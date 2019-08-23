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الأرصاد: طقس اليوم حار على معظم الأنحاء

٢٣ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٩:٣١ ص
طقس
طقس
يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد، اليوم الجمعة، طقس معتدل على السواحل الشمالية، حار رطب على الوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا لطيف ليلا، وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد، وتظهر السحب المنخفضة على السواحل الشمالية، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط مثيرة للرمال والأتربة على جنوب سيناء أحيانا، كما تنشط على البحر الأحمر وخليج السويس، ما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية.
وحالة البحر المتوسط خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر الأحمر معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج من مترين إلى مترين ونصف، والرياح السطحية على البحرين شمالية غربية.درجات الحرارة المتوقعة اليوم:المدينة: الصغرى العظمىالقاهرة 25 36شبين الكوم 24 35طنطا 24 35دمنهور 25 33الإسكندرية
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اللواء سمير فرج

خبير عسكري: بريطانيا هي الملاذ الآمن للإخوان (فيديو)

قال اللواء سمير فرج، الخبير العسكرى، والمدير الأسبق لإدارة الشئون المعنوية بالقوات المسلحة، إن بريطانيا هى الدولة الأولى التى توفر الملاذ الآمن للإخوان. وأضاف فرج، خلال لقائه ببرنامج «نظرة»، الذى يقدمه الإعلامى حمدى رزق، عبر فضائية «صدى البلد»، أن رئيسة الوزراء البريطانية السابقة تريزا ماى كان موقفها غريبا من مصر، وتساءل: «من الذى يؤوى الإخوان حاليا فى العالم كله؟»، وأجاب: «بريطانيا.. الإخوان كلهم نقلوا من الدوحة ومن إسطنبول راحوا بالكامل كلهم قاعدين فى بريطانيا، الفلوس بتاعتهم فى بريطانيا، الأعمال والبيزنس بتاعهم فى بريطانيا».
المدير -العام -لمنظمة -الصحة -العالمية

الصحة العالمية: نقل تجربة «100 مليون صحة» لدول أخرى

قال مدير عام منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم، إنهم أجروا دراسة تحقق على حملة 100 مليون صحة للقضاء على فيروس سي والأمراض غير السارية، أكدت صحة الأرقام والنتائج التي أعلنتها مصر، مشيرا إلى أنه سلم نتائج الدراسة الرئيس عبد الفتاح السيسي، مؤكدا خلال مؤتمر صحفي عقد بعد اجتماعه مع الرئيس السيسي، اليوم الخميس، في القاهرة، أن مصر في طريقها للقضاء على مرض الالتهاب الكبدي الوبائي "سي"، وأنها ستنجح في تحقيق الهدف قبل عام 2030، التاريخ المحدد للقضاء على المرض عالميا.
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الصحة العالمية: مصر ستقضي على «فيروس سي» قبل 2030

أشاد مدير عام منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم، بالنتائج التي حققتها مصر في حملة القضاء على مرض الالتهاب الكبدي الوبائي "فيروس سي"، مؤكدا أنها في طريقها لتحقيق الهدف قبل عام 2030، التاريخ المحدد للقضاء على المرض عالميا، مشيرا خلال المؤتمر صحفي عقد بعد اجتماعه مع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم الخميس، أن "حملة 100 مليون صحة هي الأكبر على الإطلاق على مستوى العالم.. والآن بناء على عمليات التحقق فإن أكثر من 60 مليون شخص جرى فحصهم منذ بدء البرنامج. وهو ما يعادل أكثر من 60% من إجمالي السكان“.
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الصيادلة ينتصرون في أولى معارك إنهاء الحراسة

دعوات انطلقت منذ 4 أيام، بضرورة عقد جمعية عمومية طارئة للصيادلة، بهدف إنهاء حالة فرض الحراسة القضائية على النقابة، والرد على الهجوم الحاد الذي تشنه وزيرة الصحة، وعدد من الكيانات، وبعض المؤسسات الإعلامية على الصيادلة والعاملين في مجال الدواء، وتحديد موعد لإجراء انتخابات على جميع مقاعد المجلس. الدعوات لم يكن لها أب شرعي أو قائد يحركها، وهو الأمر الذي ربما ساعد في إقبال عدد كبير تجاوز الـ300 صيدلي، لتقديم طلبات بمقر النقابة بجاردن سيتي، لإجراء عمومية طارئة، لكن أرجع صيادلة الإقبال هذه المرة، لاستشعار عدد كبير منهم الخطر المحدق الذي بات يهدد ما تبقى لهذه المهنة، والعاملين فيها، بالتشرد و"خراب البيوت"، خاصة مع اقتراب مناقشة قانون مزاولة المهنة بمجلس النواب.
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طقس-حار (6)

الأرصاد: طقس اليوم رطب حار.. واضطراب الملاحة

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود البلاد اليوم الأربعاء، طقس معتدل على السواحل الشمالية حار رطب على الوجه البحرى والقاهرة حتى شمال الصعيد شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا، لطيف ليلا، وتقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد، كما تظهر السحب المنخفضة على السواحل الشمالية والرياح أغلبها شمالية شرقية معتدلة تنشط على جنوب سيناء ومناطق من جنوب البلاد، كما تنشط على البحر الأحمر وخليج السويس مما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية.
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الأرصاد: أمطار وشبورة واضطراب الملاحة البحرية غدا

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد غدا الأحد، طقس معتدل على السواحل الشمالية، مائل للحرارة رطب على الوجه البحري والقاهرة، حار على شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا لطيف ليلا. وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد، كما تظهر السحب المنخفضة على السواحل الشمالية ومناطق من جنوب البلاد يصاحبها سقوط الأمطار على حلايب وشلاتين، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على السواحل الشمالية وجنوب سيناء، كما تنشط على البحر الأحمر وخليج السويس مما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية.
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الأرصاد: طقس اليوم شديد الحرارة.. وسقوط أمطار

توقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود البلاد، اليوم السبت، طقس معتدل على السواحل الشمالية حار رطب على الوجه البحري والقاهرة، شديد الحرارة جنوبا نهارا لطيف ليلا، وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد. كما تظهر السحب المنخفضة على السواحل الشمالية ومناطق من جنوب البلاد يصاحبها سقوط الأمطار على حلايب وشلاتين تمتد إلى مناطق من جنوب البلاد، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على جنوب سيناء، كما تنشط على خليج السويس.
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انخفاض الحرارة 3 درجات غدا.. وسقوط أمطار بالصعيد

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود البلاد غدا الجمعة، طقس مائل للحرارة على السواحل الشمالية، حار رطب على الوجه البحري والقاهرة، شديد الحرارة على جنوب البلاد نهارا لطيف ليلا، وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد، كما تظهر السحب المنخفضة على السواحل الشمالية ومناطق من جنوب البلاد يصاحبها سقوط الأمطار على حلايب وشلاتين تمتد إلى مناطق من جنوب الصعيد، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة. وبالنسبة لحالة البحرين الأبيض والأحمر، فتكون خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج فيهما من متر إلى متر ونصف.
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