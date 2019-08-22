جريمة

بينهم أميني شرطة.. كلب مسعور يعقر 7 أشخاص بالبحيرة

تحرير:محمود عبد الصبور ٢٢ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٩:٠١ م
كلب_ارشيفية
كلب_ارشيفية
أصيب 7 أشخاص اليوم الخميس، بعقرات كلب مسعور بقرية كوم الحاصل بدائرة مركز الدلنجات بمحافظة البحيرة، وسط حالة من الخوف والرعب بين الأهالي، وتم نقل المصابين جميعًا لمستشفى مركز الدلنجات العام لتلقي العلاج اللازم، وقامت المستشفى باتخاذ اللازم طبيًا نحو المصابين وتوفير المصل لهم، وجاري تحرير محضر بالواقعة للعرض على النيابة العامة لتولي التحقيقات، وجاري اتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه الكلاب الضالة في القرية قبل حدوث كارثة مماثلة، وتشكيل لجنة من الإدارة البيطرية للقضاء على الكلاب الضالة.
وناشدت الإدارة البيطرية الأهالي بالإبلاغ عن أى كلب ضال وعدم تربية الكلاب البلدي أو اقتنائها إلا بعد تطعيمها. تلقى اللواء مجدى القمري مدير أمن البحيرة، إخطارا، من المستشفى العام يفيد باستقبال 7 حلال مصابة بعقر كلب مسعور وتم حجزهم بالمستشفى. على الفور انتقل الرائد محمد الديب رئيس مباحث مركز شرطة الدلنجات،
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طعن-بالسكين

سائق يطعن شقيقته بـ«سكين» لشكه في سلوكها بالشرقية

أصدرت نيابة أبو كبير العامة برئاسة المستشار أحمد حسان، وإشراف المستشار وليد جمال المحامي العام لنيابات شمال الشرقية، اليوم الخميس، قرارًا بحبس سائق، في بداية العقد الثالث من العمر، لمدة أربعة ايام على ذمة التحقيقات؛ على خلفية اتهامه بالشروع في قتل شقيقته، ربة منزل مُطلقة، بعدما استل سلاحًا أبيض «سكين»، وطعنها طعنتين إحداهما نافذة بالبطن والصدر، لا لشيء إلا بسبب شكه في سلوكها، حيث بدأ الأمر بمشادة كلامية تطورت إلى مشاجرة انتهت بشقيقته بين الحياة والموت، وجرى نقل المصابة إلى مستشفى «الزقازيق» الجامعي.
سفاح -النساء

سفاح العواجيز.. القبض على المتهم بقتل 4 سيدات في بني سويف

كشف قطاع الأمن العام بوزارة الداخلية، برئاسة اللواء علاء الدين سليم، تفاصيل القبض على مسجل خطر متهم بقتل 4 سيدات مسنات في بني سويف، بعد رصد 4 حوادث قتل مجهلة بدائرة مركز شرطة بنى سويف على فترات زمنية مختلفة لسيدات مُسنات تشابهت ظروف وملابسات إرتكابها. وأسفرت جهود أجهزة الوزارة عن تحديد مرتكب تلك الوقائع وهو«م. أ. ع» 53 عاما، مسجل شقى خطر، مزارع، مقيم بقرية إبشنا دائرة المركز، مسجل جنائى سرقات مواشى، وسبق اتهامه فى 36 قضية: "سرقة بالإكراه، وشروع فى قتل، سرقات مواشى، سلاح بدون ترخيص، سرقات متنوعة، آداب عامة، ضرب".
احمد-سليم-الامين-الاعلي-للاعلام (1)

تجديد حبس أمين «الأعلى للإعلام» السابق «في الرشوة»

قرر قاضي المعارضات المختص، تجديد حبس أحمد سليم ، أمين المجلس الأعلى للإعلام السابق، واثنين آخرين 4 أيام على ذمة التحقيقات، في اتهامهم في قضية رشوة، مقابل الحصول على تصاريح إطلاق قناة تليفزيونية. وكانت نيابة أمن الدولة العليا بإشراف المحام العام الأول المستشار خالد ضياء الدين، قررت حبس المتهمين 4 أيام احتياطيا علي ذمة التحقيقات التي تجرى معهم في القضية، بعدما ألقت الأجهزة الرقابية القبض على أحمد سليم، أمين عام المجلس الأعلى للإعلام بتهمة تقاضي الرشوة في مجال عمله.
المشاجرة -بين -الاهلى-بوسط البلد

المشدد 15 سنة لـ 21 متهما في أحداث «وسط البلد»

