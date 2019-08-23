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إصابة فلسطيني برصاص الاحتلال قرب السياج الحدودي بغزة

تحرير:وكالات ٢٣ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٤:٤٥ ص
جيش الاحتلال
جيش الاحتلال
أطلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي النار على فلسطيني، مساء الخميس، قالت إنه ألقى قنابل يدوية تجاهها قرب السياج الحدودي لقطاع غزة. وبحسب قناة «العربية»، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، فجر الجمعة، عن انتشال الفلسطيني الذي أصيب برصاص الجيش الإسرائيلي قرب السياج الفاصل، شرقي مدينة غزة. وذكرت الوزارة، في بيان، أن طواقم الإسعاف «انتشلت إصابة من المنطقة المحاذية للخط الفاصل شرق غزة»، وأضافت أن الشاب أصيب بالرصاص الحي في فخذيه، وتم نقله إلى مجمع الشفاء الطبي.
من جانبه، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي أنه تم رصد الشاب قرب السياج الحدودي، وأطلقت عليه القوات النار قبل اجتيازه الحدود، كما أطلق الاحتلال النار وقنابل إنارة قرب مستوطنة ناحال عوز للاشتباه بمحاولة تسلل.ووقعت سلسلة حوادث في الأسابيع الأخيرة على طول السياج الحدودي الفاصل بين إسرائيل وقطاع غزة.ومساء الأربعاء،
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قوات-الاحتلال-فى-غزة (1)

غزة تحت النار.. تهديد إسرائيلي بشن عملية عسكرية

قال عوفير أكونيس، وزير العلوم والتكنولوجيا والفضاء الإسرائيلي: إن "إسرائيل تقترب من عملية عسكرية قوية في قطاع غزة"، دون الإشارة إلى موعد تنفيذها. وأضاف أكونيس، عضو الكابينت السابق، أننا قد وصلنا إلى وضع لا نريد فيه الحرب، لكن مهمتنا كحكومة أولا توفير الأمن لمواطنينا، بحسب "i24NEWS". وأوضح أنه "لا يؤيد احتلال غزة، أنا لا أستبعد هذا، لكن هذا بالطبع ليس الإمكانية الوحيدة"، مضيفا: "من الممكن أن نتنياهو تجنب عملية عسكرية في قطاع غزة لاعتبارات انتخابية".
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الجيش الليبي يتقدم بمحاور القتال في ضواحي طرابلس

تمكن الجيش الليبي، اليوم الخميس، من تحقيق تقدم ملحوظ في محاور القتال بطرابلس، والتقدم في محور السبيعة بعد انهيار الميليشيات المسلحة وتكبيدها خسائر كبيرة في المعدات والأفراد. وقال الإعلام الحربي للجيش الليبي في بيان: إن "القوات المسلحة الليبية تمكنت من تدمير 9 آليات عسكرية للميليشيات المسلحة والقضاء على 10 مسلحين في معارك القتال بضواحي طرابلس". وأكد البيان استهداف 4 مواقع للميليشيات المسلحة في ضواحي طرابلس، موضحا أن كل من يؤوي الميليشيات المسلحة أينما كان سيكون هدفًا مشروعًا لقوات الجيش الليبي.
الكرملين

الكرملين يرحب بسيطرة الجيش السوري على خان شيخون

قال المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، اليوم الخميس، إن روسيا ترحب بسيطرة الجيش السوري على خان شيخون، وتعتبرها انتصارا على الإرهاب. وتمكنت وحدات الجيش السوري، اليوم الخميس، من السيطرة على مدينة (خان شيخون) في ريف إدلب الجنوبي، وأفاد مصدر ميداني سوري بأن وحدات الجيش السوري، بدأت عمليات التمشيط لمدينة (خان شيخون) وفك الألغام التي قامت بزراعتها الجماعات المسلحة الإرهابية بعد دخول المدينة، أمس الأربعاء، حسبما ذكر تليفزيون "روسيا اليوم".
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بعد نحو عامين من الشغب.. الخرطوم على طريق الاستقرار

