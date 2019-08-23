فنون

تليفزيون

سينما

موسيقى

كتب

10 عروض مسرحية في اليوم السابع للقومي للمسرح

تحرير:محمد عبد المنعم ٢٣ أغسطس ٢٠١٩ - ١٠:٤٦ ص
المهرجان القومي للمسرح
المهرجان القومي للمسرح
تُستكمل، اليوم الجمعة، عروض المهرجان القومي للمسرح المصري في دورته الثانية عشرة، وتبدأ العروض من الساعة السادسة مساءً، إذ يقام عدد من العروض على المسارح المختلفة فى هذا الموعد، وهى مسرحية "نزهة في أرض المعركة" للمخرج كريم شهدي، في مركز الإبداع، ومسرحية "الشاطئ" للمخرج ضياء زكريا، في المعهد العالي للفنون المسرحية، و"نابولي مليونيرة" للمخرج تامر الكاشف، في قاعة زكى طليمات، وفي الثامنة تعرض مسرحية "أيام صفراء" للمخرج أشرف سند، فى مركز الهناجر للفنون بدار الأوبرا.
أما فى الثامنة والنصف فتُعرض "عروسة النيل" في مسرح العالم الصغير، و"ترنيمة الفلاح الفصيح" على مسرح السلام، و"المسيح يصلب فى فلسطين" على مسرح متربول، بالإضافة إلى عرض "سفروتة شيكا بيكا" على مسرح الحديقة الدولية. وتختتم العروض فى العاشرة بمسرحيتين، وهما "قضية ضليلة الحمار" على مسرح أوبرا ملك، و"جريمة
اقرأ المزيد
انجى-وجدان-من مسلسل-طلعت روحى (3)

إنجي وجدان ترد على ريهام سعيد بسبب «تصريحات السمنة»

ردت الفنانة إنجى وجدان على تصريحات الإعلامية ريهام سعيد بشأن «تصريحات السمنة». وقالت إنجى وجدان فى مقطع فيديو مقتضب، نشرته عبر حسابها الرسمي على «إنستجرام»، بينما نشرته كاملا على موقع «يوتيوب»: «أنا عادة مبحبش أتكلم على حد أو أعمل مشاكل مع حد، لكن أنا لسة متفرجة على فيديو للإعلامية ريهام سعيد بتقول فيه إن التخان ميتين، وإنهم عبء على الدولة، وإن شكلهم وحش، وبيكونوا عرقانين عشان عندهم سموم، وحابة أرد على حاجة.. أولا أستاذة ريهام حضرتك كنتى عيانة، أو عيانة، وفى جميع الحالات مش فى صالحك إنك تتكلمى مع الناس بالطريقة دى».
ريهام-سعيد

ريهام سعيد عن منتقديها بسبب «تصريحات السمنة»: إخوان

انتقادات كثيرة طالت الإعلامية ريهام سعيد بعد حديثها خلال حلقة من برنامجها "صبايا" منتقدة الأشخاص الذين يعانون من السمنة، مما دفعها اليوم إلى نشر مقطع فيديو على حسابها عبر موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، اليوم الخميس، ردت فيه على تلك الانتقادات. وقالت إنها كانت تعيش بوزن زائد حتى انتقدها الفنان محمود حميدة بطريقة جارحة أثناء مشاركتها معه في إحدى المسرحيات، مما تسبب في اتخاذها قرار فقدان وزنها. وعلّقت: "الفنان محمود حميدة جرحني بس فوقني، والناس اللي بتاخد جزء من كلامي شوفوا الفيديو كله".
اشرف-عبد الباقي

منها "جريما فى المعادى"..تعرف على عروض القومي للمسرح

تُستكمل، اليوم الخميس، عروض المهرجان القومي للمسرح المصري في دورته الثانية عشرة، وتبدأ العروض من الساعة السادسة مساء، إذ يقام عدد من العروض على المسارح المختلفة فى هذا الموعد، هي "نزهة في أرض المعركة" بمركز الإبداع، بينما تعرض مسرحية "الشاطئ"، بالمعهد العالي للفنون المسرحية، كما تعرض مسرحية "سندريلا المصرية"، بقاعة سيد درويش، وعلى مسرح النهار، يقام العرض المسرحي "علاء الدين"، بينما تعرض مسرحية "عيد المهرجين" على مسرح ميامي، ومسرحية "صراع في الكانيولا"، فتعرض على مسرح العرائس، كما تعرض مسرحية "نابولي مليونيرة"، بقاعة زكي طليمات.
اقرأ المزيد من الأخبار
اشرف-عبد الباقي

