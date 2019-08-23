رياضة

اليونايتد يقترب من حسم صفقة مهاجم يوفنتوس السابق

٢٣ أغسطس ٢٠١٩ - ١٠:٤٢ ص
فرناندو يورينتي
فرناندو يورينتي
ذكرت صحيفة "ذا صن" البريطانية، اليوم الجمعة، أن نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، اقترب كثيرًا من ضم الإسباني فرناندو يورينتي، مهاجم توتنهام هوتسبير السابق، مشيرة إلى أن اللاعب وافق على الانتقال إلى أولد ترافورد والتوقيع على عقد لمدة موسمين. ويحتاج مانشستر يونايتد إلى ضم مهاجم جديد، لتعويض رحيل نجمه البلجيكي روميلو لوكاكو إلى إنتر ميلان الإيطالي، بجانب الانتقال المتوقع للتشيلي أليكسيس سانشيز إلى إنتر أيضًا بعد رغبة ملحة من جانب الإيطالي أنطونيو كونتي، مدرب النيراتزوري.
وانتهى عقد فرناندو يورينتي مع توتنهام هوتسبير هذا الصيف، ومن ثم يحق للمهاجم الإسباني صاحب الـ34 عامًا، التوقيع مع أي فريق مجانًا، حتى بعد غلق باب الميركاتو الصيفي. فرناندو يورينتي بدأ مسيرته داخل أروقة أتلتيك بيلباو، وفي يوليو 2013 انتقل إلى يوفنتوس الإيطالي، ثم عاد إلى الدوري الإسباني من جديد في أغسطس
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صلاح-وماني‎

أوباميانج: أنا وبيبي مثل ماني وصلاح

يرى بيير إيميريك أوباميانج، مهاجم أرسنال، أن فريقه يمكنه مواجهة الثلاثي الهجومي لليفربول، في مباراتهما غدا السبت ضمن البريميرليج، وذلك حسبما صرح لشبكة سكاي سبورتس، قائلا: "كما رأينا الموسم الماضي، ليفربول يلعب بثلاثي هجومي يتمتع بقدرات كبيرة للغاية. لماذا لا نفعل ذلك؟! أعتقد أننا قادرون على مواجهتهم، وأرى الكثير من أوجه التشابه بين خطي الهجوم في الفريقين، نيكولاس بيبي وأنا نتسم بالسرعة مثل ماني وصلاح، بينما يملك لاكازيت القدرة على الاحتفاظ بالكرة مثل فيرمينو؛ لذلك يمكن القول إن أداء ثلاثي الهجوم في الفريقين متقارب إلى حد كبير".
دي-خيا

انزعاج نجوم اليونايتد من شروط دوري أبطال أوروبا

يبدو أن لاعبي مانشستر يونايتد يشعرون بالانزعاج من إمكانية انخفاض قيمة عقودهم بنسبة 25% في حال فشل الفريق في التأهل إلى دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، وعانى لاعبو اليونايتد من تلك السياسة الموسم الماضي، والتي سيتم تطبيقها مرة أخرى هذا الموسم، وهو أحد الأسباب التي تؤخر الحارس الإسباني ديفيد دي خيا عن تجديد تعاقده مع الشياطين الحمر حتى الآن، وكان مانشستر على مقربة من التأهل إلى دوري الأبطال الموسم الماضي، قبل السقوط في الأمتار الأخيرة لصالح تشيلسي وتوتنهام.
اليسون-بيكر

مدرب حراس ليفربول يكشف عن موعد عودة أليسون

تحدث جون أشتيبرج، مدرب حراس المرمى في ليفربول، عن إصابة حارس الفريق البرازيلي أليسون، قبل مواجهة أرسنال غدًا السبت في قمة مباريات الجولة الثالثة من الدوري الإنجليزي، وتعرض أليسون للإصابة في المباراة الأولى من الموسم أمام نوريتش سيتي، وهي الإصابة التي ستبعده عن الملاعب لمدة تتراوح من 4 إلى 6 أسابيع، ليتولى حراسة مرمى الريدز صفقة الفريق الجديدة أدريان، الذي تألق في ركلات الترجيح في مباراة السوبر الأوروبي أمام تشيلسي، إلا أنه ارتكب خطأً فادحا في فوز الليفر في المباراة الأخيرة على ساوثهامبتون 2-1.
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اليكسيس-سانشيز‎

