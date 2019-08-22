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علي الحجار: أحضر لألبوم جديد.. وانتظروا مفاجأة

تحرير:محمد عبدالمنعم ٢٢ أغسطس ٢٠١٩ - ١١:٠٠ م
علي الحجار
علي الحجار
أحيا المطرب علي الحجار بصحبة فرقته الموسيقية، اليوم الخميس، حفلا غنائيا بمهرجان القلعة الموسيقى، الذي شهد حضورا كبيرا، وقد قدم الحجار خلاله عددا من أغانيه الشهيرة، إضافة إلى بعض الأغاني الحديثة، وقد تفاعل الجمهور معه بشكل واسع. وكان لـ"التحرير" لقاء مع الحجار على هامش الحفل، إذ تحدث عن الحفل، مبديا سعادته بالمشاركة في تلك الفعالية، فيقول: "أكيد حاجة عظيمة أن الأوبرا تعمل مهرجان في القلعة بأسعار التذاكر ديه، وأنا ببقى مبسوط لما أشوف جمهور كبير كده، لأن مافيش 10 آلاف مواطن هيحضروا لو التذكرة غالية، وأتمنى وزارة الثقافة تنظم حفلات مماثلة".
وتطرق الحجار إلى الحديث بشأن مشاركة ابنه أحمد معه في تقديم عدد من الأغاني الحديثة، قائلا: "أحمد موزع بس، ومش أول مرة ابني يعملي شغل". وبالنسبة للأغاني الجديدة التي سيطرحها مستقبلا، كشف أنه يحضر أغاني سيطرحها خلال فترة الاحتفال بعيد السنة المقبلة، وسيقدمها كأغاني "سينجل"، كما اعتاد الجمهور منه خلال الفترة
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تامر حسني يحيي حفلا بالساحل في هذا الموعد

يستعد الفنان تامر حسنى لإحياء حفل غنائي، تزامنًا مع موسم حفلات الصيف، يوم الجمعة، الموافق 30 أغسطس الحالي، وسيقام الحفل في إحدى القرى السياحية في الساحل الشمالي، ومن المقرر أن يغني تامر عددًا من أشهر أغنياته، ولم تحدد بعد أسعار التذاكر. وعلى الجانب الاَخر، ينتظر تامر عرض فيلمه الجديد "الفلوس"، ضمن موسم أفلام إجازة منتصف العام المقبل، حيث يشاركه في البطولة كلٌّ من زينة، وخالد الصاوى، وعائشة بن أحمد، والعمل تأليف محمد عبدالمعطى، وإخراج سعيد الماروق.
أوباما

«أمريكان فاكتوري».. باراك أوباما وزوجته بفيلم وثائقي

ظهر الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما، وزوجته ميشيل من خلال فيلم وثائقي تم تصويره في هوليوود بالمنطقة الصناعية بأوهايو. يتناول فيلم "المصنع الأمريكي" (أمريكان فاكتوري) قصة استحواذ شركة صينية على مصنع مهجور لشركة جنرال موتورز، وهو باكورة الإنتاج المشترك بين نتفليكس وشركة هاير جر. يرصد الفيلم الوثائقي حياة آلاف العمال الذين تقرر تسريحهم من قطاع صناعة السيارات في مورين بولاية أوهايو خلال الركود الاقتصادي في 2008 والذين أعادت شركة فوياو جلاس أمريكا الصينية لتصنيع زجاج السيارات توظيف بعضهم في ذات المصنع بعد ست سنوات.
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كارول سماحة تروج لأغنية من فيلمها الجديد «بالصدفة»

روجت المطربة كارول سماحة لأحدث أغانيها التى تحمل اسم "بتآمن بالصدفة"، ومن المقرر طرحها خلال الفترة المقبلة، وكتبت عبر حسابها على "إنستجرام:"حصريا أغنية الفيلم الجديدة بتآمن بالصدفة، قريبا". وكانت قد نشرت كارول سماحة عبر حسابها بالموقع ذاته الفيديو التشويقي للفيلم اللبناني "بالصدفة"، المنتظر عرضه بدءا من 26 سبتمبر المقبل، ويشارك فى بطولته عدد كبير من النجوم على رأسهم كارول سماحة، وبديع أبو شقرا، وباميلا الكيك، وتأليف كلوديا مرشليان، وإخراج باسم كريستو.
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على-الحجار

