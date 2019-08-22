العدالة يحرم أهلي جدة من الفوز الأول بالدوري السعودي

تحرير:علي الزيني ٢٢ أغسطس ٢٠١٩ - ١٠:٤٤ م

أهلي جدة

فرط الفريق الأول لكرة القدم بنادي أهلي جدة، في نقطتين ثمينتين ببداية مشواره ببطولة الدوري السعودي (كأس الأمير محمد بن سلمان)، بتعادل إيجابي بهدف لمثله أمام نظيره العدالة، خلال المواجهة التي جمعتهما مساء اليوم الخميس، على استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة، ضمن مواجهات الجولة الأولى من المسابقة، بادر الراقي بالتسجيل عن طريق الصربي دانييل أليكسيتش في الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع للشوط الأول، وأدرك أليو سيسيه هدف التعادل للعدالة في الدقيقة 88.

أهلي جدة فشل في تحقيق الفوز خلال المواجهة الأولى لبطولة الدوري السعودي، للموسم الثالث على التوالي، حيث كان آخر فوز له في المباراة الافتتاحية أمام الاتفاق بموسم (2016- 2017)، عندما حقق الفوز على الاتفاق بأربعة أهداف لهدف. بداية اللقاء جاءت هادئة، في ظل التحفظ الشديد من الفريقين خلال مرحلة جس النبض،

أهلي جدة فشل في تحقيق الفوز خلال المواجهة الأولى لبطولة الدوري السعودي، للموسم الثالث على التوالي، حيث كان آخر فوز له في المباراة الافتتاحية أمام الاتفاق بموسم (2016- 2017)، عندما حقق الفوز على الاتفاق بأربعة أهداف لهدف.



بداية اللقاء جاءت هادئة، في ظل التحفظ الشديد من الفريقين خلال مرحلة جس النبض، وسيطر فريق الأهلي على مجريات الشوط الأول، ونجح في تسجيل هدف التقدم عن طريق الصربي دانييل أليكسيتش في الدقيقة (45+4).



الشوط الثاني شهد سيطرة نسبية من لاعبي العدالة، وأهدر أكثر من فرصة هدف محقق، وفي الدقيقة 88 نجح أليو سيسيه في إدراك هدف التعادل للعدالة، لتنتهي المباراة بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله.