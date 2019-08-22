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الصحة العالمية: مصر ستقضي على «فيروس سي» قبل 2030

٢٢ أغسطس ٢٠١٩ - ١١:١١ م
حملة 100 مليون صحة
حملة 100 مليون صحة
أشاد مدير عام منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم، بالنتائج التي حققتها مصر في حملة القضاء على مرض الالتهاب الكبدي الوبائي "فيروس سي"، مؤكدا أنها في طريقها لتحقيق الهدف قبل عام 2030، التاريخ المحدد للقضاء على المرض عالميا، مشيرا خلال المؤتمر صحفي عقد بعد اجتماعه مع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم الخميس، أن "حملة 100 مليون صحة هي الأكبر على الإطلاق على مستوى العالم.. والآن بناء على عمليات التحقق فإن أكثر من 60 مليون شخص جرى فحصهم منذ بدء البرنامج. وهو ما يعادل أكثر من 60% من إجمالي السكان“.
وسلم أدهانوم، الرئيس السيسي، نتائج دراسة تحقق أجرتها منظمة الصحة العالمية على الحملة، تؤكد صحة ما أعلنته مصر من أرقام ونتائج، بحسب رويترز. وأضاف ”إنني فخور للغاية بأن منظمة الصحة العالمية كانت شريكة في هذا الأمر، وستواصل المنظمة هذه الشراكة حتى يتم القضاء على التهاب الكبد سي في مصر"، مؤكدا أن
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المدير -العام -لمنظمة -الصحة -العالمية

الصحة العالمية: نقل تجربة «100 مليون صحة» لدول أخرى

قال مدير عام منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم، إنهم أجروا دراسة تحقق على حملة 100 مليون صحة للقضاء على فيروس سي والأمراض غير السارية، أكدت صحة الأرقام والنتائج التي أعلنتها مصر، مشيرا إلى أنه سلم نتائج الدراسة الرئيس عبد الفتاح السيسي، مؤكدا خلال مؤتمر صحفي عقد بعد اجتماعه مع الرئيس السيسي، اليوم الخميس، في القاهرة، أن مصر في طريقها للقضاء على مرض الالتهاب الكبدي الوبائي "سي"، وأنها ستنجح في تحقيق الهدف قبل عام 2030، التاريخ المحدد للقضاء على المرض عالميا.
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الصيادلة ينتصرون في أولى معارك إنهاء الحراسة

دعوات انطلقت منذ 4 أيام، بضرورة عقد جمعية عمومية طارئة للصيادلة، بهدف إنهاء حالة فرض الحراسة القضائية على النقابة، والرد على الهجوم الحاد الذي تشنه وزيرة الصحة، وعدد من الكيانات، وبعض المؤسسات الإعلامية على الصيادلة والعاملين في مجال الدواء، وتحديد موعد لإجراء انتخابات على جميع مقاعد المجلس. الدعوات لم يكن لها أب شرعي أو قائد يحركها، وهو الأمر الذي ربما ساعد في إقبال عدد كبير تجاوز الـ300 صيدلي، لتقديم طلبات بمقر النقابة بجاردن سيتي، لإجراء عمومية طارئة، لكن أرجع صيادلة الإقبال هذه المرة، لاستشعار عدد كبير منهم الخطر المحدق الذي بات يهدد ما تبقى لهذه المهنة، والعاملين فيها، بالتشرد و"خراب البيوت"، خاصة مع اقتراب مناقشة قانون مزاولة المهنة بمجلس النواب.
الصورة -الرئيسية

اتحرقت من الشمس.. سخرية من تمثال ليلى مراد بشاطئ الغرام

حالة من الجدل شهدتها مدينة مرسى مطروح، بعد تنصيب تمثال للفنانة ليلى مراد في مدخل شاطئ الغرام الذي قدمت بطولة فيلم يحمل اسمه، فبينما عبر عدد من المواطنين والمصطافين عن فرحتهم بالفكرة أثناء تثبيت التمثال في موقعه، انتقده كثيرون معتبرين أنه يشوه المنظر العام للشاطئ بلوته الأسود، خاصة وأنه لا يشبه الفنانة الراحلة، وسرعان ما نشرت صفحة خدمة المواطنين التابعة لمحافظة مطروح، اليوم الخميس، عبر صفتحتها الرسمية على "فيسبوك" صور للتمثال في مراحل تركيبه، حتى انهالت التعليقات الساخرة على المنشور.
جامعة -دمنهور (2)

