حمزة بن لادن.. مشروع زعيم للقاعدة تعلن أمريكا نهايته

٢٢ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٩:٢٧ م

حمزة بن لادن

تأكيدات أمريكية بين الحين والآخر، بمقتل حمزة بن لادن، ابن مؤسس تنظيم القاعدة الإرهابي أسامة بن لادن، كان آخرها يوم الأربعاء، على لسان وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر، عندما رد على سؤال في مقابلة مع قناة "فوكس نيوز"، عما إذا كان حمزة قد مات، قائلا: "هذا ما أفهمه.. ليس لدي تفاصيل، وإذا كان لدي فأنني لست متأكدا إلى أي مدى يمكنني مشاركتكم بها".. ومع زيادة التكهنات حول تفاصيل مقتل "الزعيم الناشئ في القاعدة" -كما تصفه الخارجية الأمريكية-، كشفت مصادر بالبنتاجون لـ"الحرة"، معلومات عن العملية التي أنهت نجل مؤسس التنظيم الذي قتل هو الآخر في عملية أمريكية.

المصادر العسكرية في واشنطن، قالت اليوم الخميس، إن حمزة بن لادن قتل في عملية أمريكية خاصة، داخل أفغانستان على مقربة من الحدود مع باكستان، موضحة أن "العملية كانت جوّا وبرا.. وكانت تستهدف قادة في تنظيم القاعدة".وأعلنت وسائل إعلام أمريكية، نقلا عن مسؤولين في الاستخبارات الأميركية، مطلع الشهر الجاري، أن