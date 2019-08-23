رياضة

بعد تهديدات القتل..جماهير مانشستر تخطط لمصالحة بوجبا

٢٣ أغسطس ٢٠١٩ - ١٢:٠٠ ص
بوجبا
بوجبا
كشفت تقارير صحفية بريطانية أن جماهير مانشستر يونايتد تخطط لمصالحة النجم الفرنسي بول بوجبا، خلال مباراة فريقهم أمام كريستال بالاس، المقرر إقامتها يوم السبت المقبل، ضمن منافسات الجولة الثالثة من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز «البريميرليج»، وتأتي هذه الخطوة بعد أن تعرض بول بوجبا لإهانات عنصرية وتهديدات بالقتل من بعض جماهير مانشستر يونايتد، بعدما أهدر ركلة جزاء خلال مباراة الفريق ضد وولفرهامبتون في الجولة الثانية، وحرم فريقه من تحقيق الفوز الثاني في البطولة.
ووفقًا لصحيفة «ميرور»، فإن جماهير مانشستر يونايتد تنوي دعم بوجبا بعرض خاص في مدرجات ملعب أولد ترافورد. وأصدر نادي مانشستر يونايتد بيانًا رسميًا، في وقت سابق، أكد خلاله أن الجميع في مانشستر يونايتد يشعر بالاشمئزاز من الإهانات العنصرية التي استهدفت بول بوجبا. وشدد أن كل من عبر عن هذه الآراء،
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إيمري يصدم النني: لن يكون له دور مع أرسنال

أعلن المدرب الإسباني أوناي إيمري، المدير الفني لفريق أرسنال الإنجليزي، أن الثُنائي محمد النني، لاعب وسط الفريق، والمُدافع الألماني شكوردان موستافي لن يكون لهما دور مع الفريق هذا الموسم وهو ما يعني أنهما قد يرحلان عن صفوف المدفعجية خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية. وقال إيمري، في تصريحات نشرتها صحيفة «ميرور» البريطانية: «في العام الماضي موستافي ومحمد، كانا غير سعداء عندما جلسوا على مقاعد البدلاء، وأعتقد من الأفضل بالنسبة لهما، أنّ يرحلا لفريق آخر، حتى يكون لهما دورًا أكبر".?
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العدالة يحرم أهلي جدة من الفوز الأول بالدوري السعودي

فرط الفريق الأول لكرة القدم بنادي أهلي جدة، في نقطتين ثمينتين ببداية مشواره ببطولة الدوري السعودي (كأس الأمير محمد بن سلمان)، بتعادل إيجابي بهدف لمثله أمام نظيره العدالة، خلال المواجهة التي جمعتهما مساء اليوم الخميس، على استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة، ضمن مواجهات الجولة الأولى من المسابقة، بادر الراقي بالتسجيل عن طريق الصربي دانييل أليكسيتش في الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع للشوط الأول، وأدرك أليو سيسيه هدف التعادل للعدالة في الدقيقة 88.
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هداية ملاك تحصد ذهبية دورة الألعاب الإفريقية

حصدت البطلة الأولمبية هداية ملاك ميدالية ذهبية جديدة في دورة الألعاب الإفريقية المقامة حاليا في المغرب بمنافسات التايكوندو لتضيف ميدالية جديدة لبعثة الفراعنة المشاركة في الدورة. وحققت بطلة مصر الفوز على منافستها الإيفوارية ماري فريدريك في نهائي وزن تحت 67 كجم، بنتيجة 20-0، لتحصد الميدالية الذهبية وتأهلت حاملة برونزية أولمبياد ريو دي جانيرو مباشرة إلى الدور ربع النهائي بدورة الألعاب الإفريقية 2019 بسبب تصنيفها المتقدم، واستطاعت أن تتخطى كل المنافسين حتى وصلت النهائي قبل أن تفوز وتحقق الميدالية الذهبية.
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بول بوجبا

تهديدات بالقتل لبوجبا بعد إهدار ركلة جزاء

تعرض النجم الفرنسي بول بوجبا إلى هجوم عنصري وتهديدات بالقتل على مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما أهدر ركلة جزاء حاسمة في تعادل مانشستر يونايتد أمس الاثنين مع وولفرهامبتون في الجولة الثانية من الدوري الإنجليزي "بريميرليج" لموسم 2019- 2020، وهذه هي رابع ركلة جزاء يهدرها النجم الفرنسي في العام الأخير، ليثير عاصفة من الانتقادات على مواقع التواصل الاجتماعي وبخاصة تويتر، وذلك حسبما رصدت صحيفة "ذا صن" البريطانية، ليصبح بوجبا ثالث لاعب يتعرض للهجوم العنصري في الأسبوع الأخير.
مارسيال2

مانشستر يونايتد يتعثر أمام وولفرهامبتون

اقتنص ولفر هامبتون نقطة ثمينة من ضيفه مانشستر يونايتد، خلال اللقاء الذي أقيم بين الفريقين مساء اليوم الإثنين، على ملعب «مولينيو» في ختام مباريات الجولة الثانية من منافسات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز موسم 2019- 2020. دخل الشياطين الحمر اللقاء بقيادة مدربهم أولي سولشاير، بالقوة الضاربة، وفرضوا سيطرتهم على مجريات اللعب، وتمكن الفرنسي أنتوني مارسيال من تسجيل هدف التقدم في الدقيقة 27 بعد مجموعة من التمريرات بين لينجارد وراشفورد، انتهت في قدم المهاجم الأسمر الذي سددها بيسراه في شباك باتريسيو.
مانشستر يونايتد

اليونايتد في مهمة انتقامية أمام وولفر هامبتون اليوم

تختتم اليوم الإثنين، مباريات الجولة الثانية من الدوري الإنجليزي "بريميرليج" لموسم 2019- 2020، وذلك عندما يستقبل وولفر هامبتون الـ13 برصيد نقطة واحدة نظيره مانشستر يونايتد التاسع برصيد 3 نقاط، على ملعب مولينيو في تمام الساعة التاسعة مساءً، ولم يخسر وولفر هامبتون أي مباراة في 3 مواجهات جمعته باليونايتد الموسم الماضي، ويتطلع اليوم للتغلب على اليونايتد في 3 مباريات متتالية للمرة الأولى منذ عام 1980، وخسر اليونايتد على أرض وولفر هامبتون في البريميرليج 3 مباريات وفاز في مباراتين.
تشيلسي - مانشستر يونايتد 2018

مانشستر يبحث عن فك عقدته أمام تشيلسي بالبريميرليج

يحتضن ملعب الأولد ترافورد، اليوم الأحد، في تمام الساعة 5:30 عصرًا، قمة مباريات الجولة الأولى من الموسم الجديد للدوري الإنجليزي "بريميرليج" 2019- 2020، وذلك عندما يستقبل مانشستر يونايتد نظيره تشيلسي، وهذه هي المرة الأولى التي يتواجه فيها الفريقان في اليوم الأول من الموسم، منذ أن حقق جوزيه مورينيو أول انتصار له في البريميرليج في موسم 2004- 2005، ولم يستقبل اليونايتد نظيره تشيلسي في بداية الدوري منذ عام 1958، وحينها فاز الشياطين الحمر بنتيجة 5-2، ولم يحقق اليونايتد الانتصار على تشيلسي في آخر 13 مباراة في الدوري سوى في لقاءين فقط.
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