جريمة

إنكار ثم اعتراف وحبس.. كاميرات المراقبة تكشف سفاح السيدات

تحرير:محمد حفيظ ٢٣ أغسطس ٢٠١٩ - ١٢:١٠ ص
تعبيرية
تعبيرية
قررت النيابة العامة بني سويف، مساء الخميس، حبس مسجل خطر، 4 أيام على ذمة التحقيق، بعد اتهامه بقتل 4 سيدات مُسنات، لسرقتهن على فترات متباعدة ابتداءً من عام 2011 وحتى الحادث الأخير الأسبوع الماضي، إذ تلقى اللواء زكريا صالح مساعد وزير الداخلية مدير امن بني سويف، إخطارا يفيد بورود بلاغ يفيد العثور على جُثة سيدة مٌسنة في المنطقة النائية خلف موقف محي الدين بمدينة بني سويف، وبها آثار كدمات بالرأس وفي حالة تحلل بعد أيام من الإبلاغ باختفائها، والذي وجه بسرعة كشف ملابسات الوفاة وضبط الجاني.
وبتكثيف التحريات والإجراءات الأمنية، ومتابعة خط سير المتوفاة بمنطقة الحادث، كشفت إحدى كاميرات المراقبة عن ظهور شخص مجهول تم تحديده لاحقا في منطقة الحادث، وبتتبعه تم تحديده حيث تبين أنه يدعى "مصطفى أ. ع." مزارع ومقيم بقرية ابشنا بمركز بني سويف، وسبق اتهامه في 36 قضية سرقة بالإكراه، وشروع في قتل، وسرقات
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كلب (2)

بينهم أميني شرطة.. كلب مسعور يعقر 7 أشخاص بالبحيرة

أصيب 7 أشخاص اليوم الخميس، بعقرات كلب مسعور بقرية كوم الحاصل بدائرة مركز الدلنجات بمحافظة البحيرة، وسط حالة من الخوف والرعب بين الأهالي، وتم نقل المصابين جميعًا لمستشفى مركز الدلنجات العام لتلقي العلاج اللازم، وقامت المستشفى باتخاذ اللازم طبيًا نحو المصابين وتوفير المصل لهم، وجاري تحرير محضر بالواقعة للعرض على النيابة العامة لتولي التحقيقات، وجاري اتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه الكلاب الضالة في القرية قبل حدوث كارثة مماثلة، وتشكيل لجنة من الإدارة البيطرية للقضاء على الكلاب الضالة.
طعن-بالسكين

سائق يطعن شقيقته بـ«سكين» لشكه في سلوكها بالشرقية

أصدرت نيابة أبو كبير العامة برئاسة المستشار أحمد حسان، وإشراف المستشار وليد جمال المحامي العام لنيابات شمال الشرقية، اليوم الخميس، قرارًا بحبس سائق، في بداية العقد الثالث من العمر، لمدة أربعة ايام على ذمة التحقيقات؛ على خلفية اتهامه بالشروع في قتل شقيقته، ربة منزل مُطلقة، بعدما استل سلاحًا أبيض «سكين»، وطعنها طعنتين إحداهما نافذة بالبطن والصدر، لا لشيء إلا بسبب شكه في سلوكها، حيث بدأ الأمر بمشادة كلامية تطورت إلى مشاجرة انتهت بشقيقته بين الحياة والموت، وجرى نقل المصابة إلى مستشفى «الزقازيق» الجامعي.
سفاح -النساء

سفاح العواجيز.. القبض على المتهم بقتل 4 سيدات في بني سويف

كشف قطاع الأمن العام بوزارة الداخلية، برئاسة اللواء علاء الدين سليم، تفاصيل القبض على مسجل خطر متهم بقتل 4 سيدات مسنات في بني سويف، بعد رصد 4 حوادث قتل مجهلة بدائرة مركز شرطة بنى سويف على فترات زمنية مختلفة لسيدات مُسنات تشابهت ظروف وملابسات إرتكابها. وأسفرت جهود أجهزة الوزارة عن تحديد مرتكب تلك الوقائع وهو«م. أ. ع» 53 عاما، مسجل شقى خطر، مزارع، مقيم بقرية إبشنا دائرة المركز، مسجل جنائى سرقات مواشى، وسبق اتهامه فى 36 قضية: "سرقة بالإكراه، وشروع فى قتل، سرقات مواشى، سلاح بدون ترخيص، سرقات متنوعة، آداب عامة، ضرب".
احمد-سليم-الامين-الاعلي-للاعلام (1)

