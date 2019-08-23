مفاجآت في تشكيل الأهلي المتوقع أمام بطل جنوب السودان

٢٣ أغسطس ٢٠١٩ - ١٠:٢٥ ص

الأهلي

استقر محمد يوسف، المدير الفني المؤقت للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على التشكيل الذي سيخوض به مواجهة اطلع برة، بطل جنوب السودان، في إياب الدور التمهيدي الأول من دوري أبطال إفريقيا، والمقرر إقامته في تمام الساعة السابعة، اليوم الجمعة، على استاد الجيش ببرج العرب في مدينة الإسكندرية، علمًا بأن مباراة الذهاب التي قادها الأوروجوياني مارتن لاسارتي (مدرب القلعة الحمراء المقال)، انتهت بفوز الفريق الأحمر 4-0، سجلها علي معلول في الدقيقة 17، ووليد أزارو في الدقيقتين 32 و48، وأحمد الشيخ في الدقيقة 90+2 على الترتيب.

وشهدت قائمة الأهلي للمباراة خروج شريف إكرامي ووليد سليمان ومروان محسن ووليد أزارو ورمضان صبحي وصالح جمعة وعلي معلول ومحمد هاني. وفي ما يلي نستعرض التشكيل المتوقع للمارد الأحمر: حراسة المرمى: علي لطفي. خط الدفاع: محمود وحيد – محمود متولي – رامي ربيعة – أحمد فتحي. خط الوسط: عمرو السولية

وشهدت قائمة الأهلي للمباراة خروج شريف إكرامي ووليد سليمان ومروان محسن ووليد أزارو ورمضان صبحي وصالح جمعة وعلي معلول ومحمد هاني. وفي ما يلي نستعرض التشكيل المتوقع للمارد الأحمر:



حراسة المرمى: علي لطفي.



خط الدفاع: محمود وحيد – محمود متولي – رامي ربيعة – أحمد فتحي.



خط الوسط: عمرو السولية – أليو ديانج – جونيور أجاي – محمد مجدي «أفشة» – حسين الشحات.



خط الهجوم: صلاح محسن.



ويشارك الأهلي في النسخة الحالية من دوري أبطال إفريقيا للمرة 31 في تاريخه القاري، إذ بدأ مشاركته عام 1976 وخرج من دور الـ16 أمام مولودية الجزائر بالخسارة 3-1 بمجموع المباراتين.



وخاض الفريق الأحمر 273 مباراة بدوري الأبطال، فاز 135 مرة وتعادل 77 مرة وخسر 61 مرة، وأحرز لاعبوه 414 هدفا واهتزت شباكه 215 مرة.

