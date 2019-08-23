بعد تهديدات القتل..جماهير مانشستر تخطط لمصالحة بوجبا

٢٣ أغسطس ٢٠١٩ - ١٢:٠٠ ص

بوجبا

كشفت تقارير صحفية بريطانية أن جماهير مانشستر يونايتد تخطط لمصالحة النجم الفرنسي بول بوجبا، خلال مباراة فريقهم أمام كريستال بالاس، المقرر إقامتها يوم السبت المقبل، ضمن منافسات الجولة الثالثة من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز «البريميرليج»، وتأتي هذه الخطوة بعد أن تعرض بول بوجبا لإهانات عنصرية وتهديدات بالقتل من بعض جماهير مانشستر يونايتد، بعدما أهدر ركلة جزاء خلال مباراة الفريق ضد وولفرهامبتون في الجولة الثانية، وحرم فريقه من تحقيق الفوز الثاني في البطولة.

ووفقًا لصحيفة «ميرور»، فإن جماهير مانشستر يونايتد تنوي دعم بوجبا بعرض خاص في مدرجات ملعب أولد ترافورد. وأصدر نادي مانشستر يونايتد بيانًا رسميًا، في وقت سابق، أكد خلاله أن الجميع في مانشستر يونايتد يشعر بالاشمئزاز من الإهانات العنصرية التي استهدفت بول بوجبا. وشدد أن كل من عبر عن هذه الآراء،