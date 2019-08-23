ريبيري: لم أنضم لفيورنتينا لمنافسة رونالدو

٢٣ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٩:٣٢ ص

فرانك ريبيري

بعد الرحيل عن بايرن ميونيخ، ظن الكثيرون أن النجم الفرنسي فرانك ريبيري سينهي مسيرته، سواء في الدوري السعودي أو الدوري القطري، إلا أنه قرر التوقيع مع فريق فيورنتينا الإيطالي لمدة عامين، مشيرًا إلى رغبته في مواصلة اللعب حتى يبلغ من العمر 40 عامًا، ويأتي ذلك بعدما قرر فيورنتينا تدعيم خط هجومه هذا الصيف بالتعاقد مع ريبيري والنجم الغاني كيفن برينس بواتينج، وقال ريبيري في هذا الشأن: "آمل مواصلة اللعب حتى أبلغ من العمر 40 عامًا مثلما فعل فرانشيسكو توتي"، وذلك حسبما نقلت صحيفة "ماركا" الإسبانية.

وأضاف ريبيري: "أكن كل الاحترام والإعجاب لتوتي، وأملك حبا خاصا تجاه كرة القدم، هي حياتي، وهذا السبب في قراري بالاستمرار في أوروبا، أشعر بالسعادة للقدوم إلى نادٍ منحني الشعور بأني يُرغب في التعاقد معي". وبعد قضائه 12 عامًا مع بايرن ميونيخ، يصل ريبيري إلى فيورنتينا بعدما توج بكل الألقاب الممكنة، ومع ذلك