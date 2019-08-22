علي الحجار: أحضر لألبوم جديد.. وانتظروا مفاجأة

تحرير:محمد عبدالمنعم ٢٢ أغسطس ٢٠١٩ - ١١:٠٠ م

علي الحجار

أحيا المطرب علي الحجار بصحبة فرقته الموسيقية، اليوم الخميس، حفلا غنائيا بمهرجان القلعة الموسيقى، الذي شهد حضورا كبيرا، وقد قدم الحجار خلاله عددا من أغانيه الشهيرة، إضافة إلى بعض الأغاني الحديثة، وقد تفاعل الجمهور معه بشكل واسع. وكان لـ"التحرير" لقاء مع الحجار على هامش الحفل، إذ تحدث عن الحفل، مبديا سعادته بالمشاركة في تلك الفعالية، فيقول: "أكيد حاجة عظيمة أن الأوبرا تعمل مهرجان في القلعة بأسعار التذاكر ديه، وأنا ببقى مبسوط لما أشوف جمهور كبير كده، لأن مافيش 10 آلاف مواطن هيحضروا لو التذكرة غالية، وأتمنى وزارة الثقافة تنظم حفلات مماثلة".

وتطرق الحجار إلى الحديث بشأن مشاركة ابنه أحمد معه في تقديم عدد من الأغاني الحديثة، قائلا: "أحمد موزع بس، ومش أول مرة ابني يعملي شغل". وبالنسبة للأغاني الجديدة التي سيطرحها مستقبلا، كشف أنه يحضر أغاني سيطرحها خلال فترة الاحتفال بعيد السنة المقبلة، وسيقدمها كأغاني "سينجل"، كما اعتاد الجمهور منه خلال الفترة