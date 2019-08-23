رياضة

ريبيري: لم أنضم لفيورنتينا لمنافسة رونالدو

٢٣ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٩:٣٢ ص
فرانك ريبيري
فرانك ريبيري
بعد الرحيل عن بايرن ميونيخ، ظن الكثيرون أن النجم الفرنسي فرانك ريبيري سينهي مسيرته، سواء في الدوري السعودي أو الدوري القطري، إلا أنه قرر التوقيع مع فريق فيورنتينا الإيطالي لمدة عامين، مشيرًا إلى رغبته في مواصلة اللعب حتى يبلغ من العمر 40 عامًا، ويأتي ذلك بعدما قرر فيورنتينا تدعيم خط هجومه هذا الصيف بالتعاقد مع ريبيري والنجم الغاني كيفن برينس بواتينج، وقال ريبيري في هذا الشأن: "آمل مواصلة اللعب حتى أبلغ من العمر 40 عامًا مثلما فعل فرانشيسكو توتي"، وذلك حسبما نقلت صحيفة "ماركا" الإسبانية.
وأضاف ريبيري: "أكن كل الاحترام والإعجاب لتوتي، وأملك حبا خاصا تجاه كرة القدم، هي حياتي، وهذا السبب في قراري بالاستمرار في أوروبا، أشعر بالسعادة للقدوم إلى نادٍ منحني الشعور بأني يُرغب في التعاقد معي". وبعد قضائه 12 عامًا مع بايرن ميونيخ، يصل ريبيري إلى فيورنتينا بعدما توج بكل الألقاب الممكنة، ومع ذلك
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صلاح-وماني‎

أوباميانج: أنا وبيبي مثل ماني وصلاح

يرى بيير إيميريك أوباميانج، مهاجم أرسنال، أن فريقه يمكنه مواجهة الثلاثي الهجومي لليفربول، في مباراتهما غدا السبت ضمن البريميرليج، وذلك حسبما صرح لشبكة سكاي سبورتس، قائلا: "كما رأينا الموسم الماضي، ليفربول يلعب بثلاثي هجومي يتمتع بقدرات كبيرة للغاية. لماذا لا نفعل ذلك؟! أعتقد أننا قادرون على مواجهتهم، وأرى الكثير من أوجه التشابه بين خطي الهجوم في الفريقين، نيكولاس بيبي وأنا نتسم بالسرعة مثل ماني وصلاح، بينما يملك لاكازيت القدرة على الاحتفاظ بالكرة مثل فيرمينو؛ لذلك يمكن القول إن أداء ثلاثي الهجوم في الفريقين متقارب إلى حد كبير".
دي-خيا

انزعاج نجوم اليونايتد من شروط دوري أبطال أوروبا

يبدو أن لاعبي مانشستر يونايتد يشعرون بالانزعاج من إمكانية انخفاض قيمة عقودهم بنسبة 25% في حال فشل الفريق في التأهل إلى دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، وعانى لاعبو اليونايتد من تلك السياسة الموسم الماضي، والتي سيتم تطبيقها مرة أخرى هذا الموسم، وهو أحد الأسباب التي تؤخر الحارس الإسباني ديفيد دي خيا عن تجديد تعاقده مع الشياطين الحمر حتى الآن، وكان مانشستر على مقربة من التأهل إلى دوري الأبطال الموسم الماضي، قبل السقوط في الأمتار الأخيرة لصالح تشيلسي وتوتنهام.
اليسون-بيكر

مدرب حراس ليفربول يكشف عن موعد عودة أليسون

تحدث جون أشتيبرج، مدرب حراس المرمى في ليفربول، عن إصابة حارس الفريق البرازيلي أليسون، قبل مواجهة أرسنال غدًا السبت في قمة مباريات الجولة الثالثة من الدوري الإنجليزي، وتعرض أليسون للإصابة في المباراة الأولى من الموسم أمام نوريتش سيتي، وهي الإصابة التي ستبعده عن الملاعب لمدة تتراوح من 4 إلى 6 أسابيع، ليتولى حراسة مرمى الريدز صفقة الفريق الجديدة أدريان، الذي تألق في ركلات الترجيح في مباراة السوبر الأوروبي أمام تشيلسي، إلا أنه ارتكب خطأً فادحا في فوز الليفر في المباراة الأخيرة على ساوثهامبتون 2-1.
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ريبيري‎

