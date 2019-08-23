رياضة

الأهلي في نزهة أمام اطلع برة في دوري الأبطال

٢٣ أغسطس ٢٠١٩ - ١٠:٠٨ ص
الأهلي
الأهلي
يخوض النادي الأهلي، في تمام الساعة السابعة، اليوم الجمعة، مواجهة سهلة أمام اطلع برة بطل جنوب السودان، في إياب الدور التمهيدي الأول من دوري أبطال إفريقيا، على استاد برج العرب في الإسكندرية، وكانت مباراة الذهاب انتهت بفوز الأحمر 4-0، سجلها علي معلول في الدقيقة 17، ووليد أزارو في الدقيقتين 32 و48، وأحمد الشيخ في الدقيقة 90+2 على الترتيب. ويسعى الفريق الأحمر لتكرار الفوز ذهابا وإيابا في الدور التمهيدي الأول، وكانت آخر مرة حقق الفريق الأحمر هذا الإنجاز في الأدوار الأولى عام 2018 على مونانا الجابوني في دور الـ32، حين فاز بالقاهرة 4-0 وبالجابون 3-1.
ويشارك الأهلي في النسخة الحالية للمرة 31 في تاريخه القاري، إذ بدأ مشاركته عام 1976 وخرج من دور الـ16 أمام مولودية الجزائر بالخسارة 3-1 بمجموع المباراتين. وخاض الفريق الأحمر 273 مباراة بدوري الأبطال، فاز 135 مرة وتعادل 77 مرة وخسر 61 مرة، وأحرز لاعبوه 414 واهتزت شباكه 215 مرة. أول لقاء خاضه الأهلي
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صلاح-وماني‎

أوباميانج: أنا وبيبي مثل ماني وصلاح

يرى بيير إيميريك أوباميانج، مهاجم أرسنال، أن فريقه يمكنه مواجهة الثلاثي الهجومي لليفربول، في مباراتهما غدا السبت ضمن البريميرليج، وذلك حسبما صرح لشبكة سكاي سبورتس، قائلا: "كما رأينا الموسم الماضي، ليفربول يلعب بثلاثي هجومي يتمتع بقدرات كبيرة للغاية. لماذا لا نفعل ذلك؟! أعتقد أننا قادرون على مواجهتهم، وأرى الكثير من أوجه التشابه بين خطي الهجوم في الفريقين، نيكولاس بيبي وأنا نتسم بالسرعة مثل ماني وصلاح، بينما يملك لاكازيت القدرة على الاحتفاظ بالكرة مثل فيرمينو؛ لذلك يمكن القول إن أداء ثلاثي الهجوم في الفريقين متقارب إلى حد كبير".
دي-خيا

انزعاج نجوم اليونايتد من شروط دوري أبطال أوروبا

يبدو أن لاعبي مانشستر يونايتد يشعرون بالانزعاج من إمكانية انخفاض قيمة عقودهم بنسبة 25% في حال فشل الفريق في التأهل إلى دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، وعانى لاعبو اليونايتد من تلك السياسة الموسم الماضي، والتي سيتم تطبيقها مرة أخرى هذا الموسم، وهو أحد الأسباب التي تؤخر الحارس الإسباني ديفيد دي خيا عن تجديد تعاقده مع الشياطين الحمر حتى الآن، وكان مانشستر على مقربة من التأهل إلى دوري الأبطال الموسم الماضي، قبل السقوط في الأمتار الأخيرة لصالح تشيلسي وتوتنهام.
اليسون-بيكر

