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إنجي وجدان ترد على ريهام سعيد بسبب «تصريحات السمنة»

تحرير:محمد عودة ٢٣ أغسطس ٢٠١٩ - ٠١:٢٩ ص
إنجي وجدان
إنجي وجدان
ردت الفنانة إنجى وجدان على تصريحات الإعلامية ريهام سعيد بشأن «تصريحات السمنة». وقالت إنجى وجدان فى مقطع فيديو مقتضب، نشرته عبر حسابها الرسمي على «إنستجرام»، بينما نشرته كاملا على موقع «يوتيوب»: «أنا عادة مبحبش أتكلم على حد أو أعمل مشاكل مع حد، لكن أنا لسة متفرجة على فيديو للإعلامية ريهام سعيد بتقول فيه إن التخان ميتين، وإنهم عبء على الدولة، وإن شكلهم وحش، وبيكونوا عرقانين عشان عندهم سموم، وحابة أرد على حاجة.. أولا أستاذة ريهام حضرتك كنتى عيانة، أو عيانة، وفى جميع الحالات مش فى صالحك إنك تتكلمى مع الناس بالطريقة دى».
وأضافت: «أنا واحدة تخينة ومعنديش كل المشاكل اللى أنتى بتقوليها دى، وغيرى كتير، وكنت متعاطفة معاكى جدا لما قلتى إنك عيانة وعندك مرض نادر، وكنت بدعيلك زى ناس كتير كانت بتدعيلك، وناس كتير كانت ضد اللى أنتى بتعمليه، لكن لما قلتى إنك تعبانة كانوا بيدعولك، فمعتقدش إنه فى صالحك إنك تضايقى الناس وتغلطى فيهم».وتابعت:
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ريهام-سعيد

ريهام سعيد عن منتقديها بسبب «تصريحات السمنة»: إخوان

انتقادات كثيرة طالت الإعلامية ريهام سعيد بعد حديثها خلال حلقة من برنامجها "صبايا" منتقدة الأشخاص الذين يعانون من السمنة، مما دفعها اليوم إلى نشر مقطع فيديو على حسابها عبر موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، اليوم الخميس، ردت فيه على تلك الانتقادات. وقالت إنها كانت تعيش بوزن زائد حتى انتقدها الفنان محمود حميدة بطريقة جارحة أثناء مشاركتها معه في إحدى المسرحيات، مما تسبب في اتخاذها قرار فقدان وزنها. وعلّقت: "الفنان محمود حميدة جرحني بس فوقني، والناس اللي بتاخد جزء من كلامي شوفوا الفيديو كله".
اشرف-عبد الباقي

منها "جريما فى المعادى"..تعرف على عروض القومي للمسرح

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القومي للمسرح يقدم 7 عروض اليوم.. تعرف عليها

تُستكمل، اليوم الأربعاء، عروض المهرجان القومي للمسرح المصري في دورته الثانية عشرة، وتبدأ العروض من الساعة السادسة مساء، إذ يقام عدد من العروض على المسارح المختلفة فى هذا الموعد، وهى عرض "رادوبي الجميلة" للمخرج محمد فؤاد الساعة 6 مساء، بقاعة سيد درويش، ومسرحية "علاء الدين" للمخرج إيهاب ناصر الساعة 6 مساء بمسرح النهار، بالإضافة إلى عرض "عيد المهرجين" للمخرج محمد الزيني الساعة 6 مساء على مسرح ميامي، كما يستقبل مسرح العرائس العرض المسرحي "صراع في الكانيولا" للمخرج صلاح الدالي في تمام الساعة 6 مساء.
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ريهام-سعيد

ريهام سعيد عن منتقديها بسبب «تصريحات السمنة»: إخوان

انتقادات كثيرة طالت الإعلامية ريهام سعيد بعد حديثها خلال حلقة من برنامجها "صبايا" منتقدة الأشخاص الذين يعانون من السمنة، مما دفعها اليوم إلى نشر مقطع فيديو على حسابها عبر موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، اليوم الخميس، ردت فيه على تلك الانتقادات. وقالت إنها كانت تعيش بوزن زائد حتى انتقدها الفنان محمود حميدة بطريقة جارحة أثناء مشاركتها معه في إحدى المسرحيات، مما تسبب في اتخاذها قرار فقدان وزنها. وعلّقت: "الفنان محمود حميدة جرحني بس فوقني، والناس اللي بتاخد جزء من كلامي شوفوا الفيديو كله".
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محمد رمضان يرد على ريهام سعيد: كنت بطمن عليك على طول

قبل يومين، عادت الإعلامية ريهام سعيد إلى الظهور مرة أخرى على الشاشة ببرنامج «صبايا» المذاع على قناة الحياة، بعد انقطاع دام أكثر من شهر؛ لظروف مرضها، وخلال الحلقة توجهت بالشكر للكثيرين من الفنانين الذين ساندوها ودعموها خلال أزماتها الأخيرة، ولكنها أكدت أن الفنان محمد رمضان رغم صداقتهما، فإنه لم يسأل عنها، وهو ما دفع النجم الأسمر للخروج والرد عليها، إذ قام بإعادة نشر الفيديو الذى تتحدث فيه عنه، من خلال حسابه على موقع «فيسبوك»، وعلق: «كنت بطمن عليكِ على طول من ياسر سليم، وكلمتك على كل أرقامك اللي معايا وكانوا مقفولين».
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ريهام سعيد تكشف عن تفاصيل مكالمتها مع أمير كرارة

تحدثت الإعلامية ريهام سعيد عن بعض النجوم الذين ساندوها فى أزمتها، وقالت فى فيديو نشرته عبر صفحتها الرسمية على "إنستجرام": "إن أول مكالمة تلقتها في بداية مرضها، كانت من الفنان أمير كرارة موضحة أنها تعرفه منذ أيام الجامعة، عندما قابلته عند المخرج طارق نور في أثناء عملها في إعداد برنامجه "مين بيقول الحق؟"، وتابعت أن أمير كرارة في قمة مجده الآن، ووجهت له رسالة قائلة: "أنت باشا مصر بجد، مش علشان ‏أنت عملت مسلسل قوي ولا علشان طلعت وكل أعمالك محترمة، لا علشان أنت إنسان أبيض، وجميل أوي".
ريهام-سعيد

ريهام سعيد تبكي وترد على اتهامات ادعاء المرض (فيديو)

علقت الإعلامية ريهام سعيد على ما تردد عن ادعائها المرض بعدما أعلنت عودتها لبرنامجها "صبايا" عبر قناة "الحياة". ونشرت ريهام سعيد، عبر حسابها على موقع "إنستجرام"، مقطع فيديو ترد فيه على هذه الاتهامات، قائلة: "بشكر ناس كتير على وقفتهم في ضهري ودعاهم لي، أنا عملت لايف دلوقتي عشان اللي هقوله مينفعش أقوله في البرنامج، أنا بتكلم كمواطنة مصرية مش شخصية مشهورة، أنا مش قادرة أمسك نفسي عن الاستفزاز الرهيب اللي أنا فيه بسبب ناس بتقول إني كنت بمثل إني مريضة، اللي بيقولوا كده هما اللي مرضى، دي سفالة وقلة أدب وقلة ذوق وقلة رحمة".
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