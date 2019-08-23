حياة

حكايات

موضة

أجهزة

سيارات

أبراج

في مثل هذا اليوم.. توفي سعد زغلول ومصطفى النحاس

تحرير:محمد عودة ٢٣ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٦:٠٠ ص
مصطفى النحاس وسعد زغلول
مصطفى النحاس وسعد زغلول
في مثل هذا اليوم 23 أغسطس، وقعت العديد من الأحداث الهامة على المستويين المحلي والعالمي، إضافة إلى أن هذا اليوم شهد ميلاد عدد من المشاهير، وأيضا وفاة آخرين في مختلف المجالات، وفيما يلي عرض لأهم ما جاء في مثل هذا اليوم: في عام 1927: توفي سعد زغلول، زعيم مصري ومؤسس حزب الوفد. وفي عام 1965: توفي مصطفى النحاس، رئيس وزراء سابق لمصر. وفي عام 1899: ولد عبد السلام النابلسي، ممثل لبناني من أصول فلسطينية. وفي عام 2008: مرشح الحزب الديمقراطي لانتخابات الرئاسة الأمريكية باراك أوباما يختار السيناتور جو بايدن لمنصب نائب الرئيس في حال فوزه.
وفي عام 1921: إعلان الملكية في العراق وتنصيب فيصل الأول نجل الشريف حسين ملكا عليها.وفي عام 2005: سقوط طائرة ركاب في بيرو مما أدى إلى مصرع جميع ركابها والطاقم البالغ عددهم 51 شخصا.وفي عام 1990: أرمينيا تعلن استقلالها عن الاتحاد السوفيتي من جانب واحد.وفي عام 1939: أدولف هتلر وجوزيف ستالين يوقعان معاهدة
اقرأ المزيد
رجل العقرب وامرأة الجدي

اللوم الدائم والشك| علامات تخبرك أنك على حافة الطلاق

الزواج حياة جديدة تحتاج إلى التفاهم والاحترام والتقدير بين الطرفين، كما أن تجاوز المشكلات وتقبل الاختلافات أمر مهم للغاية، وخلال الفترة الأخيرة ازدادت معدلات الطلاق بشكل مخيف نتيجة لأغرب الأسباب وأخرى تستحق. إذا كنت تعتقدين أن الزواج مثل القصص الخيالية أو المسلسلات التي تشاهدينها، إذن ستقعين في فخ كبير قد لا تخرجين منه، ولهذا عليك النزول إلى أرض الواقع للتفهم وفهم حياتك الجديدة، وبناء على طريقتك التي تسعد كليكما، فالمعارك الزوجية لا تنتهي لكنها تحتاج إلى نفس طويل لتهدئتها.
لوحة الموناليزا

في مثل هذا اليوم.. سرقة لوحة الموناليزا

في مثل هذا اليوم 22 أغسطس، وقعت العديد من الأحداث الهامة على المستويين المحلي والعالمي، إضافة إلى أن هذا اليوم شهد ميلاد عدد من المشاهير، وأيضا وفاة آخرين في مختلف المجالات، وفيما يلي عرض لأهم ما جاء في مثل هذا اليوم: في عام 1911: سرقة لوحة الموناليزا التي رسمها الرسام الإيطالي ليوناردو دا فينشي. وفي عام 1852: ولد بشارة تقلا، وهو صحفي مصري من أصل لبناني، وقد أسس جريدة الأهرام. وفي عام 1799: نابليون بونابرت يغادر مصر من الإسكندرية عائدا إلى فرنسا. وفي عام 1798: نابليون بونابرت يصدر قرارا بإنشاء المجمع العلمي في مصر.
استحمام

10 أخطاء نفعلها أثناء الاستحمام تسبب مشاكل صحية

نعيش هذه الأيام في موجة حارة شديدة، ونظرًا لارتفاع درجة الحرارة، أصبح الاستحمام روتينا أساسيا يوميا، خاصةً لأن الاستحمام يجعلنا أكثر صحة بدنيًّا وعقليًّا. لكن هل تعلم أن هناك بعض الأخطاء التي نمارسها عند الاستحمام؟ تؤدي هذه الأخطاء إلى العديد من المشاكل الصحية الخطيرة، حسب العديد من الأبحاث. كشفت العديد من الدراسات -حسب صحيفة بولد سكاي الأمريكية- أن الإفراط في الاستحمام يتسبب في إزالة بكتيريا الميكروبويم، وعدم وجود هذه البكتيريا يعرض الجسم لمشاكل القلب والهضم.
اقرأ المزيد من الأخبار
لوحة الموناليزا

