رياضة

انزعاج نجوم اليونايتد من شروط دوري أبطال أوروبا

٢٣ أغسطس ٢٠١٩ - ١٠:٥٥ ص
ديفيد دي خيا
ديفيد دي خيا
يبدو أن لاعبي مانشستر يونايتد يشعرون بالانزعاج من إمكانية انخفاض قيمة عقودهم بنسبة 25% في حال فشل الفريق في التأهل إلى دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، وعانى لاعبو اليونايتد من تلك السياسة الموسم الماضي، والتي سيتم تطبيقها مرة أخرى هذا الموسم، وهو أحد الأسباب التي تؤخر الحارس الإسباني ديفيد دي خيا عن تجديد تعاقده مع الشياطين الحمر حتى الآن، وكان مانشستر على مقربة من التأهل إلى دوري الأبطال الموسم الماضي، قبل السقوط في الأمتار الأخيرة لصالح تشيلسي وتوتنهام.
وبحسب صحيفة "ذا صن" البريطانية، يعاني مدرب مانشستر يونايتد أولى جونار سولسكاير من ضغوطات كبيرة لإعادة اليونايتد للمشاركة في دوري أبطال أوروبا، الموسم المقبل، مرة أخرى، إذ يرتبط مستقبله مع الفريق بشكل كبير بإتمام تلك المهمة. ودعم سولسكاير قائمة الفريق بثلاث صفقات هذا الصيف لتحقيق هذا الهدف، من خلال
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صلاح-وماني‎

أوباميانج: أنا وبيبي مثل ماني وصلاح

يرى بيير إيميريك أوباميانج، مهاجم أرسنال، أن فريقه يمكنه مواجهة الثلاثي الهجومي لليفربول، في مباراتهما غدا السبت ضمن البريميرليج، وذلك حسبما صرح لشبكة سكاي سبورتس، قائلا: "كما رأينا الموسم الماضي، ليفربول يلعب بثلاثي هجومي يتمتع بقدرات كبيرة للغاية. لماذا لا نفعل ذلك؟! أعتقد أننا قادرون على مواجهتهم، وأرى الكثير من أوجه التشابه بين خطي الهجوم في الفريقين، نيكولاس بيبي وأنا نتسم بالسرعة مثل ماني وصلاح، بينما يملك لاكازيت القدرة على الاحتفاظ بالكرة مثل فيرمينو؛ لذلك يمكن القول إن أداء ثلاثي الهجوم في الفريقين متقارب إلى حد كبير".
اليسون-بيكر

مدرب حراس ليفربول يكشف عن موعد عودة أليسون

تحدث جون أشتيبرج، مدرب حراس المرمى في ليفربول، عن إصابة حارس الفريق البرازيلي أليسون، قبل مواجهة أرسنال غدًا السبت في قمة مباريات الجولة الثالثة من الدوري الإنجليزي، وتعرض أليسون للإصابة في المباراة الأولى من الموسم أمام نوريتش سيتي، وهي الإصابة التي ستبعده عن الملاعب لمدة تتراوح من 4 إلى 6 أسابيع، ليتولى حراسة مرمى الريدز صفقة الفريق الجديدة أدريان، الذي تألق في ركلات الترجيح في مباراة السوبر الأوروبي أمام تشيلسي، إلا أنه ارتكب خطأً فادحا في فوز الليفر في المباراة الأخيرة على ساوثهامبتون 2-1.
توتنهام هوتسبير (1)

اليونايتد يقترب من حسم صفقة مهاجم يوفنتوس السابق

ذكرت صحيفة "ذا صن" البريطانية، اليوم الجمعة، أن نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، اقترب كثيرًا من ضم الإسباني فرناندو يورينتي، مهاجم توتنهام هوتسبير السابق، مشيرة إلى أن اللاعب وافق على الانتقال إلى أولد ترافورد والتوقيع على عقد لمدة موسمين. ويحتاج مانشستر يونايتد إلى ضم مهاجم جديد، لتعويض رحيل نجمه البلجيكي روميلو لوكاكو إلى إنتر ميلان الإيطالي، بجانب الانتقال المتوقع للتشيلي أليكسيس سانشيز إلى إنتر أيضًا بعد رغبة ملحة من جانب الإيطالي أنطونيو كونتي، مدرب النيراتزوري.
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هاري ماجواير (2)

