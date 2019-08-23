إيمري يصدم النني: لن يكون له دور مع أرسنال
٢٣ أغسطس ٢٠١٩ - ١٢:٢٧ ص
النني
أعلن المدرب الإسباني أوناي إيمري، المدير الفني لفريق أرسنال الإنجليزي، أن الثُنائي محمد النني، لاعب وسط الفريق، والمُدافع الألماني شكوردان موستافي لن يكون لهما دور مع الفريق هذا الموسم وهو ما يعني أنهما قد يرحلان عن صفوف المدفعجية خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.
وقال إيمري، في تصريحات نشرتها صحيفة «ميرور» البريطانية: «في العام الماضي موستافي ومحمد، كانا غير سعداء عندما جلسوا على مقاعد البدلاء، وأعتقد من الأفضل بالنسبة لهما، أنّ يرحلا لفريق آخر، حتى يكون لهما دورًا أكبر".?
وواصل المدير الفني لأرسنال: «إنهما لاعبان كبيران للغاية، ولكن لظروف مُعينة، سيكون لديهما فرص أقل لإظهار قدراتهما هُنا، ولن يكونا سعداء معنا بالدقائق التي سيحصلان عليها».
وأنهى تصريحاته قائلًا: «إنهما يعرفان وضعهما، وأنا في الحقيقة أتمنى الأفضل لهما، وأعتقد أنّ الأفضل بالنسبة لهما هو
وواصل المدير الفني لأرسنال: «إنهما لاعبان كبيران للغاية، ولكن لظروف مُعينة، سيكون لديهما فرص أقل لإظهار قدراتهما هُنا، ولن يكونا سعداء معنا بالدقائق التي سيحصلان عليها».
وأنهى تصريحاته قائلًا: «إنهما يعرفان وضعهما، وأنا في الحقيقة أتمنى الأفضل لهما، وأعتقد أنّ الأفضل بالنسبة لهما هو أنّ يكونا أبطالًا في فريق آخر، والحصول على تحدٍ في نادٍ آخر، نحن نحترمهما، وهما يتدربان معنا، لكنهما يعرفان وضعهما».
ويعاني محمد النني كثيرًا منذ انضمامه لصفوف أرسنال عام 2016 سواء مع أرسين فينجر، المدير الفني السابق أو أوناي إيمري، المدير الفني الحالي، ولم يشارك النني كثيرًا مع الجانرز في الموسم الماضي، حيث خاض 17 مباراة فقط كبديل، ولم يحرز أي هدف وصنع هدفا وحيدا في مسابقة الدوري الأوروبي.