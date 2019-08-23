شيري عادل تعلن انفصالها عن معز مسعود

تحرير:التحرير ٢٣ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٧:٠١ ص

شيري عادل ومعز مسعود

أعلنت الفنانة شيرى عادل، انفصالها عن الداعية معز مسعود. ونشر الحساب الرسمى لبرنامج «عرب وود» على «إنستجرام» صورة تجمع معز مسعود وشيرى عادل، تحت عنوان: «انفصال شيرى عادل ومعز مسعود»، كتب عليها: «شيرى عادل تؤكد خبر انفصالها عن الباحث والمنتج معز مسعود، ولكن علاقة الصداقة بينهما مستمرة، وكذلك التعاون الفنى مستمر بين منتج وفنانة». ووقع الانفصال بين شيرى عادل ومعز مسعود فى شهر يوليو الماضى، أى بعد قرابة العام من زواجهما، إذ إنهما تزوجا فى شهر يوليو من عام 2018، وانفصلا فى نفس الشهر من عام 2019، لكنهما تأخرا فى إعلان الخبر لوسائل الإعلام.

وعلى مدار الأشهر الماضية، بدأت أنباء انفصال شيرى ومعز فى التداول، لكنهما كانا ينفيان كل تلك الأنباء، ويؤكدان أنها مجرد شائعات لا أساس لها من الصحة، لكن المرة الأخيرة التى كانت قبل شهرين لم تكن شائعة، وإنما كانت أنباء حقيقية، على الرغم من خروجهما كالعادة لنفى الخبر.المرة الأخيرة ردت عليها شيرى بفيديو