رياضة

فيلا يبحث عن أول انتصار في البريميرليج منذ 3 أعوام

٢٣ أغسطس ٢٠١٩ - ١٠:٠٩ ص
محمود حسن تريزيجيه
محمود حسن تريزيجيه
يستقبل نادي أستون فيلا الموجود فيه نجما المنتخب الوطني أحمد المحمدي ومحمود حسن تريزيجيه، نظيره إيفرتون اليوم الجمعة في تمام الساعة التاسعة مساءً على ملعب فيلا بارك، وذلك ضمن مباريات الجولة الثالثة من الدوري الإنجليزي، ويحتل فيلا المركز الـ17 دون رصيد من النقاط، بينما يوجد إيفرتون في المركز التاسع برصيد 4 نقاط، وتعد تلك المواجهة هي الأكثر تكرارا في الكرة الإنجليزية، حيث سبق أن تواجها في 203 مباريات من قبل، حقق خلالها إيفرتون الانتصار في 76 مباراة مقابل 73 انتصارا لأستون فيلا.
وفي آخر 11 مباراة بين الفريقين، حقق أستون فيلا انتصارا وحيدا على إيفرتون، كان في عام 2015، ولم يبدأ أستون فيلا الموسم بثلاث هزائم متتالية سوى مرة واحدة فقط وكان ذلك في موسم 1997- 1998. وخسر أستون فيلا 14 مباراة من آخر 15 لقاءً في الدوري الإنجليزي، وهي ثاني أطول فترة للفريق دون تحقيق أي انتصارات، بفارق
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صلاح-وماني‎

أوباميانج: أنا وبيبي مثل ماني وصلاح

يرى بيير إيميريك أوباميانج، مهاجم أرسنال، أن فريقه يمكنه مواجهة الثلاثي الهجومي لليفربول، في مباراتهما غدا السبت ضمن البريميرليج، وذلك حسبما صرح لشبكة سكاي سبورتس، قائلا: "كما رأينا الموسم الماضي، ليفربول يلعب بثلاثي هجومي يتمتع بقدرات كبيرة للغاية. لماذا لا نفعل ذلك؟! أعتقد أننا قادرون على مواجهتهم، وأرى الكثير من أوجه التشابه بين خطي الهجوم في الفريقين، نيكولاس بيبي وأنا نتسم بالسرعة مثل ماني وصلاح، بينما يملك لاكازيت القدرة على الاحتفاظ بالكرة مثل فيرمينو؛ لذلك يمكن القول إن أداء ثلاثي الهجوم في الفريقين متقارب إلى حد كبير".
دي-خيا

انزعاج نجوم اليونايتد من شروط دوري أبطال أوروبا

يبدو أن لاعبي مانشستر يونايتد يشعرون بالانزعاج من إمكانية انخفاض قيمة عقودهم بنسبة 25% في حال فشل الفريق في التأهل إلى دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، وعانى لاعبو اليونايتد من تلك السياسة الموسم الماضي، والتي سيتم تطبيقها مرة أخرى هذا الموسم، وهو أحد الأسباب التي تؤخر الحارس الإسباني ديفيد دي خيا عن تجديد تعاقده مع الشياطين الحمر حتى الآن، وكان مانشستر على مقربة من التأهل إلى دوري الأبطال الموسم الماضي، قبل السقوط في الأمتار الأخيرة لصالح تشيلسي وتوتنهام.
اليسون-بيكر

مدرب حراس ليفربول يكشف عن موعد عودة أليسون

تحدث جون أشتيبرج، مدرب حراس المرمى في ليفربول، عن إصابة حارس الفريق البرازيلي أليسون، قبل مواجهة أرسنال غدًا السبت في قمة مباريات الجولة الثالثة من الدوري الإنجليزي، وتعرض أليسون للإصابة في المباراة الأولى من الموسم أمام نوريتش سيتي، وهي الإصابة التي ستبعده عن الملاعب لمدة تتراوح من 4 إلى 6 أسابيع، ليتولى حراسة مرمى الريدز صفقة الفريق الجديدة أدريان، الذي تألق في ركلات الترجيح في مباراة السوبر الأوروبي أمام تشيلسي، إلا أنه ارتكب خطأً فادحا في فوز الليفر في المباراة الأخيرة على ساوثهامبتون 2-1.
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أحمد-المحمدي-أستون-فيلا

