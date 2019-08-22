رياضة

العدالة يحرم أهلي جدة من الفوز الأول بالدوري السعودي

تحرير:علي الزيني ٢٢ أغسطس ٢٠١٩ - ١٠:٤٤ م
أهلي جدة
أهلي جدة
فرط الفريق الأول لكرة القدم بنادي أهلي جدة، في نقطتين ثمينتين ببداية مشواره ببطولة الدوري السعودي (كأس الأمير محمد بن سلمان)، بتعادل إيجابي بهدف لمثله أمام نظيره العدالة، خلال المواجهة التي جمعتهما مساء اليوم الخميس، على استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة، ضمن مواجهات الجولة الأولى من المسابقة، بادر الراقي بالتسجيل عن طريق الصربي دانييل أليكسيتش في الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع للشوط الأول، وأدرك أليو سيسيه هدف التعادل للعدالة في الدقيقة 88.
أهلي جدة فشل في تحقيق الفوز خلال المواجهة الأولى لبطولة الدوري السعودي، للموسم الثالث على التوالي، حيث كان آخر فوز له في المباراة الافتتاحية أمام الاتفاق بموسم (2016- 2017)، عندما حقق الفوز على الاتفاق بأربعة أهداف لهدف. بداية اللقاء جاءت هادئة، في ظل التحفظ الشديد من الفريقين خلال مرحلة جس النبض،
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هداية-ملاك

هداية ملاك تحصد ذهبية دورة الألعاب الإفريقية

حصدت البطلة الأولمبية هداية ملاك ميدالية ذهبية جديدة في دورة الألعاب الإفريقية المقامة حاليا في المغرب بمنافسات التايكوندو لتضيف ميدالية جديدة لبعثة الفراعنة المشاركة في الدورة. وحققت بطلة مصر الفوز على منافستها الإيفوارية ماري فريدريك في نهائي وزن تحت 67 كجم، بنتيجة 20-0، لتحصد الميدالية الذهبية وتأهلت حاملة برونزية أولمبياد ريو دي جانيرو مباشرة إلى الدور ربع النهائي بدورة الألعاب الإفريقية 2019 بسبب تصنيفها المتقدم، واستطاعت أن تتخطى كل المنافسين حتى وصلت النهائي قبل أن تفوز وتحقق الميدالية الذهبية.
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إيمري: نيكولاس بيبي مستعد لمباراة ليفربول

كشف الإسبانى أوناي إيمري مدرب آرسنال، عن أن نيكولاس بيبي المنضم حديثا لصفوف الجانرز يستعد لخوض أولى مبارياته أساسيا في الدوري الإنجليزي الممتاز (البريميرليج) والتى سيواجه فيها فريق ليفربول، على ملعب أنفيلد السبت المقبل فى تمام الساعة السادسة والنصف فى إطار الأسبوع الثالث من عمر بطولة البريميرليج. وقال إيمري خلال مؤتمر صحفي اليوم الخميس: "نيكولاس بيبي مستعد بشكل كامل للمشاركة مع الجانرز، وأهم شيء أن نساعده وأسرته على الشعور بالارتياح فى المدينة هنا".
النصر -السعودي‎

النصر يفوز على ضمك في بداية مشوار الدفاع عن اللقب

نجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر في حصد أول ثلاث نقاط له في بداية حملة الدفاع عن لقب بطولة الدوري السعودي (كأس الأمير محمد بن سلمان)، بعد الفوز على نظيره ضمك الوافد الجديد إلى الدوري السعودي، بهدفين نظيفين، خلال المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الخميس على ملعب استاد الملك فهد الدولي، ضمن مواجهات الجولة الأولى من المسابقة، وسجل أهداف العالمي، البرازيلي جوليانو في الدقيقة الثالثة والعشرين، والمغربي عبدالرزاق حمدالله في الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول.
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النصر -السعودي‎

النصر يفوز على ضمك في بداية مشوار الدفاع عن اللقب

نجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر في حصد أول ثلاث نقاط له في بداية حملة الدفاع عن لقب بطولة الدوري السعودي (كأس الأمير محمد بن سلمان)، بعد الفوز على نظيره ضمك الوافد الجديد إلى الدوري السعودي، بهدفين نظيفين، خلال المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الخميس على ملعب استاد الملك فهد الدولي، ضمن مواجهات الجولة الأولى من المسابقة، وسجل أهداف العالمي، البرازيلي جوليانو في الدقيقة الثالثة والعشرين، والمغربي عبدالرزاق حمدالله في الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول.
على-معلول-وحسين-الشحات-وحسام-عاشور

مصدر يكشف حقيقة تفاوض علي معلول مع أهلي جدة

بعدما ترددت أبناء عن رحيله عن القلعة الحمراء، نفى مصدر مقرب من علي معلول لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي جميع الأنباء التي تم تدوالها عن تواجده حاليًّا في المملكة العربية، السعودية من أجل التفاوض مع نادي أهلي جدة، مؤكدًا أن الدولي التونسي حصل على إذن وإجازة من الأهلي بشكل رسمي من أجل السفر لتونس للاطمئنان على ابنه. وأكد المصدر أن معلول غير ملتفت لأي عروض؛ لأنه يريد الاستمرار ضمن صفوف القلعة الحمراء وخاصة أنه يشعر بالراحة والانسجام مع الفريق وزملائه اللاعبين؛ مما انعكس على أدائه وأصبح هدافا للفريق.
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أول تعليق من تركي آل الشيخ بعد خسارة الأهلي

علق المستشار تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية ومالك نادي ألميريا الإسباني ومالك نادي بيراميدز السابق على فوز ناديه السابق على فريق النادي الأهلي، في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم السبت ضمن مباريات دور الـ16 من مسابقة كأس مصر 2019، حيث نشر عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "مع نخبة شعراء وملحنين مصر الحبيبة... ألميريا (روح الفانلة الحمراء) 3-0 ... ومبروك لبيراميدز اللي بيفوز بتخصص... النية النيييييية".
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تأهل الاتحاد والنصر إلى ربع نهائى دوري أبطال آسيا

تأهل فريق الاتحاد السعودى لربع نهائى بطولة دورى أبطال آسيا بعد الفوز على ذوب أهان اصفهان الايراني مساء الاثنين، بنتيجة 4-3 فى المباراة التى أقيمت بينهما على ملعب حمد الكبير فى الدوحة إضمن مباريات إياب دور الـ 16 من البطولة الاسيوية . وسجل لصالح فريق الاتحاد كلا من إميليانو فيشيو ومحمد باقر صادقي(هدف فى مرماه ) رومارينيو بواقع هدفين، بينما سجل لصالح الفريق الإيرانى كلا من خيمينيز(هدف فى مرماه)، هادى محمد وماكولاى كريسانوس، وانتهت مباراة الذهاب بفوز الاتحاد بنتيجة 2-1، لتكون حصيلة المباراتين 6-4 لصالح اتحاد جدة .
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