إيقاف عميد تجارة دمنهور لاتهامه بتلقي رشاوى من الطلاب

قرر مجلس جامعة دمنهور، برئاسة الأستاذ الدكتور عبيد صالح، اليوم الخميس، إيقاف عميد كلية التجارة وأستاذ المحاسبة بالجامعة لمدة ثلاثة أشهر عن العمل أو لحين الانتهاء من تحقيقات النيابة العامة، على خلفية اتهامه بتلقي رشاوى مالية من الطلبة الوافدين بكلية التجارة جامعة دمنهور، بحسب تقارير وردت للجامعة وسط حالة من الذهول بين الأساتذة والموظفين والعمال داخل الجامعة لما حدث، وفي انتظار ما تسفر عنه تحقيقات النيابة العامة في الواقعة التي أحيلت للنيابة المختصة، للتحقيق فيها واتخاذ قرار الجامعة.
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الرئيس-السيسى

مدير الصحة العالمية: نشكر السيسي على «100 مليون صحة»

وجه مدير عام منظمة الصحة العالمية تادروس أدهانوم، الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي على رعايته لمبادرة 100 مليون صحة للقضاء على فيروس سي والأمراض غير السارية، مؤكدا أن ـبرز عوامل نجاح حملة 100 مليون صحة هو شعور الدولة بالمسؤولية القصوى نحو مواطنيها، معربا عن شكره وتقديره للرئيس على تحمله المسؤولية، كما أن المنظمة تدرس كيفية الاستغلال الأمثل لحملة 100 مليون صحة خارجيا، وستناقش المنظمة الحملة، وتتعرف على التقدم الذي أحرزته مصر، ومستقبل الحملة وما يمكن تعلمه منها، إذ أن مصر لديها رغبة قوية في مساعدة الدول الأخرى.
الرئيس-السيسى

السيسي للشعب: أعترف بجميلكم في الإنجازات التي تحققت

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، كل التحية والتقدير والاحترام والاعتزاز للشعب المصري عن كل ما تحقق من إنجازات خلال 5 سنوات، مؤكدا قبل إلقاء كلمته المكتوبة في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الوطني السابع للشباب، أن ما تحقق هو "عرفان مني بجميل المصريين على المصريين"، وأشار الرئيس إلى أن هذه المؤتمرات دائما ما تعطي شحنة ضخمة وعظيمة من الأمل ومن الإيجابية، ثم توجه بالحديث إلى الشعب المصري، قائلا: إن "اللي عملتموه وبتعملوه وهتعملونه خلال السنين الجاية عشان يبقى فيه أمل ومستقبل كبير لبلادنا، هو أمر يستحق كل تحية وتقدير وعرفان لشعب مصر شعب بلادي".
هديل-ماجد-مع-الرئيس-السيسى

فتاة كفيفة تطلب الغناء أمام الرئيس.. والسيسي: نفسي أسمعك

انطلقت فعاليات المؤتمر الوطني للشباب في دورته السابعة، بعرض عدد من النماذج الناجحة لتجاربهم ومحطات كفاحهم، وكانت من بين هؤلاء الشباب المطربة الشابة هديل ماجد، 25، عاما، خريجة قسم الفلسفة بكلية الآداب، والتي روت التحديات التي واجهتها لتحقيق حلم الغناء كونها كفيفة، منذ أن اكتشفت والدتها موهبتها في الطفولة إلى الوصول إلى المشاركة كنموذج ناجح في المؤتمر، مشيرة إلى أنها لقبت بـ"أم كلثوم أولادنا"، وفي نهاية استعراضها لرحلتها الملية بالعزيمة والإرداة، فاجأت الرئيس عبد الفتاح السيسي، بطلب تريد تحقيقه.
السيسي-مؤتمر-الشباب

الرئيس السيسي يفتتح مؤتمر الشباب في العاصمة الإدارية (بث مباشر)

افتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، فعاليات المؤتمر الوطني للشباب بدورته السابعة تحت شعار "إبدع.. انطلق"، والمنعقد في العاصمة الإدارية الجديدة، على مدار يومين، بمشاركة نحو 1500 شاب من مختلف محافظات الجمهورية، كما ستشهد الفعاليات عقد المؤتمر الأول لمبادرة "حياة كريمة"، ثم جلسة "إسأل الرئيس" التي يجيب خلالها الرئيس عن تساؤلات الشباب التي تلقاها من خلال الموقع الإلكترونى وصفحات السوشيال ميديا للمؤتمر، فيما يشهد غدا الأربعاء الاحتفال بتخريج الدفعة الأولى من البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب الأفريقي والتي تضم مشاركين من 29 دولة أفريقية.
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