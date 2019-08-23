رياضة

إيمري يصدم النني: لن يكون له دور مع أرسنال

٢٣ أغسطس ٢٠١٩ - ١٢:٢٧ ص
النني
النني
أعلن المدرب الإسباني أوناي إيمري، المدير الفني لفريق أرسنال الإنجليزي، أن الثُنائي محمد النني، لاعب وسط الفريق، والمُدافع الألماني شكوردان موستافي لن يكون لهما دور مع الفريق هذا الموسم وهو ما يعني أنهما قد يرحلان عن صفوف المدفعجية خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية. وقال إيمري، في تصريحات نشرتها صحيفة «ميرور» البريطانية: «في العام الماضي موستافي ومحمد، كانا غير سعداء عندما جلسوا على مقاعد البدلاء، وأعتقد من الأفضل بالنسبة لهما، أنّ يرحلا لفريق آخر، حتى يكون لهما دورًا أكبر".?
وواصل المدير الفني لأرسنال: «إنهما لاعبان كبيران للغاية، ولكن لظروف مُعينة، سيكون لديهما فرص أقل لإظهار قدراتهما هُنا، ولن يكونا سعداء معنا بالدقائق التي سيحصلان عليها». وأنهى تصريحاته قائلًا: «إنهما يعرفان وضعهما، وأنا في الحقيقة أتمنى الأفضل لهما، وأعتقد أنّ الأفضل بالنسبة لهما هو
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بعد تهديدات القتل..جماهير مانشستر تخطط لمصالحة بوجبا

كشفت تقارير صحفية بريطانية أن جماهير مانشستر يونايتد تخطط لمصالحة النجم الفرنسي بول بوجبا، خلال مباراة فريقهم أمام كريستال بالاس، المقرر إقامتها يوم السبت المقبل، ضمن منافسات الجولة الثالثة من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز «البريميرليج»، وتأتي هذه الخطوة بعد أن تعرض بول بوجبا لإهانات عنصرية وتهديدات بالقتل من بعض جماهير مانشستر يونايتد، بعدما أهدر ركلة جزاء خلال مباراة الفريق ضد وولفرهامبتون في الجولة الثانية، وحرم فريقه من تحقيق الفوز الثاني في البطولة.
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العدالة يحرم أهلي جدة من الفوز الأول بالدوري السعودي

فرط الفريق الأول لكرة القدم بنادي أهلي جدة، في نقطتين ثمينتين ببداية مشواره ببطولة الدوري السعودي (كأس الأمير محمد بن سلمان)، بتعادل إيجابي بهدف لمثله أمام نظيره العدالة، خلال المواجهة التي جمعتهما مساء اليوم الخميس، على استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة، ضمن مواجهات الجولة الأولى من المسابقة، بادر الراقي بالتسجيل عن طريق الصربي دانييل أليكسيتش في الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع للشوط الأول، وأدرك أليو سيسيه هدف التعادل للعدالة في الدقيقة 88.
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هداية ملاك تحصد ذهبية دورة الألعاب الإفريقية

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بيير-ايميريك-اوباميانج

أوباميانج يطالب أرسنال بالمنافسة على لقب الدوري

يرى المهاجم الجابوني بيير إيمريك أوباميانج، أن طموح أرسنال هذا الموسم، يجب أن يتخطى فكرة إنهاء الموسم في المراكز الأربعة الأولى، بل أن يكون الهدف هو التتويج بلقب الدوري الغائب عن خزائن الفريق منذ 15 عامًا، وحقق أرسنال العلامة الكاملة من خلال الفوز في أول مباراتين في الدوري هذا الموسم، بالتغلب على نيوكاسل خارج أرضه بهدف نظيف، قبل التغلب على بيرنلي بنتيجة 2-1 يوم السبت الماضي، ليتواجد المدفعجية في صدارة جدول الترتيب مناصفة مع ليفربول الذي حقق هو الآخر العلامة الكاملة.
ديفيد لويز

لويز يكشف سبب رحيله عن تشيلسي تجاه أرسنال

أكد المدافع البرازيلي ديفيد لويز، أن الطموح كان الدافع الأساسي وراء قرار انتقاله إلى أرسنال قادمًا من صفوف تشيلسي هذا الصيف، مشيرًا إلى أن البقاء في صفوف البلوز كان سيمثل الخيار الأسهل بالنسبة له، وشارك لويز البالغ من العمر 32 عامًا في مباراته الأولى مع أرسنال في الفوز على بيرنلي يوم السبت الماضي بنتيجة 2-1 في الدوري الإنجليزي، وسمح فرانك لامبارد، المدرب الجديد لتشيلسي، للويز بالرحيل هذا الصيف لعدم وجوده في خططه للموسم الجاري، لتوضع آمال كبيرة على المدافع البرازيلي لإعادة أرسنال إلى طريق النجاحات من جديد.
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ماني يقود ليفربول للفوز على ساوثهامتون

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بيير-ايميريك-اوباميانج

أرسنال يضرب بيرنلي بصاروخية أوباميانج

حقق أرسنال فوزًا ثمينًا على بيرنلي اليوم السبت بنتيجة 2-1 على ملعب الإمارات، ضمن مباريات الجولة الثانية من الدوري الإنجليزي "بريميرليج" لموسم 2019- 2020، ليحقق بالتالي المدفعجية البداية المثالية للموسم من خلال تحقيق الفوز الثاني على التوالي، بعد التغلب على نيوكاسل بهدف نظيف على ملعب سانت جيمس بارك من توقيع المهاجم الجابوني بيير إيميريك أوباميانج، ليعتلي أرسنال بالتالي صدارة جدول الترتيب مؤقتًا بانتظار نتائج باقي مباريات الجولة، وعلى رأسهم مانشستر سيتي وتوتنهام.
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