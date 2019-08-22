هداية ملاك تحصد ذهبية دورة الألعاب الإفريقية
٢٢ أغسطس ٢٠١٩ - ١٠:٠٦ م
هداية ملاك
حصدت البطلة الأولمبية هداية ملاك ميدالية ذهبية جديدة في دورة الألعاب الإفريقية المقامة حاليا في المغرب بمنافسات التايكوندو لتضيف ميدالية جديدة لبعثة الفراعنة المشاركة في الدورة.
وحققت بطلة مصر الفوز على منافستها الإيفوارية ماري فريدريك في نهائي وزن تحت 67 كجم، بنتيجة 20-0، لتحصد الميدالية الذهبية وتأهلت حاملة برونزية أولمبياد ريو دي جانيرو مباشرة إلى الدور ربع النهائي بدورة الألعاب الإفريقية 2019 بسبب تصنيفها المتقدم، واستطاعت أن تتخطى كل المنافسين حتى وصلت النهائي قبل أن تفوز وتحقق الميدالية الذهبية.
حصد مروان القماش، لاعب المنتخب الوطني للسباحة، ذهبية 200 متر حرة عن منافسات الرجال، خلال دورة الألعاب الإفريقية الحالية، بعد أن حقق زمنا قدره دقيقة واحدة و49 ثانية و10 أجزاء من الثانية، كما حصد مواطنه ياسين الشماع الميدالية البرونزية في نفس السباق، باحتلاله المركز الثالث بزمن قدره دقيقة واحدة و49 ثانية
حصد مروان القماش، لاعب المنتخب الوطني للسباحة، ذهبية 200 متر حرة عن منافسات الرجال، خلال دورة الألعاب الإفريقية الحالية، بعد أن حقق زمنا قدره دقيقة واحدة و49 ثانية و10 أجزاء من الثانية، كما حصد مواطنه ياسين الشماع الميدالية البرونزية في نفس السباق، باحتلاله المركز الثالث بزمن قدره دقيقة واحدة و49 ثانية و40 جزءا من الثانية، وفي سباق 100 متر صدر، فاز محمد عيساوي بالميدالية الفضية، بزمن قدره دقيقة واحدة و3 ثوانٍ و24 جزءا من الثانية.
وفي فئة السيدات، حصدت هانيا مورو الميدالية الذهبية بسباق 200 متر حرة، بزمن قدره دقيقتين و4 ثوانٍ و31 جزءا من الثانية، لتحصد ميداليتها الذهبية الثانية بعد أن توجت أمس بسباق 1500 متر حرة.
وفي سباق 100 متر صدر، حصدت سارة سليمان الميدالية البرونزية، بزمن قدره دقيقة واحدة و13 ثانية و36 جزءا من الثانية.