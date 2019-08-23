إنجي وجدان ترد على ريهام سعيد بسبب «تصريحات السمنة»
تحرير:محمد عودة٢٣ أغسطس ٢٠١٩ - ٠١:٢٩ ص
إنجي وجدان
ردت الفنانة إنجى وجدان على تصريحات الإعلامية ريهام سعيد بشأن «تصريحات السمنة».
وقالت إنجى وجدان فى مقطع فيديو مقتضب، نشرته عبر حسابها الرسمي على «إنستجرام»، بينما نشرته كاملا على موقع «يوتيوب»: «أنا عادة مبحبش أتكلم على حد أو أعمل مشاكل مع حد، لكن أنا لسة متفرجة على فيديو للإعلامية ريهام سعيد بتقول فيه إن التخان ميتين، وإنهم عبء على الدولة، وإن شكلهم وحش، وبيكونوا عرقانين عشان عندهم سموم، وحابة أرد على حاجة.. أولا أستاذة ريهام حضرتك كنتى عيانة، أو عيانة، وفى جميع الحالات مش فى صالحك إنك تتكلمى مع الناس بالطريقة دى».
وأضافت: «أنا واحدة تخينة ومعنديش كل المشاكل اللى أنتى بتقوليها دى، وغيرى كتير، وكنت متعاطفة معاكى جدا لما قلتى إنك عيانة وعندك مرض نادر، وكنت بدعيلك زى ناس كتير كانت بتدعيلك، وناس كتير كانت ضد اللى أنتى بتعمليه، لكن لما قلتى إنك تعبانة كانوا بيدعولك، فمعتقدش إنه فى صالحك إنك تضايقى الناس وتغلطى فيهم».وتابعت:
وأضافت: «أنا واحدة تخينة ومعنديش كل المشاكل اللى أنتى بتقوليها دى، وغيرى كتير، وكنت متعاطفة معاكى جدا لما قلتى إنك عيانة وعندك مرض نادر، وكنت بدعيلك زى ناس كتير كانت بتدعيلك، وناس كتير كانت ضد اللى أنتى بتعمليه، لكن لما قلتى إنك تعبانة كانوا بيدعولك، فمعتقدش إنه فى صالحك إنك تضايقى الناس وتغلطى فيهم».
وتابعت: «أنا كنت رياضية طول عمرى وتخنت، عادى بتحصل، والحمد لله محصليش مشاكل، وبعمل كل اللى أنا عايزاه، واتجوزت وجوزى رفيع مش تخين، يعنى مبصش عليا إنى تخينة والجو دا، وأنا أعرف ناس رفيعة اتجوزا ناس تخينة جدا، الموضوع مش بالشكل ولا بالوزن، تانى حاجة فيه ناس تخنهم مش باختيارهم، فيه ناس مرضى، فحضرتك مش من حقك تقولى على التخان إنهم ميتين، أنا الحمد لله عايشة وبمثل وبدى أمل للناس مش بجيبلهم اكتئاب».