جريمة

أساطير الإجرام في مصر.. «سفاح المسنات» يكتب تاريخا جديدا

رحلة طويلة للسفاحين أشهرهم ريا وسكينة مرورا بخط الصعيد وسفاح كرموز والتوربيني انتهاءً بسفاح بني سويف الذي قبض عليه بعد قتل 4 سيدات وسبق اتهامه في 36 قضية
تحرير:محمد أبو زيد ٢٣ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٧:٠٠ م
تعبيرية
تعبيرية
"السفاح" كلمة بمجرد سماعها تلقي الفزع والرعب في القلوب، فمن وقت لآخر على مدار التاريخ يظهر سفاح جديد وقاتل ضليع في الإجرام، يكون الأكثر شهرة بين مجرمي زمانه، ومهما تنوعت جرائمه ما بين قتل وسرقات وقطع طريق وغيرها، إلا أن أسطورته تنتهي ويسقط في قبضة الشرطة.. تاريخ الإجرام في مصر يسجل أساطير كثيرة للسفاحين أشهرهم الشقيقتان ريا وسكينة والتوربيني وسفاح كرموز، وسفاح المهندسين وخط الصعيد والتي استوحت من قصصهم أفلاما سينمائية، وغيرهم من طوت سجلات المحاكم صفحاتهم، لكن لم ينته الإجرام، إذ نجحت وزارة الداخلية، أمس، في القبض على سفاح بني سويف قاتل المسنات.
سفاح بني سويف أحدث المنضمين لقائمة السفاحين والذي قبضت عليه أجهزة الأمن هو «م. أ. ع» 65 عاما، مسجل شقى خطر، مزارع، مقيم بقرية إبشنا دائرة المركز، مسجل جنائى سرقات مواشى، وسبق اتهامه فى 36 قضية: "سرقة بالإكراه، وشروع فى قتل، سرقات مواشى، سلاح بدون ترخيص، سرقات متنوعة، آداب عامة، ضرب". في
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الاعدام (1)

جثة معلقة بحبل داخل غرفة تثير الذعر في البحيرة

عثر أهالى قرية فيشا بمركز المحمودية بمحافظة البحيرة، اليوم الجمعة، على جثة عامل زراعى مشنوقا في حجرة داخل منزله، وسط حالة من الفزع والذعر والحزن الشديد بين أفراد أسرته وأقاربه وأصدقائه، وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى المحمودية المركزى، وحرر محضر بالواقعة، وأحيل البلاغ إلى نيابة المحمودية التي باشرت التحقيق، إذ تولى مصطفى كمال، وكيل النائب العام، التحقيق وأمر بانتداب الطب الشرعى لتشريح الجثة، وبيان أسباب الوفاة، تمهيدا لإعطاء التصريح اللازم بدفن الجثة.
انقلاب سيارة - أرشيفية

مصرع سيدة وإصابة 4 أطفال في انقلاب سيارة بجمصة

لقيت سيدة مصرعها وأصيب أربعة أطفال بكسور متفرقة في أنحاء الجسم، اليوم الجمعة، إثر حادث انقلاب سيارة ملاكي في ترعة على طريق جمصة الدولي. تلقي اللواء فاضل عمار، مساعد وزير الداخلية لأمن الدقهلية، إخطارا من اللواء السيد سلطان، مدير مباحث المديرية، بورود بلاغ إلى شرطة النجدة عن وقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي داخل ترعة ناحية قرية التخشيبة التابعة لمركز بلقاس، وانتشلتهم فرق الإنقاذ النهري بمساعدة الأهالي، ونقلوا جميعا إلى مستشفى بلقاس لتلقي الاسعافات اللازمة.
هيروين

ليلة سقوط دولاب «المعلمة والصبي» لتجارة الهيروين

متابعة دقيقة على مدار الساعة يقوم بها رجال الأمن لإحباط صفقات ترويج المواد المخدرة، إذ رصدت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات نشاط عنصرين من العناصر شديدة الخطورة من ذوى السوابق الإجرامية فى مجال الاتجار في مخدر "الهيروين" وترويجه لعملائهما بنطاق واسع بمدينة العبور بمحافظة القليوبية، وذلك فى إطار مواصلة الجهود الأمنية لمكافحة كل أشكال الجريمة والعمل على ضبط العناصر الإجرامية القائمين على ارتكابها، والتى من بينها مكافحة جرائم الاتجار فى المواد المخدرة ورصد التشكيلات العصابية القائمة على جلبها وترويجها.
ضبط-مخدرات-بـ200-مليون-جنيه (2)

