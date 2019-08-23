فيلا يبحث عن أول انتصار في البريميرليج منذ 3 أعوام

٢٣ أغسطس ٢٠١٩ - ١٠:٠٩ ص

محمود حسن تريزيجيه

يستقبل نادي أستون فيلا الموجود فيه نجما المنتخب الوطني أحمد المحمدي ومحمود حسن تريزيجيه، نظيره إيفرتون اليوم الجمعة في تمام الساعة التاسعة مساءً على ملعب فيلا بارك، وذلك ضمن مباريات الجولة الثالثة من الدوري الإنجليزي، ويحتل فيلا المركز الـ17 دون رصيد من النقاط، بينما يوجد إيفرتون في المركز التاسع برصيد 4 نقاط، وتعد تلك المواجهة هي الأكثر تكرارا في الكرة الإنجليزية، حيث سبق أن تواجها في 203 مباريات من قبل، حقق خلالها إيفرتون الانتصار في 76 مباراة مقابل 73 انتصارا لأستون فيلا.

وفي آخر 11 مباراة بين الفريقين، حقق أستون فيلا انتصارا وحيدا على إيفرتون، كان في عام 2015، ولم يبدأ أستون فيلا الموسم بثلاث هزائم متتالية سوى مرة واحدة فقط وكان ذلك في موسم 1997- 1998. وخسر أستون فيلا 14 مباراة من آخر 15 لقاءً في الدوري الإنجليزي، وهي ثاني أطول فترة للفريق دون تحقيق أي انتصارات، بفارق

وفي آخر 11 مباراة بين الفريقين، حقق أستون فيلا انتصارا وحيدا على إيفرتون، كان في عام 2015، ولم يبدأ أستون فيلا الموسم بثلاث هزائم متتالية سوى مرة واحدة فقط وكان ذلك في موسم 1997- 1998.



وخسر أستون فيلا 14 مباراة من آخر 15 لقاءً في الدوري الإنجليزي، وهي ثاني أطول فترة للفريق دون تحقيق أي انتصارات، بفارق 4 مباريات فقط عن رقمه القياسي السلبي.



ومنذ فوز أستون فيلا في أول مباراة يخوضها يوم الجمعة في الدوري الإنجليزي أمام توتنهام في عام 1997، تعادل الفريق في 3 مباريات وخسر مواجهتين في 5 مباريات خاضها منذ ذلك الحين يوم الجمعة في البريميرليج.



ويعود آخر انتصار لأستون فيلا في الدوري إلى شهر فبراير من عام 2016 أمام نوريتش سيتي، أما إيفرتون فيتطلع للحفاظ على نظافة شباكه في أول 3 مباريات في الموسم للمرة الأولى منذ عام 1912.



