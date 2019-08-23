إصابة فلسطيني برصاص الاحتلال قرب السياج الحدودي بغزة

تحرير:وكالات ٢٣ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٤:٤٥ ص

جيش الاحتلال

أطلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي النار على فلسطيني، مساء الخميس، قالت إنه ألقى قنابل يدوية تجاهها قرب السياج الحدودي لقطاع غزة. وبحسب قناة «العربية»، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، فجر الجمعة، عن انتشال الفلسطيني الذي أصيب برصاص الجيش الإسرائيلي قرب السياج الفاصل، شرقي مدينة غزة. وذكرت الوزارة، في بيان، أن طواقم الإسعاف «انتشلت إصابة من المنطقة المحاذية للخط الفاصل شرق غزة»، وأضافت أن الشاب أصيب بالرصاص الحي في فخذيه، وتم نقله إلى مجمع الشفاء الطبي.

من جانبه، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي أنه تم رصد الشاب قرب السياج الحدودي، وأطلقت عليه القوات النار قبل اجتيازه الحدود، كما أطلق الاحتلال النار وقنابل إنارة قرب مستوطنة ناحال عوز للاشتباه بمحاولة تسلل.ووقعت سلسلة حوادث في الأسابيع الأخيرة على طول السياج الحدودي الفاصل بين إسرائيل وقطاع غزة.ومساء الأربعاء،