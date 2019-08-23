رياضة

مدرب حراس ليفربول يكشف عن موعد عودة أليسون

٢٣ أغسطس ٢٠١٩ - ١٠:٤٢ ص
أليسون
أليسون
تحدث جون أشتيبرج، مدرب حراس المرمى في ليفربول، عن إصابة حارس الفريق البرازيلي أليسون، قبل مواجهة أرسنال غدًا السبت في قمة مباريات الجولة الثالثة من الدوري الإنجليزي، وتعرض أليسون للإصابة في المباراة الأولى من الموسم أمام نوريتش سيتي، وهي الإصابة التي ستبعده عن الملاعب لمدة تتراوح من 4 إلى 6 أسابيع، ليتولى حراسة مرمى الريدز صفقة الفريق الجديدة أدريان، الذي تألق في ركلات الترجيح في مباراة السوبر الأوروبي أمام تشيلسي، إلا أنه ارتكب خطأً فادحا في فوز الليفر في المباراة الأخيرة على ساوثهامبتون 2-1.
وقال أشتبيرج في تصريحات نقلتها صحيفة "ميرور" البريطانية: "أليسون في حالة جيدة، يحضر يوميا للعلاج على أمل أن تتطور عملية التعافي الخاصة به، وتمكن من القيام ببعض التمرينات البدنية في صالة الألعاب الرياضية باستخدام ساقه. الأمر صعب، ولكن علينا التحلي بالإيجابية". وألمح أشتبيرج إلى إمكانية عودة أليسون عقب
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صلاح-وماني‎

أوباميانج: أنا وبيبي مثل ماني وصلاح

يرى بيير إيميريك أوباميانج، مهاجم أرسنال، أن فريقه يمكنه مواجهة الثلاثي الهجومي لليفربول، في مباراتهما غدا السبت ضمن البريميرليج، وذلك حسبما صرح لشبكة سكاي سبورتس، قائلا: "كما رأينا الموسم الماضي، ليفربول يلعب بثلاثي هجومي يتمتع بقدرات كبيرة للغاية. لماذا لا نفعل ذلك؟! أعتقد أننا قادرون على مواجهتهم، وأرى الكثير من أوجه التشابه بين خطي الهجوم في الفريقين، نيكولاس بيبي وأنا نتسم بالسرعة مثل ماني وصلاح، بينما يملك لاكازيت القدرة على الاحتفاظ بالكرة مثل فيرمينو؛ لذلك يمكن القول إن أداء ثلاثي الهجوم في الفريقين متقارب إلى حد كبير".
دي-خيا

انزعاج نجوم اليونايتد من شروط دوري أبطال أوروبا

يبدو أن لاعبي مانشستر يونايتد يشعرون بالانزعاج من إمكانية انخفاض قيمة عقودهم بنسبة 25% في حال فشل الفريق في التأهل إلى دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، وعانى لاعبو اليونايتد من تلك السياسة الموسم الماضي، والتي سيتم تطبيقها مرة أخرى هذا الموسم، وهو أحد الأسباب التي تؤخر الحارس الإسباني ديفيد دي خيا عن تجديد تعاقده مع الشياطين الحمر حتى الآن، وكان مانشستر على مقربة من التأهل إلى دوري الأبطال الموسم الماضي، قبل السقوط في الأمتار الأخيرة لصالح تشيلسي وتوتنهام.
توتنهام هوتسبير (1)

اليونايتد يقترب من حسم صفقة مهاجم يوفنتوس السابق

ذكرت صحيفة "ذا صن" البريطانية، اليوم الجمعة، أن نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، اقترب كثيرًا من ضم الإسباني فرناندو يورينتي، مهاجم توتنهام هوتسبير السابق، مشيرة إلى أن اللاعب وافق على الانتقال إلى أولد ترافورد والتوقيع على عقد لمدة موسمين. ويحتاج مانشستر يونايتد إلى ضم مهاجم جديد، لتعويض رحيل نجمه البلجيكي روميلو لوكاكو إلى إنتر ميلان الإيطالي، بجانب الانتقال المتوقع للتشيلي أليكسيس سانشيز إلى إنتر أيضًا بعد رغبة ملحة من جانب الإيطالي أنطونيو كونتي، مدرب النيراتزوري.
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صلاح

