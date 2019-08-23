مدرب حراس ليفربول يكشف عن موعد عودة أليسون

٢٣ أغسطس ٢٠١٩ - ١٠:٤٢ ص

أليسون

تحدث جون أشتيبرج، مدرب حراس المرمى في ليفربول، عن إصابة حارس الفريق البرازيلي أليسون، قبل مواجهة أرسنال غدًا السبت في قمة مباريات الجولة الثالثة من الدوري الإنجليزي، وتعرض أليسون للإصابة في المباراة الأولى من الموسم أمام نوريتش سيتي، وهي الإصابة التي ستبعده عن الملاعب لمدة تتراوح من 4 إلى 6 أسابيع، ليتولى حراسة مرمى الريدز صفقة الفريق الجديدة أدريان، الذي تألق في ركلات الترجيح في مباراة السوبر الأوروبي أمام تشيلسي، إلا أنه ارتكب خطأً فادحا في فوز الليفر في المباراة الأخيرة على ساوثهامبتون 2-1.

وقال أشتبيرج في تصريحات نقلتها صحيفة "ميرور" البريطانية: "أليسون في حالة جيدة، يحضر يوميا للعلاج على أمل أن تتطور عملية التعافي الخاصة به، وتمكن من القيام ببعض التمرينات البدنية في صالة الألعاب الرياضية باستخدام ساقه. الأمر صعب، ولكن علينا التحلي بالإيجابية". وألمح أشتبيرج إلى إمكانية عودة أليسون عقب

وقال أشتبيرج في تصريحات نقلتها صحيفة "ميرور" البريطانية: "أليسون في حالة جيدة، يحضر يوميا للعلاج على أمل أن تتطور عملية التعافي الخاصة به، وتمكن من القيام ببعض التمرينات البدنية في صالة الألعاب الرياضية باستخدام ساقه. الأمر صعب، ولكن علينا التحلي بالإيجابية".



وألمح أشتبيرج إلى إمكانية عودة أليسون عقب نهاية فترة التوقف الدولية، حيث يخوض ليفربول أول مباراة بعد التوقف أمام نيوكاسل على ملعب الأنفيلد يوم 14 سبتمبر المقبل.



وأضاف أشتبيرج: "لا يوجد وقت محدد لعودة أليسون، هناك فترة توقف دولية مقبلة، وسنرى بعدها المدة التي يحتاج إليها للتعافي بصورة نهائية، وعند تعرضه لإصابة بهذا الشكل، علينا النظر إلى كل شيء، فهل تعرض لحمل تدريبي زائد؟ الحقيقة أننا لم نقم بأي تدريبات مختلفة".