الشرطة تلاحق مروجي الكيف في الأندية والمصايف

حملة تفتيشية مكبرة أعدها قطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع أجهزة البحث الجنائى بمديريات الأمن فى مجال ضبط قضايا المواد المخدرة بمحيط النوادى الرياضية والاجتماعية ومراكز الشباب بكل أنحاء الجمهورية ومصايف المحافظات الساحلية خلال الأيام الأربعة الماضية، وذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لضبط جرائم تجارة المواد المخدرة، ومن خلال إستراتيجية قطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة، التى تستهدف حماية الشباب من الوقوع فى براثن الإدمان ومجابهة ظاهرة انتشار الاتجار في المواد المخدرة.
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سفاح -النساء

سفاح العواجيز.. القبض على المتهم بقتل 4 سيدات في بني سويف

كشف قطاع الأمن العام بوزارة الداخلية، برئاسة اللواء علاء الدين سليم، تفاصيل القبض على مسجل خطر متهم بقتل 4 سيدات مسنات في بني سويف، بعد رصد 4 حوادث قتل مجهلة بدائرة مركز شرطة بنى سويف على فترات زمنية مختلفة لسيدات مُسنات تشابهت ظروف وملابسات إرتكابها. وأسفرت جهود أجهزة الوزارة عن تحديد مرتكب تلك الوقائع وهو«م. أ. ع» 53 عاما، مسجل شقى خطر، مزارع، مقيم بقرية إبشنا دائرة المركز، مسجل جنائى سرقات مواشى، وسبق اتهامه فى 36 قضية: "سرقة بالإكراه، وشروع فى قتل، سرقات مواشى، سلاح بدون ترخيص، سرقات متنوعة، آداب عامة، ضرب".
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جثتان وضرب نار.. حمدي وصاحبه ضحايا «خفاش الليل»

شابان جمعتهما صداقة وعمل، رغم صغر سنهما إلا أنهما كانا كبارا في نظر أهلهما، أحدهما ضحى بتعليمه من أجل لقمة العيش، والآخر لم يفرح بخطبته التي تمت منذ شهرين، بعدما سلب منهما "خفافيش الليل" حياتهما وماتا معًا في ليلة واحدة بعد أن أطلق عليهما شاب النار، لم يعرفاه من قبل ولم يجمعهما به أي لقاء، ولكن شاء قدرهما المرور في طريقه أثناء توصيل "زبون" بطريق المعدية بالرشاح في منطقة جبلية بالخانكة تفصل بين «الخانكة والسلام» لم يترك الشابان لأهلهما سوى الحسرة والدموع وقلة الحيلة ومرار الفراق.
طعن-بالسكين

ملاك وشياطين.. ليلة ذبح طفل كرداسة لسرقة «توك توك»

لم تمنحه الحياة يوما نظرة رضا، كُتب عليه الشقاء، كأنه جاء الدنيا ليغادرها سريعا، نال من الدنيا قسوتها وذاق مر الفقر والعوز، كانت عزة نفسه تمنعه من أن يستعطف أحدا أو يمد يده، بينما هموم الدنيا تفوق عدد سنوات عمره بكثير، ولكنه كان يحاربها أملا في حياة أفضل، يجوب الشوارع بحثا عن لقمة العيش، تنساب على جبينه حبيبات العرق، يمسحها بابتسامة رضا يتبعها تنهيدة جاءت بعد عمل يوم شاق يتحسس جيبه فرحا ببضعة جنيهات يعود بها إلى أسرته في المساء، بينما على رصيف الموت كان ينتظره ثمة أشرار لم يتركوه وقدره، اغتالوا الضحكة ونسفوا الأمل وسرقوا الحياة.
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بشوف كوابيس.. ماذا قالت «فتاة العياط» لوالدها؟

قالت دينا المقدم، دفاع الطفلة "أميرة" المتهمة فى القضية المعروفة إعلاميا بـ"فتاة العياط"، إنها تحاول من أجل إخلاء سبيل موكلتها وسط رفض المحكمة والنيابة، مشيرة إلى أن الفيصل في القضية تقارير فنية للطب الشرعي والمعمل الجنائي. وأوضحت "المقدم" فى تصريحات لـ"التحرير" أن خروجها بإخلاء سبيل ضعيف، والاحتمال الغالب حصولها على براءة بعد جلسة محكمة. وكشفت عن أنه في أثناء المواجهة بين "أميرة" والمتهمين لم يحاولوا إنكار رواية المتهمة بأنها قتلت المجني عليه "مهند"، دفاعًا عن شرفها، موضحة أن عدم الإنكار يُعد موافقة على ما قالته موكلتها وهو في مصلحتها.
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