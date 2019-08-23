إيمري يصدم النني: لن يكون له دور مع أرسنال

٢٣ أغسطس ٢٠١٩ - ١٢:٢٧ ص

النني

أعلن المدرب الإسباني أوناي إيمري، المدير الفني لفريق أرسنال الإنجليزي، أن الثُنائي محمد النني، لاعب وسط الفريق، والمُدافع الألماني شكوردان موستافي لن يكون لهما دور مع الفريق هذا الموسم وهو ما يعني أنهما قد يرحلان عن صفوف المدفعجية خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية. وقال إيمري، في تصريحات نشرتها صحيفة «ميرور» البريطانية: «في العام الماضي موستافي ومحمد، كانا غير سعداء عندما جلسوا على مقاعد البدلاء، وأعتقد من الأفضل بالنسبة لهما، أنّ يرحلا لفريق آخر، حتى يكون لهما دورًا أكبر".?

وواصل المدير الفني لأرسنال: «إنهما لاعبان كبيران للغاية، ولكن لظروف مُعينة، سيكون لديهما فرص أقل لإظهار قدراتهما هُنا، ولن يكونا سعداء معنا بالدقائق التي سيحصلان عليها». وأنهى تصريحاته قائلًا: «إنهما يعرفان وضعهما، وأنا في الحقيقة أتمنى الأفضل لهما، وأعتقد أنّ الأفضل بالنسبة لهما هو