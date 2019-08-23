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خبير عسكري: بريطانيا هي الملاذ الآمن للإخوان (فيديو)

تحرير:محمد عودة ٢٣ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٢:٣٠ ص
اللواء سمير فرج
اللواء سمير فرج
قال اللواء سمير فرج، الخبير العسكرى، والمدير الأسبق لإدارة الشئون المعنوية بالقوات المسلحة، إن بريطانيا هى الدولة الأولى التى توفر الملاذ الآمن للإخوان. وأضاف فرج، خلال لقائه ببرنامج «نظرة»، الذى يقدمه الإعلامى حمدى رزق، عبر فضائية «صدى البلد»، أن رئيسة الوزراء البريطانية السابقة تريزا ماى كان موقفها غريبا من مصر، وتساءل: «من الذى يؤوى الإخوان حاليا فى العالم كله؟»، وأجاب: «بريطانيا.. الإخوان كلهم نقلوا من الدوحة ومن إسطنبول راحوا بالكامل كلهم قاعدين فى بريطانيا، الفلوس بتاعتهم فى بريطانيا، الأعمال والبيزنس بتاعهم فى بريطانيا».
وأوضح: «بريطانيا حاليا تؤوى الإخوان.. والإخوان عندهم مليارات موجودة فى إنجلترا، عندهم فلوس مشغلينها هما وقطر، أكتر 2 أجانب بيشتغلوا فى إنجلترا القطريين والإخوان».وتابع: «لما كنا بنقبض على الجماعات الموجودة فى سيناء، كنا بنلاقى شيكات جاية بـ10 ملايين جنيه إسترلينى، نمشى ورا الشيك فبيطلع مصدره من بريطانيا،
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المدير -العام -لمنظمة -الصحة -العالمية

الصحة العالمية: نقل تجربة «100 مليون صحة» لدول أخرى

قال مدير عام منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم، إنهم أجروا دراسة تحقق على حملة 100 مليون صحة للقضاء على فيروس سي والأمراض غير السارية، أكدت صحة الأرقام والنتائج التي أعلنتها مصر، مشيرا إلى أنه سلم نتائج الدراسة الرئيس عبد الفتاح السيسي، مؤكدا خلال مؤتمر صحفي عقد بعد اجتماعه مع الرئيس السيسي، اليوم الخميس، في القاهرة، أن مصر في طريقها للقضاء على مرض الالتهاب الكبدي الوبائي "سي"، وأنها ستنجح في تحقيق الهدف قبل عام 2030، التاريخ المحدد للقضاء على المرض عالميا.
حملة- 100- مليون-صحة.

الصحة العالمية: مصر ستقضي على «فيروس سي» قبل 2030

أشاد مدير عام منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم، بالنتائج التي حققتها مصر في حملة القضاء على مرض الالتهاب الكبدي الوبائي "فيروس سي"، مؤكدا أنها في طريقها لتحقيق الهدف قبل عام 2030، التاريخ المحدد للقضاء على المرض عالميا، مشيرا خلال المؤتمر صحفي عقد بعد اجتماعه مع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم الخميس، أن "حملة 100 مليون صحة هي الأكبر على الإطلاق على مستوى العالم.. والآن بناء على عمليات التحقق فإن أكثر من 60 مليون شخص جرى فحصهم منذ بدء البرنامج. وهو ما يعادل أكثر من 60% من إجمالي السكان“.
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الصيادلة ينتصرون في أولى معارك إنهاء الحراسة

دعوات انطلقت منذ 4 أيام، بضرورة عقد جمعية عمومية طارئة للصيادلة، بهدف إنهاء حالة فرض الحراسة القضائية على النقابة، والرد على الهجوم الحاد الذي تشنه وزيرة الصحة، وعدد من الكيانات، وبعض المؤسسات الإعلامية على الصيادلة والعاملين في مجال الدواء، وتحديد موعد لإجراء انتخابات على جميع مقاعد المجلس. الدعوات لم يكن لها أب شرعي أو قائد يحركها، وهو الأمر الذي ربما ساعد في إقبال عدد كبير تجاوز الـ300 صيدلي، لتقديم طلبات بمقر النقابة بجاردن سيتي، لإجراء عمومية طارئة، لكن أرجع صيادلة الإقبال هذه المرة، لاستشعار عدد كبير منهم الخطر المحدق الذي بات يهدد ما تبقى لهذه المهنة، والعاملين فيها، بالتشرد و"خراب البيوت"، خاصة مع اقتراب مناقشة قانون مزاولة المهنة بمجلس النواب.
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اتحرقت من الشمس.. سخرية من تمثال ليلى مراد بشاطئ الغرام

