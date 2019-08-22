هداية ملاك تحصد ذهبية دورة الألعاب الإفريقية

٢٢ أغسطس ٢٠١٩ - ١٠:٠٦ م

هداية ملاك

حصدت البطلة الأولمبية هداية ملاك ميدالية ذهبية جديدة في دورة الألعاب الإفريقية المقامة حاليا في المغرب بمنافسات التايكوندو لتضيف ميدالية جديدة لبعثة الفراعنة المشاركة في الدورة. وحققت بطلة مصر الفوز على منافستها الإيفوارية ماري فريدريك في نهائي وزن تحت 67 كجم، بنتيجة 20-0، لتحصد الميدالية الذهبية وتأهلت حاملة برونزية أولمبياد ريو دي جانيرو مباشرة إلى الدور ربع النهائي بدورة الألعاب الإفريقية 2019 بسبب تصنيفها المتقدم، واستطاعت أن تتخطى كل المنافسين حتى وصلت النهائي قبل أن تفوز وتحقق الميدالية الذهبية.

حصد مروان القماش، لاعب المنتخب الوطني للسباحة، ذهبية 200 متر حرة عن منافسات الرجال، خلال دورة الألعاب الإفريقية الحالية، بعد أن حقق زمنا قدره دقيقة واحدة و49 ثانية و10 أجزاء من الثانية، كما حصد مواطنه ياسين الشماع الميدالية البرونزية في نفس السباق، باحتلاله المركز الثالث بزمن قدره دقيقة واحدة و49 ثانية