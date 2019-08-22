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الصيادلة ينتصرون في أولى معارك إنهاء الحراسة

غياب الوجوه القديمة يُمكن الصيادلة من جمع 295 توقيعا خلال 3 ساعات لإجراء عمومية طارئة.. وغياب نقباء الفرعيات وإعلان الحارس يستفز الحضور
تحرير:أحمد صبحي ٢٢ أغسطس ٢٠١٩ - ١٠:٣٦ م
الصيادلة يدعون لعمومية طارئة
الصيادلة يدعون لعمومية طارئة
دعوات انطلقت منذ 4 أيام، بضرورة عقد جمعية عمومية طارئة للصيادلة، بهدف إنهاء حالة فرض الحراسة القضائية على النقابة، والرد على الهجوم الحاد الذي تشنه وزيرة الصحة، وعدد من الكيانات، وبعض المؤسسات الإعلامية على الصيادلة والعاملين في مجال الدواء، وتحديد موعد لإجراء انتخابات على جميع مقاعد المجلس. الدعوات لم يكن لها أب شرعي أو قائد يحركها، وهو الأمر الذي ربما ساعد في إقبال عدد كبير تجاوز الـ300 صيدلي، لتقديم طلبات بمقر النقابة بجاردن سيتي، لإجراء عمومية طارئة، لكن أرجع صيادلة الإقبال هذه المرة، لاستشعار عدد كبير منهم الخطر المحدق الذي بات يهدد ما تبقى لهذه المهنة، والعاملين فيها، بالتشرد و"خراب البيوت"، خاصة مع اقتراب مناقشة قانون مزاولة المهنة بمجلس النواب.
ما إن دقت الساعة الثانية عشرة ظهر اليوم، حتى بدأ الصيادلة في التوافد على مقر النقابة، للتوقيع في كشوف طلب عقد عمومية طارئة، ليتجاوز عدد الذين وقعوا في تمام الواحدة والنصف ظهرا نحو 100 صيدلي، لكن العدد غير كاف، لتقديم الطلب للحارس القضائي على النقابة محمد فكري.  هنا بدأت الاتصالات لاستعجال باقي
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المدير -العام -لمنظمة -الصحة -العالمية

الصحة العالمية: نقل تجربة «100 مليون صحة» لدول أخرى

قال مدير عام منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم، إنهم أجروا دراسة تحقق على حملة 100 مليون صحة للقضاء على فيروس سي والأمراض غير السارية، أكدت صحة الأرقام والنتائج التي أعلنتها مصر، مشيرا إلى أنه سلم نتائج الدراسة الرئيس عبد الفتاح السيسي، مؤكدا خلال مؤتمر صحفي عقد بعد اجتماعه مع الرئيس السيسي، اليوم الخميس، في القاهرة، أن مصر في طريقها للقضاء على مرض الالتهاب الكبدي الوبائي "سي"، وأنها ستنجح في تحقيق الهدف قبل عام 2030، التاريخ المحدد للقضاء على المرض عالميا.
حملة- 100- مليون-صحة.

الصحة العالمية: مصر ستقضي على «فيروس سي» قبل 2030

أشاد مدير عام منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم، بالنتائج التي حققتها مصر في حملة القضاء على مرض الالتهاب الكبدي الوبائي "فيروس سي"، مؤكدا أنها في طريقها لتحقيق الهدف قبل عام 2030، التاريخ المحدد للقضاء على المرض عالميا، مشيرا خلال المؤتمر صحفي عقد بعد اجتماعه مع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم الخميس، أن "حملة 100 مليون صحة هي الأكبر على الإطلاق على مستوى العالم.. والآن بناء على عمليات التحقق فإن أكثر من 60 مليون شخص جرى فحصهم منذ بدء البرنامج. وهو ما يعادل أكثر من 60% من إجمالي السكان“.
الصورة -الرئيسية

اتحرقت من الشمس.. سخرية من تمثال ليلى مراد بشاطئ الغرام

حالة من الجدل شهدتها مدينة مرسى مطروح، بعد تنصيب تمثال للفنانة ليلى مراد في مدخل شاطئ الغرام الذي قدمت بطولة فيلم يحمل اسمه، فبينما عبر عدد من المواطنين والمصطافين عن فرحتهم بالفكرة أثناء تثبيت التمثال في موقعه، انتقده كثيرون معتبرين أنه يشوه المنظر العام للشاطئ بلوته الأسود، خاصة وأنه لا يشبه الفنانة الراحلة، وسرعان ما نشرت صفحة خدمة المواطنين التابعة لمحافظة مطروح، اليوم الخميس، عبر صفتحتها الرسمية على "فيسبوك" صور للتمثال في مراحل تركيبه، حتى انهالت التعليقات الساخرة على المنشور.
جامعة -دمنهور (2)

