رياضة

الزمالك يواصل استعداداته لمواجهة بطل الصومال

تحرير:محمد حسن صيام ٢٢ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٨:٥١ م
الزمالك
الزمالك
أدى لاعبو الزمالك تدريبات تأهيلية خفيفة لمدة 15 دقيقة تحت قيادة أنطونيو مدرب الأحمال بعدها عقد ميتشو المدير الفني للفريق، جلسة سريعة مع اللاعبين بمنتصف الملعب في حضور الجهاز المعاون، شرح خلالها بعض التعليمات الفنية لتنفيذها خلال المران. وقام المدير الفني للفريق، بتقسيم اللاعبين إلى مجموعتين على هامش المران المقام، لأداء حصة فنية عقب إنهاء فقرة التدريبات التأهيلية. وأدت كل مجموعة تقسيمة في جزء صغير بالملعب تم استخدام مرمى صغير خلالها وقاد ميتشو مجموعة بنفسه، بينما قاد الثنائي أيمن عبدالعزيز وأحمد عبدالرؤوف مجموعة أخرى.
وقام أيمن طاهر مدرب حراس المرمي بالفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بتخصيص برنامج تأهيل خاص لثلاثي الحراس محمد عواد ومحمد ابوجبل وموحمد صبحي، حيث تواجد طاهر وثلاثي الحراس بالملعب قبل انطلاق بربع ساعة. وأدى طارق حامد لاعب وسط الفريق، تدريبات تأهيل بالجيمانيزيوم على هامش التدريبات المقامة حاليا بملعب
اقرأ المزيد
هداية-ملاك

هداية ملاك تحصد ذهبية دورة الألعاب الإفريقية

حصدت البطلة الأولمبية هداية ملاك ميدالية ذهبية جديدة في دورة الألعاب الإفريقية المقامة حاليا في المغرب بمنافسات التايكوندو لتضيف ميدالية جديدة لبعثة الفراعنة المشاركة في الدورة. وحققت بطلة مصر الفوز على منافستها الإيفوارية ماري فريدريك في نهائي وزن تحت 67 كجم، بنتيجة 20-0، لتحصد الميدالية الذهبية وتأهلت حاملة برونزية أولمبياد ريو دي جانيرو مباشرة إلى الدور ربع النهائي بدورة الألعاب الإفريقية 2019 بسبب تصنيفها المتقدم، واستطاعت أن تتخطى كل المنافسين حتى وصلت النهائي قبل أن تفوز وتحقق الميدالية الذهبية.
النصر -السعودي‎

النصر يفوز على ضمك في بداية مشوار الدفاع عن اللقب

نجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر في حصد أول ثلاث نقاط له في بداية حملة الدفاع عن لقب بطولة الدوري السعودي (كأس الأمير محمد بن سلمان)، بعد الفوز على نظيره ضمك الوافد الجديد إلى الدوري السعودي، بهدفين نظيفين، خلال المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الخميس على ملعب استاد الملك فهد الدولي، ضمن مواجهات الجولة الأولى من المسابقة، وسجل أهداف العالمي، البرازيلي جوليانو في الدقيقة الثالثة والعشرين، والمغربي عبدالرزاق حمدالله في الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول.
تشامبرلين

لتعويض فترة الغياب.. تشامبرلين يمدد عقده مع ليفربول

أعلن نادى ليفربول عن تمديد عقده مع أوكسلد تشامبرلين خط وسط الريدز، وكشف الموقع الرسمى لليفربول عن أن اللاعب مدد عقدا "طويل الأمد" مع الفريق. وعلق اللاعب على تمديد العقد قائلا: "أنا متحمس جدًّا، العقد كان في طور الإعداد لفترة قصيرة، لذا من الجيد أن يتم ذلك أخيرًا وأن أقضي وقتي هنا، وهو ما أتطلع إليه". وأكمل تشامبرلين: "أعتقد أنها فرصة جديدة للعودة، وتعويض الأوقات التى ضاعت من قبل، أنت لا تحصل على فرصة للعب لليفربول كل يوم، أنا أسعى لمد العقد لأكثر من ذلك".
اقرأ المزيد من الأخبار
مؤتمر مرتضى منصور للاعلان عن صفقات الزمالك لموسم 2019-2020 (8)