ماجواير يتحدث عن الفوز على تشيلسي ورغبته في المباراة

أعرب الإنجليزي هاري ماجواير، عن سعادته البالغة بعد أن حقق فريقه الفوز في مواجهة تشيلسي، مشيدًا بأداء زملائه في الفريق وأنهم كانوا سببا رئيسيًا في الفوز على البلوز والخروج بشباك نظيفة في ختام مباريات الجولة الأولى من الدوري الإنجليزي. وتحدث المدافع البالغ 26 عاما لشبكة "سكاي سبورتس" الإنجليزية قائلا عقب نهاية المباراة: "إنها بداية رائعة بالنسبة لي وللفريق، استفدنا من التوفيق بعض الشيء في الشوط الأول لكننا في الشوط الثاني كنا أفضل بكثير، وأعتقد أننا نستحق الثلاث نقاط".
تشيلسي

مفاجأت فى تشكيل تشيلسى أمام مانشستر يوناتيد

أعلن جونار سولشاير عن التشكيلة التى سيخوض بها مباراة اليوم فى قمة الجولة الحالية من الدورى الإنجليزى (البريميرليج)، والتى سيواجه خلال فريق تشيلسى بقيادة المدير الفنى الجديد فرانك لامباراد، وتأتى المباراة فى إطار الأسبوع الأول من البريميرليج/ والتى ستقام على استاد أولد ترافلود معقل الشياطين الحمر فى تمام الساعة الخامسة والنصف . وجاءت تشكيلة أولاد سولسكاير على النحو التالى.. حراسة المرمى: دي خيا الدفاع: هارى ماجواير، ليندلوف-لوك شو-وان بيساكا خط الوسط: بوجبا- مكتوميناى - بيريرا الهجوم: لينجارد- مرسيال-راشفورد
تشيلسي - مانشستر يونايتد 2018

مانشستر يبحث عن فك عقدته أمام تشيلسي بالبريميرليج

يحتضن ملعب الأولد ترافورد، اليوم الأحد، في تمام الساعة 5:30 عصرًا، قمة مباريات الجولة الأولى من الموسم الجديد للدوري الإنجليزي "بريميرليج" 2019- 2020، وذلك عندما يستقبل مانشستر يونايتد نظيره تشيلسي، وهذه هي المرة الأولى التي يتواجه فيها الفريقان في اليوم الأول من الموسم، منذ أن حقق جوزيه مورينيو أول انتصار له في البريميرليج في موسم 2004- 2005، ولم يستقبل اليونايتد نظيره تشيلسي في بداية الدوري منذ عام 1958، وحينها فاز الشياطين الحمر بنتيجة 5-2، ولم يحقق اليونايتد الانتصار على تشيلسي في آخر 13 مباراة في الدوري سوى في لقاءين فقط.
مانشستر-سيتي

7 أرقام قياسية حققها مانشستر سيتي في آخر موسمين

ينطلق الموسم الجديد للدوري الإنجليزي "بريميرليج" 2019- 2020، يوم 9 أغسطس الجارى، إذ ستكون ضربة البداية عبر مباراة ليفربول ونوريتش سيتي، وستكون الأنظار مسلطة على حامل اللقب في آخر موسمين، مانشستر سيتي، وما إذا كان قادرًا على التتويج باللقب للموسم الثالث على التوالي، وتحطيم المزيد من الأرقام القياسية، خاصة أن السيتي تمكن في آخر موسمين من تحطيم الكثير من الأرقام القياسية، ففي موسم 2017- 2018 جمع السيتي أكبر عدد من النقاط في موسم واحد بواقع 100 نقطة محطمًا الرقم القياسي السابق لتشيلسي بـ95 نقطة في موسم 2004- 2005.
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