بعد تتويج ليفربول بالسوبر.. صلاح يحقق إنجازا تاريخيا

إنجاز جديد حققه الدولي المصري محمد صلاح، نجم ليفربول الإنجليزي، على مستوى تاريخ اللاعبين العرب الذين احترفوا في الدوريات الأوروبية والأندية الكبرى، بعدما شارك في تتويج فريقه ليفربول بلقب السوبر الأوروبي، وأصبح صلاح أول لاعب عربي في التاريخ يتوج بلقب بطولة السوبر الأوروبي، وأتيحت الفرصة من قبل للثنائي العربي سابقا للفوز ببطولة السوبر الأوروبي، وهما رابح ماجر، نجم الجزائر، والمغربي أشرف حكيمي، لكن يبقى أن صلاح شارك بالفعل في المباراة ونجح في إحراز ركلة الترجيح الأخيرة التي توج من خلالها الريدز باللقب بعد تصدي أدريان لركلة إبراهام.
التتويج

بعد تألق أدريان أمام تشيلسي.. كلوب:يا لها من قصة جميلة

علق يورجن كلوب المدير الفنى لفريق ليفربول الإنجليزى على تتويج الريدز، الأربعاء، بلقب السوبر الأوروبي على حساب نظيره تشيلسي، عقب اللقاء الذى فاز به ليفربول بركلات الترجيح بنتيجة 5-4، حيث انتهى شوطا المباراة الأساسيان بالتعادل بهدف لهدف، ولجأ الفريقان للوقت الإضافي، الذي انتهى أيضًا بالتعادل ولكن بنتيجة هدفين مقابل هدفين، لتكون الكلمة الأخيرة لركلات الترجيح التى تفوق فيها الريدز، وتعد هذه المرة الرابعة التى يتوج فيها أبناء ليفربول بالبطولة الأوروبية.
طاقم-تحكيم-اسوبر

أول تعليق من جمال الشريف على أداء حكم لقاء السوبر

توج ليفربول بلقب السوبر الأوروبي بعد الفوز على تشيلسي الإنجليزي بركلات الترجيح بنتيجة 5-4، حيث انتهى شوطا اللقاء الأصليان بالتعادل 1-1 ، ولجأ الفريقان للوقت الإضافي، الذي انتهى أيضًا بالتعادل ولكن بنتيجة 2-2، لتكون الكلمة الأخيرة لركلات الترجيح التى تفوق فيها الريدز ، وتعد هذه المرة الرابعة التى يتوج فيها أبناء ليفربول ببطولة السوبر الأوروبى. أُدير اللقاء تحكيميا لأول مرة في التاريخ بطاقم تحكيم من السيدات بقيادة الفرنسية ستيفاني فريبارت، وظهر الطاقم بشكل مميز أغلب فترات المباراة التي امتدت إلى 120 دقيقة.
ليفربول - تشيلسي (5)

بركلات الترجيح.. ليفربول يتوج بطلا للسوبر الأوروبى

توج ليفربول بلقب السوبر الأوروبي بعد الفوز على نظيره تشيلسي الإنجليزي بركلات الترجيح بنتيجة 5-4، حيث انتهى شوطي المباراة الأساسيين بالتعادل بهدف لهدف، ولجأ الفريقان للوقت الإضافي، الذي انتهى أيضًا بالتعادل ولكن بنتيجة هدفين مقابل هدفين، لتكون الكلمة الاخيرة لركلات الترجيح التى تفوق فيها الريدز ، وتعد هذه المرة الرابعة التى يتوج فيها أبناء ليفربول ببطولة السوبر الأوروبى، بينما يقف رصيد البلوز من البطولة عند لقب وحيد توج به عام 1998 ، عندما فاز تشيلسي على ريال مدريد الإسباني بهدف دون رد.
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