اليونايتد يقترب من حسم صفقة مهاجم يوفنتوس السابق

٢٣ أغسطس ٢٠١٩ - ١٠:٤٢ ص

فرناندو يورينتي

ذكرت صحيفة "ذا صن" البريطانية، اليوم الجمعة، أن نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، اقترب كثيرًا من ضم الإسباني فرناندو يورينتي، مهاجم توتنهام هوتسبير السابق، مشيرة إلى أن اللاعب وافق على الانتقال إلى أولد ترافورد والتوقيع على عقد لمدة موسمين. ويحتاج مانشستر يونايتد إلى ضم مهاجم جديد، لتعويض رحيل نجمه البلجيكي روميلو لوكاكو إلى إنتر ميلان الإيطالي، بجانب الانتقال المتوقع للتشيلي أليكسيس سانشيز إلى إنتر أيضًا بعد رغبة ملحة من جانب الإيطالي أنطونيو كونتي، مدرب النيراتزوري.

وانتهى عقد فرناندو يورينتي مع توتنهام هوتسبير هذا الصيف، ومن ثم يحق للمهاجم الإسباني صاحب الـ34 عامًا، التوقيع مع أي فريق مجانًا، حتى بعد غلق باب الميركاتو الصيفي. فرناندو يورينتي بدأ مسيرته داخل أروقة أتلتيك بيلباو، وفي يوليو 2013 انتقل إلى يوفنتوس الإيطالي، ثم عاد إلى الدوري الإسباني من جديد في أغسطس

وانتهى عقد فرناندو يورينتي مع توتنهام هوتسبير هذا الصيف، ومن ثم يحق للمهاجم الإسباني صاحب الـ34 عامًا، التوقيع مع أي فريق مجانًا، حتى بعد غلق باب الميركاتو الصيفي.



فرناندو يورينتي بدأ مسيرته داخل أروقة أتلتيك بيلباو، وفي يوليو 2013 انتقل إلى يوفنتوس الإيطالي، ثم عاد إلى الدوري الإسباني من جديد في أغسطس 2015 عبر بوابة إشبيلية، ثم خاض أولى تجاربه في إنجلترا عبر بوابة سوانزي سيتي في أغسطس 2016، ثم رحل إلى توتنهام هوتسبير في أغسطس 2017.



مانشستر يونايتد بقيادة مديره الفني سولسكاير، جمع 4 نقاط، من أول مباراتين في الدوري الإنجليزي الممتاز «البريميرليج»، بعد الفوز على تشيلسي برباعية نظيفة في الجولة الأولى، والتعادل مع وولفر هامبتون بهدف لمثله في الجولة الثانية في لقاء شهد إهدار الشياطين الحمر ركلة جزاء عن طريق الفرنسي بول بوجبا.

