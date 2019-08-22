بينهم أميني شرطة.. كلب مسعور يعقر 7 أشخاص بالبحيرة

تحرير:محمود عبد الصبور ٢٢ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٩:٠١ م

أصيب 7 أشخاص اليوم الخميس، بعقرات كلب مسعور بقرية كوم الحاصل بدائرة مركز الدلنجات بمحافظة البحيرة، وسط حالة من الخوف والرعب بين الأهالي، وتم نقل المصابين جميعًا لمستشفى مركز الدلنجات العام لتلقي العلاج اللازم، وقامت المستشفى باتخاذ اللازم طبيًا نحو المصابين وتوفير المصل لهم، وجاري تحرير محضر بالواقعة للعرض على النيابة العامة لتولي التحقيقات، وجاري اتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه الكلاب الضالة في القرية قبل حدوث كارثة مماثلة، وتشكيل لجنة من الإدارة البيطرية للقضاء على الكلاب الضالة.

وناشدت الإدارة البيطرية الأهالي بالإبلاغ عن أى كلب ضال وعدم تربية الكلاب البلدي أو اقتنائها إلا بعد تطعيمها. تلقى اللواء مجدى القمري مدير أمن البحيرة، إخطارا، من المستشفى العام يفيد باستقبال 7 حلال مصابة بعقر كلب مسعور وتم حجزهم بالمستشفى. على الفور انتقل الرائد محمد الديب رئيس مباحث مركز شرطة الدلنجات،