منهم علي الحجار.. تعرف على حفلات «محكى القلعة»

يحيي المطرب علي الحجار، حفلًا بصحبة فرقته الموسيقية، فى العاشرة مساء اليوم ضمن فعاليات مهرجان قلعة صلاح الدين الدولى للموسيقى والغناء، والذى يقام بالتعاون مع وزارة الآثار، وتضم فعالياته 42 حفلاً متنوعَا، ويشدو الحجار بباقة من أجمل أغانيه، منها: "عارفة، ريشة، بنت وولد، أعذريني، ضحكة المساجين، داري العيون، كناريا، من غير ما تتكلمي، عم بطاطا، صلينا الفجر فين"، ويسبقه عرض موسيقي لصوليست فرقة أوبرا القاهرة بمصاحبة البيانو ويقام فى الثامنة مساء، ويليله حفل لفرقة ويف جاز باند.
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محمد الحلو لـ«التحرير»: أحضر دويتو مع علي الحجار

عبر الفنان محمد الحلو عن سعادته بتكريمه من مهرجان قلعة صلاح الدين الدولى للموسيقى والغناء الذي انطلقت فعالياته أمس، ويستمر حتى أول سبتمبر المقبل، وقال فى تصريحات لـ"التحرير": "مهرجان القلعة كبير، وهناك مشاركات من كل الدول، والتكريم من خلاله شرف، وأتوجه بالشكر للدكتورة إيناس عبد الدايم، وزيرة الثقافة، على اهتمامها بنا، وبالفن في مصر"، وتابع أن مهرجان القلعة فرصة لمقابلة جمهور يحبه، مشيرا إلى أنه يشعر كأنه فى بيته معهم، ونوه بأنه جهز لجمهوره اليوم فى حفله مجموعة من أفضل أغانيه القديمة.
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تفاصيل افتتاح محكى القلعة.. تكريم الحجار والحلو(صور)

افتتحت الدكتورة إيناس عبد الدايم، وزيرة الثقافة، والدكتور مجدى صابر رئيس دار الأوبرا المصرية، اليوم الأحد، فعاليات الدورة الـ28 من مهرجان قلعة صلاح الدين الدولى للموسيقى والغناء، والذى يقام بالتعاون مع وزارة الآثار، وتضم فعالياته 42 حفلاً متنوعَا. وبدأ احتفال "محكى القلعة" مساء اليوم، بعروض موسيقية وحركية لفرقة الموسيقات العسكرية، ثم بدأت مراسم الافتتاح في الساعة الثامنة مساءً، وقدّم فريق "براس ساوند باند" للنفخ والإيقاع عددًا من أشهر المؤلفات الغربية والشرقية.
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تكريم و4 حفلات لعلي الحجار في أغسطس

كشف الفنان علي الحجار، اليوم السبت، عن تفاصيل حفله الجديد الذى من المقرر أن يحييه فى نادى «إيزى سبورت» بمنطقة الهضبة الوسطى بالمقطم، يوم 30 أغسطس الجاري، والبرنامج الغنائى للحفل الذي يتضمن تقديم أغانٍ قديمة، منها «ريشة، تجيش نعيش، اوعديني، من غير ما تتكلمي». وأعرب الحجار عن سعادته البالغة بلقاء جمهوره هذا الشهر من خلال 4 حفلات، الأول كان بدار أوبرا دمنهور، والحفل الثانى المقرر إقامته يوم 22 من نفس الشهر، ضمن مهرجان القلعة للموسيقى والغناء، والحفل الثالث على مسرح سيد درويش بدار أوبرا الإسكندرية يوم 29، ويختتم الشهر بحفل «إيزى سبورت».
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