عاقبت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد علي الفقي، المنعقدة بمجمع محاكم عابدين، اليوم الخميس، 21 متهمًا، بالسجن المشدد 15 سنة، لإدانتهم بالبلطجة واستعراض القوة بمنطقة وسط البلد، وكشفت التحقيقات أن المتهمين الـ21 في 23 أبريل 2019 قاموا بأنفسهم وبواسطة غيرهم مجهولين باستعراض القوة والتلويح بالعنف واستخدامه ضد عدد كبير من الأبرياء مما تصادف وجودهم بمكان الواقعة بقصد ترويعهم وإلحاق الأذى المادي والمعنوي بهم لفرض السطوة،مما كان من شأنه إلقاء الرعب في نفوسهم وتعريض حياتهم للخطر مستخدمين أسلحة نارية وبيضاء.
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طعنات-سكين-جريمة

أخوها الكبير رفض ذبحها.. تفاصيل جريمة الشرف بالبحيرة

شهدت قرية زاوية غزال التابعة لمركز دمنهور بمحافظة البحيرة، اليوم الثلاثاء، جريمة بشعة، حيث أقدم موظف بدرجة مدير عام بإحدى الشركات ونجلاه على ذبح ابنته وشاب عقب ضبطهما في وضع مخل بغرفة النوم الخاصة بابنته، تلقى اللواء مجدي القمري، مدير أمن البحيرة، إخطارا من ضباط المباحث بمركز شرطة دمنهور، يفيد بعثور الأهالي بقرية زاوية غزال التابعة لمركز دمنهور، على جثتين لشاب وفتاة، وعلى الفور انتقل الرائد أحمد الشرقاوي رئيس المباحث بمركز شرطة دمنهور، وتبين العثور على جثة "محمد.م.ح"، 25 سنة، و"فاطمة.ا.م"، 16 سنة، وبهما طعنات وجروح قطعية بالرقبة.
طعن-بالسكين

أب يذبح ابنته وعشيقها ثالث يوم العيد بالبحيرة

شهدت قرية زاوية غزال التابعة لمركز دمنهور بمحافظة البحيرة حادثا مأساويا اليوم الثلاثاء ثالث أيام عيد الأضحى، بعد أن قام مزارع بذبح ابنته وعشيقها، بعد أن وجدهما متلبسين بالفعل الحرام فى غرفة ابنته بمنزله، وسط حالة من الفزع والخوف بين أهالي القرية، وتم نقل الجثتين لمشرحة مستشفى دمنهور العام، بعد انتداب فريق من النيابة العامة بمركز دمنهور لمعاينة مكان الحادث، وجار انتداب فريق من الطب الشرعي لتحديد سبب الوفاة لاستخراج تصريح الدفن وتسليم الجثتين لذويهما لدفنهما في مقابر العائلة، وجار تحرير محضر بالواقعة للعرض على النيابة العامة لتولي التحقيقات.
سرقة

ضبط لص حاول سرقة مسجد بالبحيرة.. وتسليمه للشرطة

تمكن أهالي مدينة أبو المطامير بمحافظة البحيرة، اليوم الجمعة، من الإمساك بلص داخل مسجد عبد الحكم بوسط المدينة، في أثناء سرقة أجهزة الصوت، وضُبط متلبسا بمعدات صوت المسجد وسرقات أخرى، وقاموا بإبلاغ مركز الشرطة وتم تسليمه للرائد ماجد الحبشى رئيس مباحث المركز، حيث تلقى اللواء مجدى القمري مساعد وزير الداخلية، مدير أمن البحيرة، إخطارا من الرائد ماجد الحبشي رئيس مباحث مركز شرطة أبو المطامير، بورود بلاغ من أهالى مدينة أبو المطامير بالإمساك بلص في مسجد الشيخ عبد الحكم، في أثناء قيامه بسرقة معدات الصوت.
رانيا يوسف

حفظ التحقيق مع رانيا يوسف فى واقعة «الفستان»

أكد شعبان سعيد المحامي، أن النيابة العامة انتهت إلى حفظ التحقيق مع الممثلة رانيا يوسف في البلاغ المقدم من عدد من المحامين ضد موكلته يتهمونها فيه بارتكاب الفعل العلني الفاضح الذي يخالف الأعراف والتقاليد السائدة في المجتمع المصري، بسبب فستانها فى حفل ختام مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، وهو الظهور الذى أثار ضجة كبيرة وانتقادات واسعة ضد رانيا، باعتبار مظهرها غير لائق ووصف فستانها بأنه فاضح، وهو ما ردت عليه "الفنانة" بتأكيدها وجود بطانة للفستان تحركت رغما عنها بسبب ثقل وزنه، واعتذرت إن كانت طلتها أغضبت البعض.
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