أستون فيلا يمدد تعاقده مع أحمد المحمدي

أعلن نادي أستون فيلا، المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج"، اليوم الخميسٍ، تمديد تعاقده مع أحمد المحمدي، الظهير الأيمن للمنتخب الوطني، لموسم جديد. أحمد المحمدي صاحب الـ31 عاما انتقل إلى أستون فيلا في 2017 قادما من هال سيتي، وعقد الظهير الأيمن للمنتخب الوطني مع أستون فيلا كان ينتهي بنهاية الموسم الجاري، قبل أن يتم التمديد لنهاية موسم 2020-2021. وساهم أحمد المحمدي الموسم الماضي في وصول أستون فيلا للدوري الإنجليزي الممتاز، فظهر في 42 مباراة ونجح في تسجيل هدفين وصناعة 8.
أحمد-المحمدي-أستون-فيلا

بمشاركة تريزيجيه والمحمدي.. أستون فيلا يواصل السقوط

تعرض فريق أستون فيلا الذي يضم المصريين محمود حسن "تريزيجيه " وأحمد المحمدي، للسقوط للمرة الثانية على التوالي، بعد الخسارة أمام نظيره بورنموث، بهدفين لهدف، خلال المواجهة التي جمعتهما مساء اليوم السبت، على ملعب "فيلا بارك"، ضمن مواجهات الجولة الثانية من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز، وشارك المحمدي أساسيًا طوال أحداث اللقاء، بينما خرج تريزيجيه في الدقيقة 87، تقدم بورنموث في الدقيقة الثانية، عن طريق جوشوا كينج، وعزز ويلسون تقدم الضيوف في الدقيقة 12، وقلص دوجلاس لويز الفارق لأصحاب الأرض، في الدقيقة 71.
تريزيجيه‎

تريزيجيه يشارك لأول مرة مع أستون فيلا

شارك الدولي المصري محمود حسن "تريزيجيه"، لأول مرة مع فريق أستون فيلا الإنجليزي، في المواجهة الودية التي جمعت الفريق الإنجليزي مع نظيره تشارلتون أتلتيك، ضمن استعدادات الفريقين للموسم الجديد، وظهر بالقميص رقم 25 قبل أن يخرج بين شوطي المباراة، كما شارك زميله أحمد المحمدي، وشكل اللاعبان جبهة مصرية خالصة، حيث لعب الأخير في مركزه المعتاد "الظهير الأيمن" بينما دفع المدير الفني دين سميث بـ"تريزيجيه" في مركز الجناح الأيمن، نظرًا لحجز الهولندي أنور الغازي مركز الجناح الأيسر في التشكيل.
محمود حسن تريزيجيه (1)

تريزيجيه أساسيًا مع أستون فيلا أمام تشارلتون أتلتيك

أعلن ستيف بروس، المدير الفني لنادي أستون فيلا الإنجليزي، عن التشكيل الرسمي لفريقه، في مواجهة نادي تشارلتون أتلتيك، في المباراة الودية التي تجمع بينهما، على استاد «ذا فالي» في العاصمة الإنجليزية لندن، والمقرر إقامتها في تمام الساعة الرابعة عصر اليوم السبت، ووتقام المباراة استعدادًا للموسم الكروي الجديد (2019-2020)، وضمت التشكيلة النجمين المصريين محمود حسن (تريزيجيه) المنضم إليه حديثًا قادمًا من نادي قاسم باشا التركي، بصحبة زميله في المنتخب الوطني، أحمد المحمدي.
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