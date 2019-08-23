10 عروض مسرحية في اليوم السابع للقومي للمسرح

تحرير:محمد عبد المنعم ٢٣ أغسطس ٢٠١٩ - ١٠:٤٦ ص

المهرجان القومي للمسرح

تُستكمل، اليوم الجمعة، عروض المهرجان القومي للمسرح المصري في دورته الثانية عشرة، وتبدأ العروض من الساعة السادسة مساءً، إذ يقام عدد من العروض على المسارح المختلفة فى هذا الموعد، وهى مسرحية "نزهة في أرض المعركة" للمخرج كريم شهدي، في مركز الإبداع، ومسرحية "الشاطئ" للمخرج ضياء زكريا، في المعهد العالي للفنون المسرحية، و"نابولي مليونيرة" للمخرج تامر الكاشف، في قاعة زكى طليمات، وفي الثامنة تعرض مسرحية "أيام صفراء" للمخرج أشرف سند، فى مركز الهناجر للفنون بدار الأوبرا.

أما فى الثامنة والنصف فتُعرض "عروسة النيل" في مسرح العالم الصغير، و"ترنيمة الفلاح الفصيح" على مسرح السلام، و"المسيح يصلب فى فلسطين" على مسرح متربول، بالإضافة إلى عرض "سفروتة شيكا بيكا" على مسرح الحديقة الدولية. وتختتم العروض فى العاشرة بمسرحيتين، وهما "قضية ضليلة الحمار" على مسرح أوبرا ملك، و"جريمة