سولسكاير يلمح إلى اقتراب سانشيز من الرحيل

اعترف المدرب النرويجي أولي جونار سولسكاير، بأن النجم التشيلي أليكسيس سانشيز قد يرحل عن صفوف مانشستر يونايتد، قبل انتهاء موسم الانتقالات الصيفية جار في الدوريات الأوروبية، وأجرى وكيل أعمال سانشيز الكثير من المفاوضات مع مسؤولي مانشستر يونايتد بشأن إمكانية رحيل المهاجم التشيلي على سبيل الإعارة لصفوف فريق إنتر الإيطالي، وذلك بحسب ما نقل موقع "سكاي سبورتس" في نسخته الإيطالية، ومن المتوقع أن يجري سانشيز اليوم الثلاثاء الكشف الطبي في إنتر تمهيدًا لرحيله على سبيل الإعارة.
سانشيز (1)

مانشستر يونايتد يسمح لسانشيز بالتفاوض مع إنتر

يقترب النجم التشيلي أليكسيس سانشيز من الرحيل عن صفوف مانشستر يونايتد تجاه إنتر ميلان الإيطالي في غضون الـ24 ساعة المقبلة، إذ يحرص سانشيز على تلك الخطوة، وحصل على إذن من مانشستر للتحدث مع العملاق الإيطالي ومديره الفني أنطونيو كونتي لحسم الصفقة، ويرغب الإنتر في التعاقد مع اللاعب لمدة 12 شهرًا على سبيل الإعارة مقابل 5 ملايين يورو، ومن ثم سيدفع الإنتر 18 مليون يورو إضافية بنهاية إعارته في الموسم الثاني، في الوقت الذي يرغب فيه اليونايتد في الحصول على 25 مليونا مقدما، ولا يرغب في التفاوض على أقل من ذلك الرقم.
اليكسيس-سانشيز‎

روما يتفاوض مع اليونايتد لضم سانشيز

دخل نادي روما الإيطالي على خط المفاوضات مع مانشستر يونايتد من أجل شراء المهاجم التشيلي أليكسيس سانشيز على سبيل الإعارة الموسم المقبل، وذلك في الوقت الذي وضع فيه مدرب مانشستر يونايتد أولي جونار سولسكاير، كل ثقته في المهاجم الفرنسي أنتوني مارسيال بمنحه القيمص رقم 9 لقيادة هجوم الشياطين الحمر، ويرى سولسكاير بحسب ما صرح في المؤتمر الصحفي أمس الجمعة، أن فريقه لن يعاني من أجل تسجيل الأهداف على الرغم من رحيل روميلو لوكاكو إلى إنتر، ومع رغبة سولسكاير في بقاء سانشيز، يحاول روما خطفه على سبيل الإعارة.
لوكاكو-مانشستر-يونايتد

لوكاكو يجتاز الكشف الطبي في إنتر ميلان

تخطى الدولي البلجيكي روميلو لوكاكو، الفحص الطبي بنجاح، ليكتمل انتقاله إلى صفوف فريق إنتر ميلان قادمًا من فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي، حيث كلف «لوكاكو» خزينة إنتر ميلان 73 مليون جنيه إسترليني، من أجل إفراج مانشستر يونايتد عن اللاعب والسماح بالانتقال إلى الدوري الإيطالي، وارتداء القمصان الزرقاء والسوداء. اللاعب الدولي البلجيكي البالغ من العمر 26 عامًا يوم الأربعاء في ميلانو يوم الخميس، وتم تصويره مع وكيله على متن طائرة خاصة، كتب على إنستجرام "جاهز للإقلاع... باتجاه ميلانو".
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