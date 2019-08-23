واشنطن: سنفرض عقوباتنا بكل حزم على الناقلة الإيرانية

تحرير:وكالات ٢٣ أغسطس ٢٠١٩ - ٠١:٤٤ ص

الناقلة أدريان داريا 1

قال مسؤول بوزارة الخارجية الأمريكية إن الولايات المتحدة ستفرض بكل حزم العقوبات التي أصدرتها من أجل منع القطاع الخاص من مساعدة ناقلة النفط الإيرانية التى تبحر في البحر المتوسط وتريد واشنطن مصادرتها. ونقلت وكالة «رويترز» عن المسؤول قوله، بعد أيام من تحذير الدول من السماح للسفينة بالرسو في موانئها: «تم إبلاغ قطاع الشحن بأننا سنفرض العقوبات الأمريكية بكل قوة». وتظهر بيانات تعقب حركة السفن أن السفينة «أدريان داريا»، التي كانت تعرف في السابق باسم «جريس 1»، كانت متجهة صوب اليونان، رغم أن رئيس وزراء اليونان قال إنها ليست متجهة إلى بلاده.

وفى وقت سابق، قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو إن الولايات المتحدة ستتخذ جميع الإجراءات الخاصة بمنع الناقلة الإيرانية من تسليم النفط إلى سوريا، في انتهاك للعقوبات الأمريكية.وبحسب «سكاي نيوز عربية»، قال مايك بومبيو للصحفيين: «أوضحنا أن أي أحد يلمسها، أي أحد يدعمها، أي أحد يسمح لسفينة بالرسو يواجه