الزمالك يواصل استعداداته لمواجهة بطل الصومال

تحرير:محمد حسن صيام ٢٢ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٨:٥١ م

الزمالك

أدى لاعبو الزمالك تدريبات تأهيلية خفيفة لمدة 15 دقيقة تحت قيادة أنطونيو مدرب الأحمال بعدها عقد ميتشو المدير الفني للفريق، جلسة سريعة مع اللاعبين بمنتصف الملعب في حضور الجهاز المعاون، شرح خلالها بعض التعليمات الفنية لتنفيذها خلال المران. وقام المدير الفني للفريق، بتقسيم اللاعبين إلى مجموعتين على هامش المران المقام، لأداء حصة فنية عقب إنهاء فقرة التدريبات التأهيلية. وأدت كل مجموعة تقسيمة في جزء صغير بالملعب تم استخدام مرمى صغير خلالها وقاد ميتشو مجموعة بنفسه، بينما قاد الثنائي أيمن عبدالعزيز وأحمد عبدالرؤوف مجموعة أخرى.

وقام أيمن طاهر مدرب حراس المرمي بالفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بتخصيص برنامج تأهيل خاص لثلاثي الحراس محمد عواد ومحمد ابوجبل وموحمد صبحي، حيث تواجد طاهر وثلاثي الحراس بالملعب قبل انطلاق بربع ساعة. وأدى طارق حامد لاعب وسط الفريق، تدريبات تأهيل بالجيمانيزيوم على هامش التدريبات المقامة حاليا بملعب