مدرب حراس ليفربول يكشف عن موعد عودة أليسون

تحدث جون أشتيبرج، مدرب حراس المرمى في ليفربول، عن إصابة حارس الفريق البرازيلي أليسون، قبل مواجهة أرسنال غدًا السبت في قمة مباريات الجولة الثالثة من الدوري الإنجليزي، وتعرض أليسون للإصابة في المباراة الأولى من الموسم أمام نوريتش سيتي، وهي الإصابة التي ستبعده عن الملاعب لمدة تتراوح من 4 إلى 6 أسابيع، ليتولى حراسة مرمى الريدز صفقة الفريق الجديدة أدريان، الذي تألق في ركلات الترجيح في مباراة السوبر الأوروبي أمام تشيلسي، إلا أنه ارتكب خطأً فادحا في فوز الليفر في المباراة الأخيرة على ساوثهامبتون 2-1.
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وليد ازارو مباراة الأهلى واطلع برة تصوير سامح أبو حسن (24)

الموعد والقنوات الناقلة لمباراة الأهلي واطلع برة

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لخوض مباراة الإياب بدور الـ64 من مسابقة دوري أبطال إفريقيا 2019- 2020 أمام فريق اطلع برة بطل جنوب السودان والتي يحتضنها استاد برج العرب بمدينة الإسكندرية، حيث تقام المباراة في تمام الساعة الثامنة مساء غد الجمعة بتوقيت القاهرة والتاسعة بتوقيت مكة المكرمة والعاشرة بتوقيت أبو ظبي وستنقل المباراة على قناة الأهلي حصريا عبر شاشتها. وكانت قناة أون سبورت قد نقلت مباراة الذهاب بين الأهلي واطلع برة على الهواء مباشرة.
مران-الأهلي‎ (2)

الأهلي يبدأ استعداداته لموقعة بيراميدز في الكأس

يستأنف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، اليوم الثلاثاء، تدريباته استعدادًا لمواجهة نظيره بيراميدز، والمقرر إقامتها مساء السبت المقبل، في إطار منافسات دور الـ16 بمسابقة كأس مصر، وجاء ذلك بعدما حصل لاعبو المارد الأحمر على إجازة من التدريبات أمس الإثنين بعد مواجهة «اطلع بره» بطل جنوب السودان، والتي أُقيمت مساء الأحد الماضي، ضمن ذهاب الدور التمهيدي من منافسات دوري أبطال إفريقيا، على ملعب الجيش ببرج العرب في الإسكندرية، وانتهت بفوز الفريق الأحمر برباعية نظيفة.
كابتن-محسن-صالح

محسن صالح يتحدث عن رباعية الأهلي في «اطلع بره»

علق محسن صالح، المدير الفني الأسبق للمنتخب الوطني على الفوز الكبير الذي حققه فريق النادي الأهلي على حساب فريق اطلع بره بطل جنوب السودان في الدور التمهيدي لدوري أبطال إفريقيا، حيث قال محسن صالح عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "في مثل هذه المباريات عندما تكون الفوارق كبيرة بين فريقين والفوز فيها محسوم، ومعروف مين (حيطلع بره) ومين حيكمل ومكانه في الدور التاني مضمون، سلامة اللاعبين وقوة الأداء ووفرة الأهداف مطلب منطقي ومقبول، لكن المبالغة والحديث عن الفوز يجب ألا يطول، المشوار لسة طويل وصعب ويا رب الفرحة تدوم".
مباراة الأهلى واطلع برة تصوير سامح أبو حسن (15)

مدرب اطلع بره: مباراة الإياب قد تشهد مفاجآت

يرى موريس مايكل، المدير الفني لفريق اطلع بره، بطل حنوب السودان، أن خسارة فريقه الكبيرة أمام النادي الأهلي ليست حاسمة لهوية الفريق المتأهل للدور التالي، مشيرًا إلى أنه يرفض الاستسلام، وأن مباراة الإياب قد تحدث بها مفاجآت. وحقق الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي فوزا سهلا على نظيره فريق اطلع بره، بطل جنوب السودان برباعية نظيفة، في المباراة التي جمعتهما مساء الأحد، على استاد الجيش ببرج العرب بالإسكندرية، في ذهاب الدور التمهيدي (الـ64) من دوري أبطال إفريقيا.
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