ريبيري على بعد خطوة من فيورنتينا

يبدو أن النجم الفرنسي فرانك ريبيري، سيستقر به الأمر في فيورنتينا الإيطالي بعد رحيله عن صفوف فريق بايرن ميونيخ الألماني، بعدما تعطلت المفاوضات مؤخرًا بسبب الضرائب، حسبما ذكرت صحيفة "سكاي سبورتس" الإيطالية أن ريبيري يستعد حاليًّا للخضوع للكشف الطبي في نادي فيورنتينا، ومن المنتظر أن يوقع على عقود انضمامه خلال الأيام القليلة المقبلة ولمدة موسمين، على أن يتم الإعلان الرسمي عن الصفقة بعد اجتياز اللاعب الفحوصات الطبية بنجاح، وسيحصل على راتب سنوي يبلغ 3.5 مليون يورو.
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زوجة ريبيري كلمة السر في اقترابه من الدوري الإيطالي

بات الفرنسي فرانك ريبيري، اللاعب السابق لنادي بايرن ميونخ الألماني، على أعتاب الانضمام إلى الدوري الإيطالي في الموسم الجديد، ووفقًا لصحيفة لاجازيتا ديللو سبورت الإيطالية، فإن ريبيري توصل إلى اتفاق مع نادي فيورنتينا بشأن شروط التعاقد. وأوضحت لاجازيتا ديللو سبورت، أن فرانك ريبيري صاحب الـ36 عامًا، سيوقع على عقد مدته سنتين، الجمعة المقبل، وسيحصل على راتب سنوي يبلغ 3.5 مليون يورو، بالإضافة إلى المكافآت في حالة احتلال الفريق لمركز مؤهل للبطولات الأوروبية.
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الدوري السعودي أو القطري الوجهة المقبلة لريبيري

يبدو أن النجم الفرنسي فرانك ريبري قريب من تحديد وجهته المقبلة عقب رحيله عن صفوف بايرن ميونيح بنهاية الموسم الماضي، حيث بات قريبًا للغاية من الذهاب إلى الخليج من خلال أي من الدوري السعودي أو الدوري القطري، وارتبط اسم ريبيري بالانتقال إلى أي من إينتراخت فرانكفورت أو شيفيلد يونايتد، إلا أنه بحسب صحيفة "بيلد" الألمانية، يفضل نهاية مسيرته الاحترافية في الخليج، ويستعد النجم الفرنسي البالغ من العمر 36 عامًا للانتقال إلى أي من الدوري السعودي أو القطري خلال الأيام القليلة المقبلة، مباشرة بعد إنهائه بعد الفحوصات الطبية في ميونيخ.
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كريستيانو رونالدو: أفتقد ريال مدريد

توج النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، لاعب فريق يوفنتوس الإيطالي، بجائزة "أسطورة ماركا" الإسبانية، وسط حضور فلورنتيو بيريز، رئيس ريال مدريد الإسباني، تتويجه لمسيرته الرياضية الناجحة كلاعب كرة القدم، وبعد استلام الجائزة، تحدث رونالدو، قائلا: "مدريد مدينة مميزة، أسافر كثيرًا ولكن يوجد عدد قليل من المدن مثلها، الكثير من هذه الجائزة مستمدة مما فعلته في ريال مدريد.. سأحتفظ بهذه الجائزة في مكان جميل للغاية بمتحف بلدي.. أشكر كل من ساعدني في تحقيق ذلك، إنه فخر لي، ولم يكن من السهل عليّ مغادرة ريال مدريد بعد السنوات العديدة التي قضيتها في صفوفه".
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