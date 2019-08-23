انزعاج نجوم اليونايتد من شروط دوري أبطال أوروبا

٢٣ أغسطس ٢٠١٩ - ١٠:٥٥ ص

ديفيد دي خيا

يبدو أن لاعبي مانشستر يونايتد يشعرون بالانزعاج من إمكانية انخفاض قيمة عقودهم بنسبة 25% في حال فشل الفريق في التأهل إلى دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، وعانى لاعبو اليونايتد من تلك السياسة الموسم الماضي، والتي سيتم تطبيقها مرة أخرى هذا الموسم، وهو أحد الأسباب التي تؤخر الحارس الإسباني ديفيد دي خيا عن تجديد تعاقده مع الشياطين الحمر حتى الآن، وكان مانشستر على مقربة من التأهل إلى دوري الأبطال الموسم الماضي، قبل السقوط في الأمتار الأخيرة لصالح تشيلسي وتوتنهام.

وبحسب صحيفة "ذا صن" البريطانية، يعاني مدرب مانشستر يونايتد أولى جونار سولسكاير من ضغوطات كبيرة لإعادة اليونايتد للمشاركة في دوري أبطال أوروبا، الموسم المقبل، مرة أخرى، إذ يرتبط مستقبله مع الفريق بشكل كبير بإتمام تلك المهمة. ودعم سولسكاير قائمة الفريق بثلاث صفقات هذا الصيف لتحقيق هذا الهدف، من خلال

وبحسب صحيفة "ذا صن" البريطانية، يعاني مدرب مانشستر يونايتد أولى جونار سولسكاير من ضغوطات كبيرة لإعادة اليونايتد للمشاركة في دوري أبطال أوروبا، الموسم المقبل، مرة أخرى، إذ يرتبط مستقبله مع الفريق بشكل كبير بإتمام تلك المهمة.



ودعم سولسكاير قائمة الفريق بثلاث صفقات هذا الصيف لتحقيق هذا الهدف، من خلال التعاقد مع كل من دانيل جيمس وأرون وان بيساكا، إضافة إلى المدافع هاري ماجواير، وشارك هذا الثلاثي في أولى مباراتين في الموسم.



يذكر أن مانشستر يونايتد استهل مشواره في الدوري بتحقيق انتصار كاسح على تشيلسي برباعية نظيفة على ملعب الأولد ترافورد، قبل السقوط في الجولة الثانية في فخ التعادل الإيجابي بنتيجة 1-1 أمام وولفر هامبتون.