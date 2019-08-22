إيمري: نيكولاس بيبي مستعد لمباراة ليفربول

تحرير:محمد جمال ٢٢ أغسطس ٢٠١٩ - ١٠:٠٦ م

أوناى إيمرى

كشف الإسبانى أوناي إيمري مدرب آرسنال، عن أن نيكولاس بيبي المنضم حديثا لصفوف الجانرز يستعد لخوض أولى مبارياته أساسيا في الدوري الإنجليزي الممتاز (البريميرليج) والتى سيواجه فيها فريق ليفربول، على ملعب أنفيلد السبت المقبل فى تمام الساعة السادسة والنصف فى إطار الأسبوع الثالث من عمر بطولة البريميرليج. وقال إيمري خلال مؤتمر صحفي اليوم الخميس: "نيكولاس بيبي مستعد بشكل كامل للمشاركة مع الجانرز، وأهم شيء أن نساعده وأسرته على الشعور بالارتياح فى المدينة هنا".

وأكمل المدير الفنى الإسبانى قائلا: "انضم إلينا منذ 3 أسابيع، لم يشارك مع آرسنال في فترة تحضيرات ما قبل الموسم الجديد، لكنه يتحسن تدريجيًّا، ففي المباراة الأولى على سبيل المثال لعب 15 دقيقة أمام نيوكاسل ثم لعب 45 دقيقة أمام بيرنلي، ربما يكون مستعدا ليشارك لفترة أطول في مباراة السبت، سأقرر غدًا لكن تقدمه



وأكمل المدير الفنى الإسبانى قائلا: "انضم إلينا منذ 3 أسابيع، لم يشارك مع آرسنال في فترة تحضيرات ما قبل الموسم الجديد، لكنه يتحسن تدريجيًّا، ففي المباراة الأولى على سبيل المثال لعب 15 دقيقة أمام نيوكاسل ثم لعب 45 دقيقة أمام بيرنلي، ربما يكون مستعدا ليشارك لفترة أطول في مباراة السبت، سأقرر غدًا لكن تقدمه كان إيجابيا وهو أمر يفيده ويخدم الفريق".



وعن أوزيل وتشاكا قال إيمري: "سأتابع اللياقة البدنية للاعبي الوسط مسعود أوزيل وجرانيت تشاكا، قبل التوجه إلى ملعب ليفربول، سنقيم حالة اللاعبين غدا، شاركا اليوم في التدريبات لكنني أحتاج أن يخوضا آخر تدريب غدا".



وانضم نيكولاس بيبي للجانرز من نادى ليل الفرنسى فى صفقة تاريخية وصلت لـ72 مليون جنيه إسترليني، حيث تعد أغلى صفقة فى تاريخ الجانرز.