتدين يمرحون بها من أجل اللهو، في سلوك يتنافى مع كل الأعراف الإنسانية، بل إن الأمر وصل لما يُشبه السادية في الاستمتاع بصرخات المُعتدى عليه وتوثيق تلك اللحظات في مقطع فيديو هز أرجاء الشرقية والرأي العام.
فيسبوك

المالية تبحث مع شركة فيسبوك فرض ضريبة على الإعلانات

اجتمع وزير المالية مع ممثلي شركة «فيسبوك» في ضوء استجابة الشركة لدعوة الوزارة لاستعراض أفضل التطبيقات الضريبية المرتبطة بالخدمات المقدمة عبر الإنترنت والتجارة الإلكترونية وآليات تنفيذها في مصر بشكل توافقي لما لدى شركة "فيسبوك" من خبرات مختلفة وتجارب ناجحة مع دول أخرى في هذا المجال. وقال الوزير إن الوزارة بصدد الانتهاء قريبًا من مشروع قانون جديد خاص بالضريبة على الدخل، ويشمل التطبيق الضريبي على إعلانات مواقع التواصل الاجتماعي والمنصات الرقمية، وذلك من قبل فريق متخصص من وزارة المالية ومصلحة الضرائب.
المسن داخل المستشفى (2)

قرار من محافظ أسوان بشأن طرد مسن خارج المستشفى العام

قرر اللواء أحمد إبراهيم محافظ أسوان، إحالة واقعة طرد مريض مسن من مستشفى أسوان التخصصى العام بمنطقة الصداقة الجديدة قبل استكمال برنامجه العلاجي، للتحقيق الفورى ومحاسبة المقصرين والمتسببين فيها واتخاذ الإجراءات القانونية المشددة حيالهم، موجها وكيل وزارة الصحة الدكتور إيهاب حنفي، بسرعة عودة المريض مرة أخرى إلى المستشفى لاستئناف تقديم الخدمة العلاجية له على الوجه الأكمل. وكشف حنفي، حقيقية الصور المتداولة على موقع "فيسبوك"، بشأن إلقاء المريض بعد حملة بواسطة عدد من العاملين بالمستشفى إلى داخل الحديقة المقابلة للمستشفى.
للإعلان على موقع التحرير: info@tahrirnews.org
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: hr@tahrirnews.org