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أمير كرارة يستعد لـ«بطل روما».. والتصوير في سبتمبر

تحرير:التحرير ٢٣ أغسطس ٢٠١٩ - ١٢:٠٠ م
أمير كرارة وبيتر ميمي
أمير كرارة وبيتر ميمي
يواصل النجم أمير كرارة التحضيرات الأولى لفيلمه الجديد "بطل روما"، على أن يبدأ تصويره مطلع سبتمبر المقبل في الديكورات التي يقوم المخرج بيتر ميمي بمعاينتها خلال الوقت الحالي. والعمل من تأليف محمود البزاوي، وإخراج بيتر ميمي. ومن المقرر أن يخوض أمير كرارة بـ"بطل روما" سباق موسم عيد الفطر السينمائي المقبل، ويتم تصوير الفيلم في أكثر من دولة أوروبية مختلفة، والعمل من إنتاج شركة "سينرجي فيلمز"، ليكرر تعاونه مع المخرج والشركة المنتجة لفيلمه الأخير "كازابلانكا"، الذي تصدر إيرادات موسم عيد الفطر، وحقق أعلى إيرادات في تاريخ السينما المصرية.
ويسجل "بطل روما" التعاون الثالث على التوالي في "السينما" بين أمير كرارة والمخرج بيتر ميمي، إذ حققا معًا نجاحًا كبيرًا بفيلم "حرب كرموز" الذي نال إشادات كبيرة وإيرادات تخطت الـ65 مليون جنيه، بالإضافة إلى فيلم "كازابلانكا" الذي اقترب من 80 مليون جنيه. أمير كرارة قدم في رمضان الماضي، الجزء الثالث من مسلسله
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شيرى-عادل

شيري عادل.. ملكة جمال الأطفال التي بدأت بالإعلانات

شيري عادل هي فنانة تتميز بملامحها الرقيقة وصوتها الهادئ ووجهها الطفولي، ما مكنها من العبور لقلوب الجمهور في فترة وجيزة، رغم عدم دراستها للتمثيل، فهي تمتلك مقومات النجمة. اسمها الحقيقي "شيرين عادل"، وُلدت في القاهرة يوم 19 أبريل عام 1988، ونالت لقب "ملكة جمال الأطفال" بعد مشاركتها في مسابقة بنادي "هليوبوليس"، وقتما كان عمرها 3 سنوات، وعملت في مجال الإعلانات بعدما شاهد المخرج طارق نور صورتها على غلاف إحدى المجلات، فظهرت في إعلان لشيكولاتة شهيرة مع ميس حمدان وياسمين عبد العزيز، بجانب إعلانات أخرى.
شيري عادل ومعز مسعود

شيري عادل تعلن انفصالها عن معز مسعود

أعلنت الفنانة شيرى عادل، انفصالها عن الداعية معز مسعود. ونشر الحساب الرسمى لبرنامج «عرب وود» على «إنستجرام» صورة تجمع معز مسعود وشيرى عادل، تحت عنوان: «انفصال شيرى عادل ومعز مسعود»، كتب عليها: «شيرى عادل تؤكد خبر انفصالها عن الباحث والمنتج معز مسعود، ولكن علاقة الصداقة بينهما مستمرة، وكذلك التعاون الفنى مستمر بين منتج وفنانة». ووقع الانفصال بين شيرى عادل ومعز مسعود فى شهر يوليو الماضى، أى بعد قرابة العام من زواجهما، إذ إنهما تزوجا فى شهر يوليو من عام 2018، وانفصلا فى نفس الشهر من عام 2019، لكنهما تأخرا فى إعلان الخبر لوسائل الإعلام.
فيلم خيال مآتة

«خيال مآتة».. أحمد حلمى يخطئ فى طريق العودة

توقعات كبيرة حملها الجمهور لعودة أحمد حلمى بعد غيابه 3 سنوات منذ فيلمه "لف ودوران" عام 2016، خاصة فى ظل الإعلان عن عودته للتعاون مع منة شلبى بعد فراق 11 عامًا، وبعدما تعاونا معا فى "كده رضا" 2007، و"آسف على الإزعاج" 2008، وكذلك عودته أيضا للتعاون مع خالد الصاوى الذى شارك الثنائى بطولة "كده رضا"، وكذلك عودته للتعاون مع المخرج خالد مرعى والذى قدم معه أهم أفلامه "عسل أسود، آسف على الإزعاج، بلبل حيران، لف ودوران"، بالإضافة لتعاونه الأول مع واحد من أهم الكتاب حاليًّا، وهو عبدالرحيم كمال صانع العديد من الأعمال الناجحة وآخرها مسلسل "أهو ده اللى صار".
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ولاد-رزق

