رياضة

النصر يفوز على ضمك في بداية مشوار الدفاع عن اللقب

تحرير:علي الزيني ٢٢ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٩:٢٦ م
النصر السعودي
النصر السعودي
نجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر في حصد أول ثلاث نقاط له في بداية حملة الدفاع عن لقب بطولة الدوري السعودي (كأس الأمير محمد بن سلمان)، بعد الفوز على نظيره ضمك الوافد الجديد إلى الدوري السعودي، بهدفين نظيفين، خلال المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الخميس على ملعب استاد الملك فهد الدولي، ضمن مواجهات الجولة الأولى من المسابقة، وسجل أهداف العالمي، البرازيلي جوليانو في الدقيقة الثالثة والعشرين، والمغربي عبدالرزاق حمدالله في الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول.
بداية المباراة جاءت هادئة من قبل لاعبي الفريقين، وشهدت الدقيقة 12، أول هجمة خطيرة منظمة للنصر، بعد رأسية حمدالله التي تصدى لها الحارس رحماني، وتكمن جوليانو من تسجيل الهدف الأول، في الدقيقة 23، بعدما تلقى تمريرة أحمد موسى، وأسكن الكرة في الشباك. وجاءت أول فرصة لفريق ضمك، في الدقيقة 22 عن طريق جورجي
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هداية ملاك تحصد ذهبية دورة الألعاب الإفريقية

حصدت البطلة الأولمبية هداية ملاك ميدالية ذهبية جديدة في دورة الألعاب الإفريقية المقامة حاليا في المغرب بمنافسات التايكوندو لتضيف ميدالية جديدة لبعثة الفراعنة المشاركة في الدورة. وحققت بطلة مصر الفوز على منافستها الإيفوارية ماري فريدريك في نهائي وزن تحت 67 كجم، بنتيجة 20-0، لتحصد الميدالية الذهبية وتأهلت حاملة برونزية أولمبياد ريو دي جانيرو مباشرة إلى الدور ربع النهائي بدورة الألعاب الإفريقية 2019 بسبب تصنيفها المتقدم، واستطاعت أن تتخطى كل المنافسين حتى وصلت النهائي قبل أن تفوز وتحقق الميدالية الذهبية.
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الزمالك يواصل استعداداته لمواجهة بطل الصومال

أدى لاعبو الزمالك تدريبات تأهيلية خفيفة لمدة 15 دقيقة تحت قيادة أنطونيو مدرب الأحمال بعدها عقد ميتشو المدير الفني للفريق، جلسة سريعة مع اللاعبين بمنتصف الملعب في حضور الجهاز المعاون، شرح خلالها بعض التعليمات الفنية لتنفيذها خلال المران. وقام المدير الفني للفريق، بتقسيم اللاعبين إلى مجموعتين على هامش المران المقام، لأداء حصة فنية عقب إنهاء فقرة التدريبات التأهيلية. وأدت كل مجموعة تقسيمة في جزء صغير بالملعب تم استخدام مرمى صغير خلالها وقاد ميتشو مجموعة بنفسه، بينما قاد الثنائي أيمن عبدالعزيز وأحمد عبدالرؤوف مجموعة أخرى.
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لتعويض فترة الغياب.. تشامبرلين يمدد عقده مع ليفربول

أعلن نادى ليفربول عن تمديد عقده مع أوكسلد تشامبرلين خط وسط الريدز، وكشف الموقع الرسمى لليفربول عن أن اللاعب مدد عقدا "طويل الأمد" مع الفريق. وعلق اللاعب على تمديد العقد قائلا: "أنا متحمس جدًّا، العقد كان في طور الإعداد لفترة قصيرة، لذا من الجيد أن يتم ذلك أخيرًا وأن أقضي وقتي هنا، وهو ما أتطلع إليه". وأكمل تشامبرلين: "أعتقد أنها فرصة جديدة للعودة، وتعويض الأوقات التى ضاعت من قبل، أنت لا تحصل على فرصة للعب لليفربول كل يوم، أنا أسعى لمد العقد لأكثر من ذلك".
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مصدر يكشف حقيقة تفاوض علي معلول مع أهلي جدة

بعدما ترددت أبناء عن رحيله عن القلعة الحمراء، نفى مصدر مقرب من علي معلول لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي جميع الأنباء التي تم تدوالها عن تواجده حاليًّا في المملكة العربية، السعودية من أجل التفاوض مع نادي أهلي جدة، مؤكدًا أن الدولي التونسي حصل على إذن وإجازة من الأهلي بشكل رسمي من أجل السفر لتونس للاطمئنان على ابنه. وأكد المصدر أن معلول غير ملتفت لأي عروض؛ لأنه يريد الاستمرار ضمن صفوف القلعة الحمراء وخاصة أنه يشعر بالراحة والانسجام مع الفريق وزملائه اللاعبين؛ مما انعكس على أدائه وأصبح هدافا للفريق.
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تقارير: عبد الله جمعة على رادار أهلي جدة

كشفت تقارير صحفية سعودية عن رغبة نادي أهلي جدة السعودي في التعاقد مع عبد الله جمعة ظهير أيسر الزمالك خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، حيث تسعى إدارة النادي السعودي لتدعيم هذا المركز بالفريق. وذكرت التقارير أن مسؤولي الأهلي مستعدون لتقديم عرض رسمي لإدارة القلعة البيضاء بقيمة 800 ألف دولار من أجل استعارة اللاعب الذي قدم مستوى متميزا مع الزمالك خلال الموسم الماضي وكان من أفضل اللاعبين في هذا المركز رغم أنه ليس مركزه الأساسي، حيث يلعب جمعة في مركز الجناح الأيمن لكن السويسري كرستيان جروس المدير الفني السابق للزمالك اكتشفه في مركز الظهير الأيسر.
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رئيس الزمالك: حسم ملف المدرب الجديد خلال 3 أيام

كشف رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، أن أمير مرتضى المشرف العام على فريق الكرة بالنادي الأبيض، سيسافر اليوم الإثنين، إلى إحدى الدول الأوربية للتفاوض مع مدير فني أجنبي جديد لقيادة الفريق في الموسم المقبل، مشيرًا إلى أن الأمر سيتم حسمه خلال 3 أيام. وشدد، خلال مداخلة هاتفية، بحلقة الإثنين من برنامج «الزمالك اليوم» الذي يعرض على قناة المحور، أن مدرب فريقه الجديد يجب أن يتمتع بسيرة ذاتية قوية تجعله جديرا بقيادة الفريق في الفترة القادمة والتي ينافس فيها الفريق على العديد من البطولات.،
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إيمانويل مديرًا فنيًّا لنادي ألميريا الإسباني

أعلن نادي ألميريا الإسباني تعيينه البرتغالي بيدرو إيمانويل، مديرا فنيا للفريق خلفًا لأوسكار فيرنانديز، وجاء ذلك بعدما أنهى النادي الإسباني، تعاقده مع فيرنانز، ليرحل عن تدريب الفريق بعد أيام من انتقال ملكية النادي إلى المستشار تركي آل الشيخ، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية، رئيس الهيئة الرياضية بالسعودية، مالك نادي بيراميدز السابق، وكتب الحساب الرسمي لنادي ألميريا عبر موقع التواصل الاجتماعي (تويتر)، أمس: «أنهى النادي تعاقده مع المدير الفني أوسكار فيرناندز، متمنين له دوام التوفيق».
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