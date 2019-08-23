في مثل هذا اليوم.. توفي سعد زغلول ومصطفى النحاس

تحرير:محمد عودة ٢٣ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٦:٠٠ ص

مصطفى النحاس وسعد زغلول

في مثل هذا اليوم 23 أغسطس، وقعت العديد من الأحداث الهامة على المستويين المحلي والعالمي، إضافة إلى أن هذا اليوم شهد ميلاد عدد من المشاهير، وأيضا وفاة آخرين في مختلف المجالات، وفيما يلي عرض لأهم ما جاء في مثل هذا اليوم: في عام 1927: توفي سعد زغلول، زعيم مصري ومؤسس حزب الوفد. وفي عام 1965: توفي مصطفى النحاس، رئيس وزراء سابق لمصر. وفي عام 1899: ولد عبد السلام النابلسي، ممثل لبناني من أصول فلسطينية. وفي عام 2008: مرشح الحزب الديمقراطي لانتخابات الرئاسة الأمريكية باراك أوباما يختار السيناتور جو بايدن لمنصب نائب الرئيس في حال فوزه.

وفي عام 1921: إعلان الملكية في العراق وتنصيب فيصل الأول نجل الشريف حسين ملكا عليها.وفي عام 2005: سقوط طائرة ركاب في بيرو مما أدى إلى مصرع جميع ركابها والطاقم البالغ عددهم 51 شخصا.وفي عام 1990: أرمينيا تعلن استقلالها عن الاتحاد السوفيتي من جانب واحد.وفي عام 1939: أدولف هتلر وجوزيف ستالين يوقعان معاهدة