66 مليون جنيه لـ«ولاد رزق 2» في أسبوعين

حقق فيلم "ولاد رزق 2- عودة أسود الأرض"، إيرادات وصلت إلى 65 مليونا و778 ألف جنيه، في نحو أسبوعين منذ طرحه في دور العرض السينمائي يوم 8 أغسطس الجاري ضمن موسم أفلام عيد الأضحى. وبذلك أصبحت المنافسة مشتعلة بين "ولاد رزق 2" و"الفيل الأزرق 2" الذي تخطى حاجز الـ83 مليون جنيه منذ طرحه في 25 يوليو الماضي. "ولاد رزق 2" من بطولة أحمد عز وعمرو يوسف وأحمد الفيشاوى وأحمد داوود وكريم قاسم وخالد الصاوى ونسرين أمين، وتأليف صلاح الجهيني وإخراج طارق العريان وإنتاج سينرجي فيلمز لمالكها تامر مرسي.
هيثم-شاكر (4)

هيثم شاكر يتصدر iTunes بـ«معرفة قديمة»

تصدر الفنان هيثم شاكر بألبوم "معرفة قديمة" للمرة الثانية خلال 10 أيام، المركز الأول على تطبيق iTunes، كما تصدر "تريند تويتر" بعد أقل من يومين، وتضمن "تريند يوتيوب" 7 أغاني من الألبوم. وأطلق هيثم شاكر كليب أغنية "ماتوصنيش" التي شهدت تعاونه مع المخرج اليوناني العالمي يانيس ديموليتس وتم تصوير الكليب في اليونان، ومن المقرر أن يطرح 3 كليبات أخرى مختلفة تمامًا من حيث الفكرة والتنفيذ والتقنية التصويرية. ويضم الألبوم 14 أغنية منها "ماتوصنيش، ياما ياما، راحتي وياك، لحقتيني، مش مهم أنا، يا حبيبة، كنت مداويني، راحو، إحنا افترقنا".
خالد-الصاوى-من-فيلم-الفيل-الازرق

«الفيل الأزرق 2» الأعلى إيرادا في تاريخ السينما

استطاع فيلم "الفيل الأزرق 2" للنجم كريم عبد العزيز، تخطي الـ80 مليون جنيه فى شباك التذاكر بعد مرور 26 يوما فقط على طرحه بدور العرض، حيث حصد 80 مليونا و200 ألف جنيه ليسجل أعلى إيرادات فى تاريخ السينما المصرية متخطيا فيلم "كازابلانكا" للنجم أمير كرارة الذى توقفت إيراداته عند 80 مليونا قبل حلول عيد الأضحى. وأصبح "الفيل الأزرق 2" مرشحا بقوة للوصول إلى 100 مليون فى شباك التذاكر خلال الفترة المقبلة ليكون أول فيلم يصل لهذا الرقم الكبير، خاصة أن الفيلم أمامه فترة كبيرة في دور العرض، لا سيما أن الموسم ما زال في بدايته.
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تدهور حالة إبراهيم فرح الصحية.. ونجله يطلب الدعاء له

تعرض الفنان إبراهيم فرح، فى الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء، لوعكة صحية شديدة، على إثرها تم نقله إلى أحد المستشفيات بالقاهرة، وطالب نجله (محمود) من الجمهور الدعاء لوالده، حيث كتب على حسابه الخاص بموقع «فيسبوك»: «أطلب من الجميع دعوة لوالدي بالشفاء وربنا يقومه بالسلامة.. محتاج دعواتنا كلنا»، وتفاعل محبى الفنان إبراهيم فرح، مع هذا المنشور وأخذوا يتمنون له الشفاء العاجل، ويتذكرون أبرز أدواره التي رغم صغرها؛ إلا أنها عالقة فى أذهانهم، ويتلقى حاليا (فرح) العلاج داخل غرفة العناية المركزة.
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