إيقاف عميد تجارة دمنهور لاتهامه بتلقي رشاوى من الطلاب

قرر مجلس جامعة دمنهور، برئاسة الأستاذ الدكتور عبيد صالح، اليوم الخميس، إيقاف عميد كلية التجارة وأستاذ المحاسبة بالجامعة لمدة ثلاثة أشهر عن العمل أو لحين الانتهاء من تحقيقات النيابة العامة، على خلفية اتهامه بتلقي رشاوى مالية من الطلبة الوافدين بكلية التجارة جامعة دمنهور، بحسب تقارير وردت للجامعة وسط حالة من الذهول بين الأساتذة والموظفين والعمال داخل الجامعة لما حدث، وفي انتظار ما تسفر عنه تحقيقات النيابة العامة في الواقعة التي أحيلت للنيابة المختصة، للتحقيق فيها واتخاذ قرار الجامعة.
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نقابة-الصيادلة

الصيادلة عن صرف الأدوية دون روشتة: حق قانوني لنا

سادت حالة من الجدل على السوشيال ميديا، بين الصيادلة عقب ظهور أحد مقدمي البرامج الشهيرة مطالبا بعدم صرف الأدوية دون روشتة من الطبيب، وعدم أحقية الصيدلى القيام بذلك، غير أنه عقب تلك التصريحات، انتفض ما يزيد على ربع مليون صيدلي، مسجلين رفضهم التام بادعاء البعض بأنه ليس من حق الصيدلى صرف الأدوية دون روشتة. وأمام حالة السجال على مواقع التواصل الاجتماعى، طرح «التحرير»، التساؤل حول هل يحق قانونا للصيدلى صرف الأدوية دون روشتة؟ وهل هذا الإجراء يتناسب مع طبيعة المجتمع المصرى الذى دائما ما يذهب للصيدلى ويطلب العلاج دون روشتة؟
نقابة-الصيادلة

«أزمات لا تتوقف».. الصيادلة يدعون إلى عمومية طارئة

أزمات تتلاحق وكيان يهتز ومهنة تحتضر، فما إن تخمد النيران حتى تشتعل أخرى، وسط غياب الكوادر التى تتصدر أمر الصيادلة في مصر، فالنقابة العريقة والتى تعد واحدة من النقابات المهنية العملاقة، تتعرض خلال الفترة الأخيرة لحالة من الهجوم الذي يعتبره الكثيرون غير مبرر، بل وصل الأمر لوصفه بالموجه والمدفوع. كل هذه المعطيات وفي ظل حالة فرض الحراسة القضائية على النقابة، وسلبية اللجنة القائمة على أمرها، دفع العديد من الصيادلة للمطالبة بضرورة عقد جمعية عمومية طارئة لإنهاء فرض الحراسة القضائية، وإجراء انتخابات على كل المقاعد.
دكتورة-هالة زايد-وزيرة-الصحة-تصوير-خالد-مشعل

وزيرة الصحة تفجر الخلاف بين الصيادلة والتمريض

استكمالا لمسلسل السجال بين صيادلة مصر ووزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد، خلال الساعات الماضية، عقب هجوم الأخيرة على الصيادلة ووصفهم بغير المؤهلين، دخل فريق التمريض في خط المواجهة مع الصيادلة، بعدما غرد الكثيرون من الصيادلة بهاشتاج "إقالة وزيرة الصحة"، و"لا مقارنة بين الصيادلة والتمريض". وترجع تفاصيل الواقعة إلى هجوم وزيرة الصحة على الصيادلة، خلال زيارتها مستشفيات منظومة التأمين الصحي الشامل ببورسعيد، إذ التقت الصيادلة وهاجمتهم، قائلةً إن غياب الصيادلة لا يُشعرها بأزمة، فغياب ممرضة واحدة يكون مؤثرا، بينما غياب 100 صيدلي لن تشعر به.
النائب-محمد-فؤاد

طلب إحاطة بسبب تصريحات وزيرة الصحة عن الصيادلة

انتقد النائب محمد فؤاد، عضو مجلس النواب تصريحات وزيرة الصحة دكتورة هالة زايد «التي تحمل في طياتها التمييز والعنصرية تجاه مرؤوسيها خاصة الصيادلة، بلهجة ساخرة»، على حد وصفه، وذكر ما قالته إن «ممرضة واحدة عندي أفضل من مائة صيدلاني»، وانتقادها سمنة الممرضات بقولها «التمريض شكله مش حلو»، ومطالبتهم بإنقاص وزنهم خلال 3 أشهر، وقولها إن «النقاب خارج المنظومة والطرح تبقى قصيرة»، ما أثار غضب الأطباء ,الصيادلة والممرضين، وظهرت مطالبات عديدة بضرورة تقديمها لاستقالة فورية نتيجة عدم تحملها مسئولية تصريحاتها المثيرة بشكل مستمر.
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