حالة من الجدل شهدتها مدينة مرسى مطروح، بعد تنصيب تمثال للفنانة ليلى مراد في مدخل شاطئ الغرام الذي قدمت بطولة فيلم يحمل اسمه، فبينما عبر عدد من المواطنين والمصطافين عن فرحتهم بالفكرة أثناء تثبيت التمثال في موقعه، انتقده كثيرون معتبرين أنه يشوه المنظر العام للشاطئ بلوته الأسود، خاصة وأنه لا يشبه الفنانة الراحلة، وسرعان ما نشرت صفحة خدمة المواطنين التابعة لمحافظة مطروح، اليوم الخميس، عبر صفتحتها الرسمية على "فيسبوك" صور للتمثال في مراحل تركيبه، حتى انهالت التعليقات الساخرة على المنشور.
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صحف-سودانية

صحف عربية: «دنكن» تصل إلى هرمز وتحذير من سقوط بغداد

أطلعتنا الصحف العربية الصادرة صباح اليوم الإثنين، على تطورات الأزمة بين واشنطن وطهران، كما تناولت ما وصلت إليه الأوضاع في السودان، واستعرضت الصحف أيضا المخطط الإرهابي الذي تعرض له العراق، بالإضافة إلى العديد من القضايا الأخرى. ذكرت صحيفة "الشرق الأوسط" أن إيران حذرت الأوروبيين من وضع أي عقبات أمام صادراتها النفطية، معتبرة أن ازدياد الحوادث في هذا الإطار يقوض الجهود القائمة لإنقاذ الاتفاق النووي. وأعلن نائب وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، أن أي عقبات أمام سبل تصدير إيران نفطها ستتعارض مع (خطة العمل المشتركة) المعروفة بـ"الاتفاق النووي".
الملك فاروق الأول

مثل هذا اليوم.. تتويج الملك فاروق ملكًا على عرش مصر

في مثل هذا اليوم 29 يوليو، وقعت العديد من الأحداث الهامة على المستويين المحلي والعالمي، إضافة إلى أن هذا اليوم شهد ميلاد عدد من المشاهير، وأيضا وفاة آخرين في مختلف المجالات، وفيما يلي عرض لأهم ما جاء في مثل هذا اليوم: في عام 1870: وضع قانون دار الكتب المصرية الأول ولائحة نظامها، وبمقتضاه قامت دار الكتب، وبدأت صفحة جديدة من صفحات تاريخ مصر الفكري. في عام 1921: أدولف هتلر يتولى رئاسة حزب العمال القومي الاشتراكي. في عام 1937: تتويج الملك فاروق ملكًا على عرش مصر رسميًا وذلك بعد وصوله لسن الرشد. في عام 1957: تأسيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
دونالد ترامب

هل تكون إيران أول خلاف بين ترامب وبوريس جونسون؟

بات رفض بريطانيا السير على مقربة من نهج إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تجاه إيران، يثير قلق الأوساط السياسية في البلدين بشأن حالة "العلاقة الخاصة" بين اثنين من أقدم الحلفاء في العالم، خاصة مع الإدارة الجديدة في داونينج ستريت بقيادة بوريس جونسون. رفض بريطانيا دعوة الولايات المتحدة إلى بذل جهود دولية متعددة الأطراف لحماية السفن غير الإيرانية في الخليج العربي، بات أمرا يهدد العلاقات الأمريكية/ البريطانية، كما أنه أيضا بات موقفا غير مبرر من جانب لندن، التي لا تزال إيران تحتجز إحدى ناقلاتها النفطية.
بوريس-جونسون (1.) (2)

زيادة تأييد «المحافظين» في بريطانيا بعد تولي جونسون

أظهر استطلاع للرأي في بريطانيا، أجرته صحيفة "صنداي تايمز" البريطانية، ارتفاع نسبة التأييد لحزب المحافظين واتساع الفارق بينه وبين حزب العمال المعارض إلى 10 نقاط بعد تولي بوريس جونسون منصب رئيس الوزراء، موضحا أن التأييد للمحافظين بقيادة جونسون بلغ 31% بزيادة 6 نقاط مئوية عن الاستطلاع السابق بينما سجل العمال 21% بزيادة نقطتين مئويتين فقط. وتراجع الديمقراطيون الأحرار 3 نقاط إلى 20% وهبط أيضا حزب بريكست الجديد 4 نقاط إلى 13%، وشارك في الاستطلاع الذي أجري يومي 25 و26 يوليو نحو 1700 شخص، وذلك بحسب ما نقلته وكالة "سبوتنيك" الروسية.
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