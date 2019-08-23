الأهلي في نزهة أمام اطلع برة في دوري الأبطال

٢٣ أغسطس ٢٠١٩ - ١٠:٠٨ ص

الأهلي

يخوض النادي الأهلي، في تمام الساعة السابعة، اليوم الجمعة، مواجهة سهلة أمام اطلع برة بطل جنوب السودان، في إياب الدور التمهيدي الأول من دوري أبطال إفريقيا، على استاد برج العرب في الإسكندرية، وكانت مباراة الذهاب انتهت بفوز الأحمر 4-0، سجلها علي معلول في الدقيقة 17، ووليد أزارو في الدقيقتين 32 و48، وأحمد الشيخ في الدقيقة 90+2 على الترتيب. ويسعى الفريق الأحمر لتكرار الفوز ذهابا وإيابا في الدور التمهيدي الأول، وكانت آخر مرة حقق الفريق الأحمر هذا الإنجاز في الأدوار الأولى عام 2018 على مونانا الجابوني في دور الـ32، حين فاز بالقاهرة 4-0 وبالجابون 3-1.

ويشارك الأهلي في النسخة الحالية للمرة 31 في تاريخه القاري، إذ بدأ مشاركته عام 1976 وخرج من دور الـ16 أمام مولودية الجزائر بالخسارة 3-1 بمجموع المباراتين. وخاض الفريق الأحمر 273 مباراة بدوري الأبطال، فاز 135 مرة وتعادل 77 مرة وخسر 61 مرة، وأحرز لاعبوه 414 واهتزت شباكه 215 مرة. أول لقاء خاضه الأهلي

ويشارك الأهلي في النسخة الحالية للمرة 31 في تاريخه القاري، إذ بدأ مشاركته عام 1976 وخرج من دور الـ16 أمام مولودية الجزائر بالخسارة 3-1 بمجموع المباراتين.



وخاض الفريق الأحمر 273 مباراة بدوري الأبطال، فاز 135 مرة وتعادل 77 مرة وخسر 61 مرة، وأحرز لاعبوه 414 واهتزت شباكه 215 مرة.



أول لقاء خاضه الأهلي كان في 1976 وخسر من المولودية 3-0 وأول هدف أحرزه محمود الخطيب في الفوز على المولودية 1-0 في لقاء الإياب.



ويتصدر محمد أبو تريكة نجم الأهلي السابق، قائمة هدافي المارد الأحمر في دوري أبطال إفريقيا برصيد 32 هدفا، يليه محمود الخطيب برصيد 28 هدفًا.



أما عن أكبر انتصارات الأهلي في إفريقيا فكانت كالتالي: الفوز على المدينة الليبي عام 1977 بنتيجة 7-2، والفوز على ليوباردز الكيني عام 1987 بنتيجة 6-0، والفوز على فيلا الأوغندي عام 2005 بنتيجة 6-0.