بعد مشاهد دموية طالت قرابة العامين، منذ اندلاع العديد من المظاهرات ضد حكم البشير بالخرطوم، شهد السودان، خلال الساعات الماضية، قيام الخرطوم باتخاد العديد من الخطوات، عبر وساطات دولية، للمضى قدما تجاه الاستقرار ونبذ الخلافات والصراعات. وعقب توقيع الوثيقة الدستورية بين المجلس العسكرى، وقوى الحرية والتغيير، خرج تشكيل المجلس السيادى للنور، ويحل هذا المجلس محل المجلس العسكري الانتقالي الذي حكم البلاد منذ الإطاحة بالرئيس عمر البشير في 1 أبريل الماضي، بعد 3 عقود على رأس السلطة.
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قوات-الاحتلال-فى-غزة (1)

غزة تحت النار.. تهديد إسرائيلي بشن عملية عسكرية

قال عوفير أكونيس، وزير العلوم والتكنولوجيا والفضاء الإسرائيلي: إن "إسرائيل تقترب من عملية عسكرية قوية في قطاع غزة"، دون الإشارة إلى موعد تنفيذها. وأضاف أكونيس، عضو الكابينت السابق، أننا قد وصلنا إلى وضع لا نريد فيه الحرب، لكن مهمتنا كحكومة أولا توفير الأمن لمواطنينا، بحسب "i24NEWS". وأوضح أنه "لا يؤيد احتلال غزة، أنا لا أستبعد هذا، لكن هذا بالطبع ليس الإمكانية الوحيدة"، مضيفا: "من الممكن أن نتنياهو تجنب عملية عسكرية في قطاع غزة لاعتبارات انتخابية".
غارات جيش الاحتلال على قطاع غزة

طيران الاحتلال يشن غارات على قطاع غزة

شنت طائرات جيش الاحتلال الإسرائيلي غارات عدة على قطاع غزة. وذكرت وكالة الأنباء الفسلطينية «وفا» أن طائرات إسرائيلية استهدفت موقعا على شاطئ بحر منطقة الشيخ عجلين، غرب مدينة غزة، بـ3 صواريخ، مما أدى إلى تدميره واشتعال النيران بداخله وإلحاق أضرار في منازل المواطنين المجاورة، فضلا عن تطاير وتكسير في زجاج النوافذ. وأشارت الوكالة الفلسطينية إلى سماع دوي انفجارات في وسط وجنوب قطاع غزة في ظل تحليق مكثف لطائرات جيش الاحتلال وسط إطلاق بالونات حرارية مضيئة.
قصف-غزة (2)

طيران جيش الاحتلال يقصف مواقع متفرقة بقطاع غزة

شن سلاح الجو التابع لجيش الاحتلال الإسرائيلي قصفا على مواقع وأهداف في مناطق متفرقة من قطاع غزة. وذكرت تقارير صحفية محلية أن مقاتلات جيش الاحتلال استهدفت موقعا تابعا لحركة حماس شرق حي الزيتون الواقع شرق القطاع، وفقا لـ«سكاي نيوز عربية». وأضافت أن مقاتلات من دون طيار تابعة لجيش الاحتلال قصفت أرضا خالية شرق مدينة دير البلح وسط القطاع، مما أدى الى اشتعال النيران في الارض الزراعية المستهدفة، بحسب وكالة «كونا».
قوات-الاحتلال-فى-غزة (1)

استشهاد 4 فلسطينيين في اشتباك مع جنود الاحتلال بغزة

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، استشهاد 4 فلسطينيين خلال اشتباك مسلح مع جنوده على الحدود مع قطاع غزة. وبحسب «سكاي نيوز عربية»، قال أفيخاي أدرعي، الناطق باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، إن الجيش رصد في ساعات الصباح عددا من الفلسطينيين يقتربون من السياج الأمني جنوب قطاع غزة. وأضاف أدرعي في منشورو عبر حسابه على موقع «فيسبوك» أن الفلسطينيين كانوا مسلحين ببنادق من نوع كلاشنيكوف وقنابل يدوية وقذيفة آر بي جي. وأوضح أدرعي أن جنود الاحتلال أطلقوا النار على الفلسطينيين بعد أن اجتاز أحدهم السياج الأمني وقتلوهم، مشيرا إلى أن أحدهم ألقى قنبلة يدوية.
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