رياضة

إيمري: نيكولاس بيبي مستعد لمباراة ليفربول

تحرير:محمد جمال ٢٢ أغسطس ٢٠١٩ - ١٠:٠٦ م
أوناى إيمرى
أوناى إيمرى
كشف الإسبانى أوناي إيمري مدرب آرسنال، عن أن نيكولاس بيبي المنضم حديثا لصفوف الجانرز يستعد لخوض أولى مبارياته أساسيا في الدوري الإنجليزي الممتاز (البريميرليج) والتى سيواجه فيها فريق ليفربول، على ملعب أنفيلد السبت المقبل فى تمام الساعة السادسة والنصف فى إطار الأسبوع الثالث من عمر بطولة البريميرليج. وقال إيمري خلال مؤتمر صحفي اليوم الخميس: "نيكولاس بيبي مستعد بشكل كامل للمشاركة مع الجانرز، وأهم شيء أن نساعده وأسرته على الشعور بالارتياح فى المدينة هنا".
وأكمل المدير الفنى الإسبانى قائلا: "انضم إلينا منذ 3 أسابيع، لم يشارك مع آرسنال في فترة تحضيرات ما قبل الموسم الجديد، لكنه يتحسن تدريجيًّا، ففي المباراة الأولى على سبيل المثال لعب 15 دقيقة أمام نيوكاسل ثم لعب 45 دقيقة أمام بيرنلي، ربما يكون مستعدا ليشارك لفترة أطول في مباراة السبت، سأقرر غدًا لكن تقدمه
اقرأ المزيد
أهلي-جدة‎ (1)

العدالة يحرم أهلي جدة من الفوز الأول بالدوري السعودي

فرط الفريق الأول لكرة القدم بنادي أهلي جدة، في نقطتين ثمينتين ببداية مشواره ببطولة الدوري السعودي (كأس الأمير محمد بن سلمان)، بتعادل إيجابي بهدف لمثله أمام نظيره العدالة، خلال المواجهة التي جمعتهما مساء اليوم الخميس، على استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة، ضمن مواجهات الجولة الأولى من المسابقة، بادر الراقي بالتسجيل عن طريق الصربي دانييل أليكسيتش في الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع للشوط الأول، وأدرك أليو سيسيه هدف التعادل للعدالة في الدقيقة 88.
هداية-ملاك

هداية ملاك تحصد ذهبية دورة الألعاب الإفريقية

حصدت البطلة الأولمبية هداية ملاك ميدالية ذهبية جديدة في دورة الألعاب الإفريقية المقامة حاليا في المغرب بمنافسات التايكوندو لتضيف ميدالية جديدة لبعثة الفراعنة المشاركة في الدورة. وحققت بطلة مصر الفوز على منافستها الإيفوارية ماري فريدريك في نهائي وزن تحت 67 كجم، بنتيجة 20-0، لتحصد الميدالية الذهبية وتأهلت حاملة برونزية أولمبياد ريو دي جانيرو مباشرة إلى الدور ربع النهائي بدورة الألعاب الإفريقية 2019 بسبب تصنيفها المتقدم، واستطاعت أن تتخطى كل المنافسين حتى وصلت النهائي قبل أن تفوز وتحقق الميدالية الذهبية.
النصر -السعودي‎

النصر يفوز على ضمك في بداية مشوار الدفاع عن اللقب

نجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر في حصد أول ثلاث نقاط له في بداية حملة الدفاع عن لقب بطولة الدوري السعودي (كأس الأمير محمد بن سلمان)، بعد الفوز على نظيره ضمك الوافد الجديد إلى الدوري السعودي، بهدفين نظيفين، خلال المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الخميس على ملعب استاد الملك فهد الدولي، ضمن مواجهات الجولة الأولى من المسابقة، وسجل أهداف العالمي، البرازيلي جوليانو في الدقيقة الثالثة والعشرين، والمغربي عبدالرزاق حمدالله في الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول.
اقرأ المزيد من الأخبار
تشامبرلين