رئيس الزمالك: طارق السيد رفض العمل في جهاز ميتشو

كشف رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، أن طارق السيد لاعب الفريق السابق رفض الانضمام لجهاز الزمالك الجديد، حيث أكد رئيس القلعة البيضاء خلال تصريحاته في المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم بمقر النادى للإعلان عن تنصيب ميتشو مديرا فنيا للفريق، أنه تم اختيار لاعب الفريق السابق أحمد عبدالرؤوف دعما للشباب. واستقر مجلس إدارة الزمالك على تعيين الصربي ميتشو ويعاونه كل من دوشان مدربًا عامًّا وأيمن عبدالعزيز وأحمد عبدالرؤوف مدربا، ومدرب حراس مرمى صربي الجنسبة، واليوناني أنطونيس كيزوس مدربًا للأحمال.
الزمالك-والاسماعيلى-الشوط-الأول (7)

الزمالك يتسلح بالصفقات الجديدة أمام بطل الصومال

أعلن طارق يحيى المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تشكيل الفريق لمواجهة فريق ديكاداها بطل الصومال في ذهاب دور الـ 64 من بطولة دوري أبطال إفريقيا 2019، والتي تنطلق في تمام التاسعة مساء اليوم على ملعب الجيش المصري ببرج العرب بالإسكندرية، وهي المباراة التي تم تأجيلها من يوم 10 أغسطس الجاري إلى لتقام مساء اليوم على ان تقام مباراة الإياب يوم الجمعة المقبل الموافق 23 من شهر أغسطس الجاري، ووفقاً لما هو متفق عليه ستقام في مصر أيضًا على ملعب الجيش ببرج العرب بالإسكندرية.
الزمالك-ونهضة-بركان المغربي (1- (6)

الزمالك يتسلح بالصفقات الجديدة أمام بطل الصومال

يخوض الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك أولى مبارياته في مسابقة دوري أبطال إفريقيا للموسم الجديد (2019- 2020)، في تمام الساعة التاسعة مساء اليوم الجمعة، عندما يواجه ديكاداها بطل الصومال، على استاد الجيش ببرج العرب بالإسكندرية، في ذهاب الدور التمهيدي لدوري أبطال إفريقيا في نسختها رقم 56، ويعود الزمالك للمشاركة في البطولة بعد غياب 766 يوما، إذ كانت آخر مباراة له في البطولة الإفريقية أمام أهلي طرابلس الليبي، في الجولة السادسة من دور المجموعات، والتي أقيمت يوم 9 يوليو 2017.
الاهلى-والزمالك-تصوير-سامح-ابو حسن‎ (1)

محمود علاء يغيب عن مواجهة الزمالك وديكاداها

يغيب محمود علاء مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، عن مباراة فريقه أمام ديكاداها بطل الصومال فى ذهاب دور الـ64 لدورى أبطال إفريقيا، المقرر لها الأحد المقبل على استاد بتروسبورت، بسبب استمرار معاناته من الإصابة، حيث يعاني محمود علاء حتى الآن من الإصابة التى تعرض لها أمام الأهلى فى ختام بطولة الدورى الممتاز التى توج بها الفريق الأحمر برصيد 80 نقطة، وجاء الزمالك وصيفا برصيد 72 نقطة حيث تعرض محمود علاء فى تلك المباراة لإصابة عبارة عن ارتجاج خفيف فى المخ أدت إلى استبداله فى الشوط الأول من اللقاء.
للإعلان على موقع التحرير: info@tahrirnews.org
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: hr@tahrirnews.org