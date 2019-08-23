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للاشتباه في جسم غريب.. إغلاق جسر واشنطن في نيويورك

تحرير:وكالات ٢٣ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٧:٠٠ ص
جسر جورج واشنطن في نيويورك
جسر جورج واشنطن في نيويورك
أغلقت السلطات الأمريكية جسر جورج واشنطن في نيويورك، لمدة تقترب من الساعة، بعد العثور على جسم مشبوه. وتم إغلاق الجسر في الاتجاهين قبل الساعة العاشرة مساءً بالتوقيت المحلي، ثم أعيد فتحه بعد حوالي 45 دقيقة. وتبين من تحقيقات الشرطة أن الجسم الذي تم العثور عليه عند أحد مدخلي الجسر هو اسطوانة فارغة. ويعتبر جسر جورج واشنطن من أكثر جسور العالم ازدحاما. وفى يوليو الماضي، شهدت بلدة بروكلين التابعة لمدينة نيويورك الأمريكية، مقتل شخص وإصابة 11 آخرين على الأقل في إطلاق نار على تجمع كبير في ملعب بالهواء الطلق، بحسب وكالة الأنباء الألمانية.
وقالت الشرطة إن الناس تدافعوا مذعورين من مكان الحادث بعد اندلاع إطلاق النار قبل الساعة 11 مساءً بالتوقيت المحلي.وذكر موقع «نيويورك ديلي نيوز» الإخباري الأمريكي أن مصدرا بالشرطة قال إن شخصا قتل في مكان الحادث، وقالت مصادر أخرى إن طفلا واحدًا على الأقل كان من بين المصابين.وقبلها بيومين، شهدت لوس أنجلوس
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