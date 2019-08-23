ريال مدريد في باريس لمحاولة ضم نيمار

٢٣ أغسطس ٢٠١٩ - ١٠:٢١ ص

نيمار

تشهد العاصمة الفرنسية باريس في الوقت الحالي، مفاوضات مكثفة من قبَل ممثلي ريال مدريد الذين رحلوا إلى فرنسا للتحدث مع ممثلي باريس سان جيرمان بشأن ضم النجم البرازيلي نيمار، ويتمتع ريال مدريد بتفاؤل كبير بشأن حسم تلك الصفقة، على الرغم من عدم الكشف عن الكثير من تفاصيل المفاوضات الجارية حاليا، وذلك بحسب ما نقلته صحيفة "ماركا" الإسبانية، ويأتي ذلك في الوقت الذي يحاول فيه برشلونة منذ أسابيع عديدة إيجاد عرض مناسب يرضي باريس سان جيرمان من أجل ضم نيمار، إلا أن البارسا حتى الآن لم يجد أي عرض قريب من تطلعات الفريق الفرنسي.

وينتظر ريال مدريد بدوره الأيام الأخيرة في الميركاتو من أجل التحرك، ويبدو أن الريال مقتنع تمامًا بترحيب باريس سان جيرمان ببيع نيمار للفريق الملكي، وذلك بسبب العلاقة المتوترة بين الفريق الفرنسي والعملاق الكتالوني، إضافة إلى رغبة نيمار المعلن عنها صراحةً في الرحيل. وينتظر برشلونة تحرك نيمار لإبداء رغبته

وينتظر ريال مدريد بدوره الأيام الأخيرة في الميركاتو من أجل التحرك، ويبدو أن الريال مقتنع تمامًا بترحيب باريس سان جيرمان ببيع نيمار للفريق الملكي، وذلك بسبب العلاقة المتوترة بين الفريق الفرنسي والعملاق الكتالوني، إضافة إلى رغبة نيمار المعلن عنها صراحةً في الرحيل.



وينتظر برشلونة تحرك نيمار لإبداء رغبته في الانتقال إلى البارسا، إلا أن النجم البرازيلي لا يرغب في الإعلان عن رغبته، ويكتفي فقط بإعلان رغبته في الرحيل خارج أسوار حديقة الأمراء.



ومع تبقي 11 يومًا على نهاية الميركاتو الصيفي، لا توجد أي مؤشرات للتقدم في المفاوضات، خاصة أن باريس سان جيرمان رفض عرضًا من ريال مدريد مقابل 100 مليون يورو، إضافة إلى الحصول على خدمات كل من جاريث بيل وخاميس رودريجز وكايلور نافاس.