في مثل هذا اليوم.. سرقة لوحة الموناليزا

في مثل هذا اليوم 22 أغسطس، وقعت العديد من الأحداث الهامة على المستويين المحلي والعالمي، إضافة إلى أن هذا اليوم شهد ميلاد عدد من المشاهير، وأيضا وفاة آخرين في مختلف المجالات، وفيما يلي عرض لأهم ما جاء في مثل هذا اليوم: في عام 1911: سرقة لوحة الموناليزا التي رسمها الرسام الإيطالي ليوناردو دا فينشي. وفي عام 1852: ولد بشارة تقلا، وهو صحفي مصري من أصل لبناني، وقد أسس جريدة الأهرام. وفي عام 1799: نابليون بونابرت يغادر مصر من الإسكندرية عائدا إلى فرنسا. وفي عام 1798: نابليون بونابرت يصدر قرارا بإنشاء المجمع العلمي في مصر.
حريق المسجد الأقصى

حدث في مثل هذا اليوم.. حريق المسجد الأقصى

في مثل هذا اليوم 21 أغسطس، وقعت العديد من الأحداث الهامة على المستويين المحلي والعالمي، إضافة إلى أن هذا اليوم شهد ميلاد عدد من المشاهير، وأيضا وفاة آخرين في مختلف المجالات، وفيما يلي عرض لأهم ما جاء في مثل هذا اليوم: في عام 1969: تم إحراق المسجد الأقصى على يد مايكل دينس روهان. وفي عام 1998: الولايات المتحدة تقصف مصنعا للأدوية بالسودان بحجة أنه مصنع أسلحة كيميائية. وفي عام 1915: إيطاليا تعلن الحرب على تركيا في الحرب العالمية الأولى. وفي عام 1919: بلجيكا تعلن إنها دولة منتدبة على بروندي.
الاحتلال الإنجليزي

مثل هذا اليوم.. احتل الإنجليز بورسعيد والإسماعيلية

في مثل هذا اليوم 20 أغسطس، وقعت العديد من الأحداث الهامة على المستويين المحلي والعالمي، إضافة إلى أن هذا اليوم شهد ميلاد عدد من المشاهير، وأيضا وفاة آخرين في مختلف المجالات، وفيما يلي عرض لأهم ما جاء في مثل هذا اليوم: في عام 1882: الإنجليز يحتلون بورسعيد والإسماعيلية وذلك في بداية الاحتلال الإنجليزي لمصر. وفي عام 1914: ألمانيا تحتل بروكسل في الحرب العالمية الأولى. وفي عام 1940: الزعيم الشيوعي ليون تروتسكي يتعرض لعملية اغتيال في المكسيك أدت إلى وفاته بعد يوم. وفي عام 1960: استقلال السنغال. وفي عام 1975: ناسا تطلق المستكشف فيكنج 1 باتجاه المريخ.
الزعيم مصطفى كامل

في مثل هذا اليوم.. ولد الزعيم مصطفى كامل

في مثل هذا اليوم 14 أغسطس، وقعت العديد من الأحداث الهامة على المستويين المحلي والعالمي، إضافة إلى أن هذا اليوم شهد ميلاد عدد من المشاهير، وأيضا وفاة آخرين في مختلف المجالات، وفيما يلي عرض لأهم ما جاء في مثل هذا اليوم: في عام 1874: ولد الزعيم مصطفى كامل. وفي عام 1929: تأسيس الوكالة اليهودية في فلسطين وهي التي تولت إدارة مشروع إقامة الدولة اليهودية. وفي عام 1947: باكستان تستقل عن الهند بقيادة محمد علي جناح. وفي عام 1971: استقلال البحرين عن بريطانيا. وفي عام 1975: انقلاب عسكري في بنجلاديش يطيح بالرئيس مجيب الرحمن ويؤدي إلى اغتياله.
للإعلان على موقع التحرير: info@tahrirnews.org
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: hr@tahrirnews.org