الصيادلة ينتصرون في أولى معارك إنهاء الحراسة
غياب الوجوه القديمة يُمكن الصيادلة من جمع 295 توقيعا خلال 3 ساعات لإجراء عمومية طارئة.. وغياب نقباء الفرعيات وإعلان الحارس يستفز الحضور
تحرير:أحمد صبحي
٢٢ أغسطس ٢٠١٩ - ١٠:٣٦ م
الصيادلة يدعون لعمومية طارئة
دعوات انطلقت منذ 4 أيام، بضرورة عقد جمعية عمومية طارئة للصيادلة، بهدف إنهاء حالة فرض الحراسة القضائية على النقابة، والرد على الهجوم الحاد الذي تشنه وزيرة الصحة، وعدد من الكيانات، وبعض المؤسسات الإعلامية على الصيادلة والعاملين في مجال الدواء، وتحديد موعد لإجراء انتخابات على جميع مقاعد المجلس.
الدعوات لم يكن لها أب شرعي أو قائد يحركها، وهو الأمر الذي ربما ساعد في إقبال عدد كبير تجاوز الـ300 صيدلي، لتقديم طلبات بمقر النقابة بجاردن سيتي، لإجراء عمومية طارئة، لكن أرجع صيادلة الإقبال هذه المرة، لاستشعار عدد كبير منهم الخطر المحدق الذي بات يهدد ما تبقى لهذه المهنة، والعاملين فيها، بالتشرد و"خراب البيوت"، خاصة مع اقتراب مناقشة قانون مزاولة المهنة بمجلس النواب.
ما إن دقت الساعة الثانية عشرة ظهر اليوم، حتى بدأ الصيادلة في التوافد على مقر النقابة، للتوقيع في كشوف طلب عقد عمومية طارئة، ليتجاوز عدد الذين وقعوا في تمام الواحدة والنصف ظهرا نحو 100 صيدلي، لكن العدد غير كاف، لتقديم الطلب للحارس القضائي على النقابة محمد فكري.
هنا بدأت الاتصالات لاستعجال باقي
ما إن دقت الساعة الثانية عشرة ظهر اليوم، حتى بدأ الصيادلة في التوافد على مقر النقابة، للتوقيع في كشوف طلب عقد عمومية طارئة، ليتجاوز عدد الذين وقعوا في تمام الواحدة والنصف ظهرا نحو 100 صيدلي، لكن العدد غير كاف، لتقديم الطلب للحارس القضائي على النقابة محمد فكري.
هنا بدأت الاتصالات لاستعجال باقي الصيادلة القادمين من المحافظات، أو العاملين بمستشفيات الصحة والقريبين من مبنى النقابة، فموعد انتهاء عمل الموظفين في الثالثة ظهرا، ورغم علم الحضور بتعليمات الحارس القضائي، للموظفين بعدم استلام أي طلبات خاصة بالجمعية العمومية، إلا أن المتواجدين كان لديهم إصرار على استكمال عملية جمع التوقيعات لإثبات حالة، ومحاولة تسليم كشوف التوقيعات.
في هذه الأثناء بدأ الحضور يتساءلون، عن السر في غياب أعضاء مجلس النقابة السابقين، باستثناء صبري الطويلة، وجورج عطا الله، وثروت حجاج، وكذلك غياب كل نقباء الفرعيات باستثناء نقيب الجيزة نجوى هاشم، والتى حضرت منذ اللحظات الأولى، خاصة أن أحاديث تدور منذ الأمس، عن قدوم أعضاء المجلس بالكامل، ومعهم نقيب الغربية هاني دنيا، وبرفقته خمسون صيدليا، وعدد آخر من نقباء الفرعيات، وهو ما لم يحدث.
إصرار الحضور، على ضرورة استكمال العدد المطلوب قانونا، ازداد بعد أن شاهدوا جميعا، تعليمات الحارس حول مقابلة الصيادلة الراغبين في إتمام أي مهمة داخل النقابة، معلقه على الجدران، واعتبروا أن ما يحمله الإعلان من ضرورة تقديم طلب قبل الموعد بأسبوع فيه مبالغة وإهانة للصيادلة.
ما إن دقت الساعة الثالثة ظهرا، حتى وصل عدد الصيادلة الموقعين على طلب العمومية الطارئة، لـ295 صيدليا، لكن لا أحد من الشئون القانوينة متواجد لاستلام الطلبات، إلا أن عضوين من اللجنة المعينة لمعاونة الحارس، كانا يجلسان في مكتب الأمين العام، لكنهما رفضا أيضا استلام طلب عقد العمومية.
محاولات تسليم كشوف التوقيعات استمرت حتى الرابعة عصرا، لكنها جميعا باءت بالفشل، فعضوا اللجنة، تركا مسألة الدعوة للجمعية وباتا يتحدثان عن أن ما يفعله الصيادلة فيه مزيد من صنع العداوة مع الدولة والأجهزة، وعليهم الالتزام بالهدوء حتى استقرار الأوضاع، وهو ما دفع عددا من الصيادلة، للذهاب إلى قسم قصر النيل، لتحرير محضر حمل رقم 3883 إدراي قصر النيل برفض اللجنة استلام طلب إجراء عمومية طارئة لأعضاء الجمعية العمومية.