تجديد حبس أمين «الأعلى للإعلام» السابق «في الرشوة»

قرر قاضي المعارضات المختص، تجديد حبس أحمد سليم ، أمين المجلس الأعلى للإعلام السابق، واثنين آخرين 4 أيام على ذمة التحقيقات، في اتهامهم في قضية رشوة، مقابل الحصول على تصاريح إطلاق قناة تليفزيونية. وكانت نيابة أمن الدولة العليا بإشراف المحام العام الأول المستشار خالد ضياء الدين، قررت حبس المتهمين 4 أيام احتياطيا علي ذمة التحقيقات التي تجرى معهم في القضية، بعدما ألقت الأجهزة الرقابية القبض على أحمد سليم، أمين عام المجلس الأعلى للإعلام بتهمة تقاضي الرشوة في مجال عمله.
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انقلاب سيارة - أرشيفية

زفة تتحول لمأتم.. مصرع عريس وابنة أخته في انقلاب سيارة

يا فرحة ما تمت.. طفوا الأنوار"، زفة تحولت إلى مأتم في مركز البداري بمحافظة أسيوط، حيث لقي عريس وابنة شقيقته مصرعهما، وأصيب 6 أشخاص فى حادث انقلاب سيارة بموكب زفاف، وتلقى اللواء أسعد الذكير مدير أمن أسيوط، إخطارا من المقدم محمود بدوى رئيس مباحث مركز شرطة البدارى، يفيد بانقلاب سيارة فى موكب زفاف كانت فى طريقها لإحضار العروس بقرية العتمانية التابعة لمركز البدارى، وبالانتقال لمقر الحادث تبين مصرع العريس وابنة شقيقته وإصابة 6 آخرين.
مشاجرة - أرشيفية

عيال وضرب نار.. 6 مصابين في مشاجرة بين عائلتين

أصيب ستة أشخاص، جميعهم من أبناء عائلة «عيد» قي المنطقة المعروفة بعزبة «عيد» التابعة لقرية «ميت معلا» بدائرة مركز شرطة بلبيس، بمحافظة الشرقية، بطلق ناري بأنحاء متفرقة بالجسد، صباح اليوم الأحد؛ إثر نشوب خلافات بينهم وبين أفرد من عائلة «أبو شعير» بالعزبة، فيما تبين نشوب الخلاف بسبب مشاجرة بين أطفال من أبناء العائلتين، قبل أن يتطور الأمر مشاجرة بالأسلحة النارية، فيما جرى نقل المصابين إلى مستشفى «مشتول السوق» المركزي، لتلقي الإسعافات الطبية اللازمة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة تحقيقاتها.
جثة طفل

«وقع بين الأسانسير والحيطة».. مصرع طفل رضيع بالبحيرة

لقي طفل يبلغ من العمر عاما، مصرعه اليوم، أثر سقوطه من مصعد عقار بناحية مدينة إيتاى البارود بالبحيرة، وتم نقله لمشرحة مستشفى إيتاي البارود وسط تزاحم كبير من قبل أسرته وأقاربه، وجارٍ انتداب فريق من النيابة العامة بمركز إيتاي البارود لمكان الحادث بالمنطقة المشار إليها للمعاينة، وجارٍ انتداب فريق من الطب الشرعي لتحديد سبب الوفاة، في انتظار استخراج تصريح الدفن لتشييعه في مقابر العائلة وسط حالة من الحزن والانهيار من قبل أقاربه، وتم فرض كردون أمني بقيادة ضباط مباحث مركز الشرطة وقوات الحماية المدنية، بمحيط العقار لمعرفة سبب سقوط المصعد والمعاينة.
محكمة-ارشفية

حجز 14 متهما في واقعة مقتل شاب وإحراق منزل بالشرقية

?أصدرت نيابة بلبيس العامة، برئاسة المستشار عمرو عبد العاطي، وإشراف المستشار محمد القاضي، المحامي العام لنيابات جنوب الشرقية، اليوم السبت، قرارًا بحجز أربعة عشر شخصًا لحين ورود تحريات المباحث الجنائية، على خلفية اتهام ستة منهمين، من أبناء عائلة «ابو العيش» بقرية «أنشاص الرمل» بقتل شاب يُدعى «تامر حلمي»، وقيام الثمانية الآخرين، من أقارب المجني عليه، بإشعال النيران في منزل القاتل انتقامًا لمقتل نجلهم، قبل حضور قوات الأمن إلى القرية لتطويق المكان وإخماد النيران والسيطرة على الأوضاع، وضبط جميع المتورطين من الطرفين.
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