منها "جريما فى المعادى"..تعرف على عروض القومي للمسرح

تُستكمل، اليوم الخميس، عروض المهرجان القومي للمسرح المصري في دورته الثانية عشرة، وتبدأ العروض من الساعة السادسة مساء، إذ يقام عدد من العروض على المسارح المختلفة فى هذا الموعد، هي "نزهة في أرض المعركة" بمركز الإبداع، بينما تعرض مسرحية "الشاطئ"، بالمعهد العالي للفنون المسرحية، كما تعرض مسرحية "سندريلا المصرية"، بقاعة سيد درويش، وعلى مسرح النهار، يقام العرض المسرحي "علاء الدين"، بينما تعرض مسرحية "عيد المهرجين" على مسرح ميامي، ومسرحية "صراع في الكانيولا"، فتعرض على مسرح العرائس، كما تعرض مسرحية "نابولي مليونيرة"، بقاعة زكي طليمات.
مسرحية-الحادثة (2)

مسرحية «الحادثة».. الحب بالإكراه وجنون التملك

حب التملك والاحتكار والأنانية القاسية، حين تطبق على سلوك الفرد، تتحكم في فلسفته الحياتية، فتجرده من إنسانيته، وتعمي قلبه عن رؤية الخير الحقيقي، وتنتزع منه شعور الحب القائم على المشاركة ومؤسَس على حرية الاختيار، فتحوله إلى شخص نرجسي، عائم في أوهام العظمة، يرى في نفسه -فقط- الخير، وفي أفعاله كل الصواب. هؤلاء الشخوص الماثلة فلسفتهم المختلة أمامنا، نجدهم كثيرا في حياتنا، بوجوه مغايرة عن بعضها، وتصرفات مختلفة.. في العائلة، في شريك الحياة، وأحيانا في العمل، في علاقة الرؤساء بمرؤوسيهم.
صور افتتاح المهرجان القومى للمسرح الثانى عشر تصوير هانى شمشون (40)

القومي للمسرح يقدم 7 عروض اليوم.. تعرف عليها

تُستكمل، اليوم الأربعاء، عروض المهرجان القومي للمسرح المصري في دورته الثانية عشرة، وتبدأ العروض من الساعة السادسة مساء، إذ يقام عدد من العروض على المسارح المختلفة فى هذا الموعد، وهى عرض "رادوبي الجميلة" للمخرج محمد فؤاد الساعة 6 مساء، بقاعة سيد درويش، ومسرحية "علاء الدين" للمخرج إيهاب ناصر الساعة 6 مساء بمسرح النهار، بالإضافة إلى عرض "عيد المهرجين" للمخرج محمد الزيني الساعة 6 مساء على مسرح ميامي، كما يستقبل مسرح العرائس العرض المسرحي "صراع في الكانيولا" للمخرج صلاح الدالي في تمام الساعة 6 مساء.
صور افتتاح المهرجان القومى للمسرح الثانى عشر تصوير هانى شمشون (40)

9 عروض مسرحية فى اليوم الرابع للقومي للمسرح

تُستكمل، اليوم الثلاثاء، عروض المهرجان القومي للمسرح المصري في دورته الثانية عشرة، وتبدأ العروض من الساعة السادسة مساء، إذ يقام عدد من العروض على المسارح المختلفة فى هذا الموعد وهي الحادثة" في قاعة الغد، ويقام العرض المسرحي "الضاحكون" على مسرح متروبول، كما يقام عرض "نوح الحمام"، في قاعة صلاح عبدالصبور، وفي تمام السابعة مساء، يقام العرض المسرحي "يهوذا" للمخرج كريم عبدالكريم، بالمعهد العالي للفنون المسرحية، أما الثامنة مساء، تعرض مسرحية "شباك مكسور"بقاعة زكي طليمات.
للإعلان على موقع التحرير: info@tahrirnews.org
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: hr@tahrirnews.org