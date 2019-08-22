النصر يفوز على ضمك في بداية مشوار الدفاع عن اللقب

تحرير:علي الزيني ٢٢ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٩:٢٦ م

النصر السعودي

نجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر في حصد أول ثلاث نقاط له في بداية حملة الدفاع عن لقب بطولة الدوري السعودي (كأس الأمير محمد بن سلمان)، بعد الفوز على نظيره ضمك الوافد الجديد إلى الدوري السعودي، بهدفين نظيفين، خلال المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الخميس على ملعب استاد الملك فهد الدولي، ضمن مواجهات الجولة الأولى من المسابقة، وسجل أهداف العالمي، البرازيلي جوليانو في الدقيقة الثالثة والعشرين، والمغربي عبدالرزاق حمدالله في الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول.

بداية المباراة جاءت هادئة من قبل لاعبي الفريقين، وشهدت الدقيقة 12، أول هجمة خطيرة منظمة للنصر، بعد رأسية حمدالله التي تصدى لها الحارس رحماني، وتكمن جوليانو من تسجيل الهدف الأول، في الدقيقة 23، بعدما تلقى تمريرة أحمد موسى، وأسكن الكرة في الشباك. وجاءت أول فرصة لفريق ضمك، في الدقيقة 22 عن طريق جورجي