خبير عسكري: بريطانيا هي الملاذ الآمن للإخوان (فيديو)

تحرير:محمد عودة ٢٣ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٢:٣٠ ص

اللواء سمير فرج

قال اللواء سمير فرج، الخبير العسكرى، والمدير الأسبق لإدارة الشئون المعنوية بالقوات المسلحة، إن بريطانيا هى الدولة الأولى التى توفر الملاذ الآمن للإخوان. وأضاف فرج، خلال لقائه ببرنامج «نظرة»، الذى يقدمه الإعلامى حمدى رزق، عبر فضائية «صدى البلد»، أن رئيسة الوزراء البريطانية السابقة تريزا ماى كان موقفها غريبا من مصر، وتساءل: «من الذى يؤوى الإخوان حاليا فى العالم كله؟»، وأجاب: «بريطانيا.. الإخوان كلهم نقلوا من الدوحة ومن إسطنبول راحوا بالكامل كلهم قاعدين فى بريطانيا، الفلوس بتاعتهم فى بريطانيا، الأعمال والبيزنس بتاعهم فى بريطانيا».

وأوضح: «بريطانيا حاليا تؤوى الإخوان.. والإخوان عندهم مليارات موجودة فى إنجلترا، عندهم فلوس مشغلينها هما وقطر، أكتر 2 أجانب بيشتغلوا فى إنجلترا القطريين والإخوان».وتابع: «لما كنا بنقبض على الجماعات الموجودة فى سيناء، كنا بنلاقى شيكات جاية بـ10 ملايين جنيه إسترلينى، نمشى ورا الشيك فبيطلع مصدره من بريطانيا،