لتعويض فترة الغياب.. تشامبرلين يمدد عقده مع ليفربول

أعلن نادى ليفربول عن تمديد عقده مع أوكسلد تشامبرلين خط وسط الريدز، وكشف الموقع الرسمى لليفربول عن أن اللاعب مدد عقدا "طويل الأمد" مع الفريق. وعلق اللاعب على تمديد العقد قائلا: "أنا متحمس جدًّا، العقد كان في طور الإعداد لفترة قصيرة، لذا من الجيد أن يتم ذلك أخيرًا وأن أقضي وقتي هنا، وهو ما أتطلع إليه". وأكمل تشامبرلين: "أعتقد أنها فرصة جديدة للعودة، وتعويض الأوقات التى ضاعت من قبل، أنت لا تحصل على فرصة للعب لليفربول كل يوم، أنا أسعى لمد العقد لأكثر من ذلك".
بيير-ايميريك-اوباميانج

أوباميانج يطالب أرسنال بالمنافسة على لقب الدوري

يرى المهاجم الجابوني بيير إيمريك أوباميانج، أن طموح أرسنال هذا الموسم، يجب أن يتخطى فكرة إنهاء الموسم في المراكز الأربعة الأولى، بل أن يكون الهدف هو التتويج بلقب الدوري الغائب عن خزائن الفريق منذ 15 عامًا، وحقق أرسنال العلامة الكاملة من خلال الفوز في أول مباراتين في الدوري هذا الموسم، بالتغلب على نيوكاسل خارج أرضه بهدف نظيف، قبل التغلب على بيرنلي بنتيجة 2-1 يوم السبت الماضي، ليتواجد المدفعجية في صدارة جدول الترتيب مناصفة مع ليفربول الذي حقق هو الآخر العلامة الكاملة.
مسعو-أوزيل ‎ (3)

أرسنال يستبعد أوزيل وكولاسيناك من مواجهة نيوكاسل

قرر نادي أرسنال استبعاد الثنائي مسعود أوزيل وسياد كولاسيناك لاعبا المدفعجية عن مواجهة فريقهما أمام نيوكاسل يوم الأحد في افتتاح مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز، وذكرت هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) أن غياب الثنائي يأتي لدواع أمنية وأن الشرطة تحقق في الحادث الذي سبق وتعرضا له، دون إيضاح مزيد من التفاصيل. كولاسنياك كان قد أحبط محاولة سرقة رفقة زميله أوزيل من إحدى العصابات المسلحة في شوراع لندن، أثناء سير الثنائي شاهدا شخصين ملثمين يستقلان دراجة نارية ثم وقفا جوار إحدى السيارات في الشارع وأشهرا الأسلحة البيضاء لقائد السيارة.
سواريز (1)

إيفرا عن عنصرية سواريز: لا أكرهه ولكني أردت لكمه

قال اللاعب الفرنسي السابق باتريس إيفرا إنه لا يحمل أي ضغينة تجاه لويس سواريز، إلا أنه أراد لكمه في عام 2011 بسبب العنصرية في مباراة بين مانشستر يونايتد وليفربول على ملعب الأنفيلد في ذلك العام، وحينها تم إيقاف سواريز 8 مباريات وتم تغريمه 40 ألف جنيه إسترليني، وعندما التقيا بعدها في 2012 رفض سواريز مصافحة إيفرا قبل المباراة، وعن ذلك قال إيفرا: "لا أعلم ما إذا كان سواريز عنصريا، لا أعرف أسرته، لا أعرف خلفيته، ولكن العنصرية منتشرة بشدة في السنوات الأخيرة، وحينها طالبت بعدم معاقبته لعدم معرفتي ما إذا كان عنصريا أم لا، ولكنه استخدم كلمات عنصرية".
للإعلان على موقع التحرير: info@tahrirnews.org
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: hr@tahrirnews.org