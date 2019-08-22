الصحة العالمية: مصر ستقضي على «فيروس سي» قبل 2030

٢٢ أغسطس ٢٠١٩ - ١١:١١ م

حملة 100 مليون صحة

أشاد مدير عام منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم، بالنتائج التي حققتها مصر في حملة القضاء على مرض الالتهاب الكبدي الوبائي "فيروس سي"، مؤكدا أنها في طريقها لتحقيق الهدف قبل عام 2030، التاريخ المحدد للقضاء على المرض عالميا، مشيرا خلال المؤتمر صحفي عقد بعد اجتماعه مع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم الخميس، أن "حملة 100 مليون صحة هي الأكبر على الإطلاق على مستوى العالم.. والآن بناء على عمليات التحقق فإن أكثر من 60 مليون شخص جرى فحصهم منذ بدء البرنامج. وهو ما يعادل أكثر من 60% من إجمالي السكان“.

وسلم أدهانوم، الرئيس السيسي، نتائج دراسة تحقق أجرتها منظمة الصحة العالمية على الحملة، تؤكد صحة ما أعلنته مصر من أرقام ونتائج، بحسب رويترز. وأضاف ”إنني فخور للغاية بأن منظمة الصحة العالمية كانت شريكة في هذا الأمر، وستواصل المنظمة هذه الشراكة حتى يتم القضاء على التهاب الكبد سي في مصر"، مؤكدا أن