إنكار ثم اعتراف وحبس.. كاميرات المراقبة تكشف سفاح السيدات

تحرير:محمد حفيظ ٢٣ أغسطس ٢٠١٩ - ١٢:١٠ ص

تعبيرية

قررت النيابة العامة بني سويف، مساء الخميس، حبس مسجل خطر، 4 أيام على ذمة التحقيق، بعد اتهامه بقتل 4 سيدات مُسنات، لسرقتهن على فترات متباعدة ابتداءً من عام 2011 وحتى الحادث الأخير الأسبوع الماضي، إذ تلقى اللواء زكريا صالح مساعد وزير الداخلية مدير امن بني سويف، إخطارا يفيد بورود بلاغ يفيد العثور على جُثة سيدة مٌسنة في المنطقة النائية خلف موقف محي الدين بمدينة بني سويف، وبها آثار كدمات بالرأس وفي حالة تحلل بعد أيام من الإبلاغ باختفائها، والذي وجه بسرعة كشف ملابسات الوفاة وضبط الجاني.

وبتكثيف التحريات والإجراءات الأمنية، ومتابعة خط سير المتوفاة بمنطقة الحادث، كشفت إحدى كاميرات المراقبة عن ظهور شخص مجهول تم تحديده لاحقا في منطقة الحادث، وبتتبعه تم تحديده حيث تبين أنه يدعى "مصطفى أ. ع." مزارع ومقيم بقرية ابشنا بمركز بني سويف، وسبق اتهامه في 36 قضية سرقة بالإكراه، وشروع في قتل، وسرقات