أمير كرارة يستعد لـ«بطل روما».. والتصوير في سبتمبر

تحرير:التحرير ٢٣ أغسطس ٢٠١٩ - ١٢:٠٠ م

أمير كرارة وبيتر ميمي

يواصل النجم أمير كرارة التحضيرات الأولى لفيلمه الجديد "بطل روما"، على أن يبدأ تصويره مطلع سبتمبر المقبل في الديكورات التي يقوم المخرج بيتر ميمي بمعاينتها خلال الوقت الحالي. والعمل من تأليف محمود البزاوي، وإخراج بيتر ميمي. ومن المقرر أن يخوض أمير كرارة بـ"بطل روما" سباق موسم عيد الفطر السينمائي المقبل، ويتم تصوير الفيلم في أكثر من دولة أوروبية مختلفة، والعمل من إنتاج شركة "سينرجي فيلمز"، ليكرر تعاونه مع المخرج والشركة المنتجة لفيلمه الأخير "كازابلانكا"، الذي تصدر إيرادات موسم عيد الفطر، وحقق أعلى إيرادات في تاريخ السينما المصرية.

ويسجل "بطل روما" التعاون الثالث على التوالي في "السينما" بين أمير كرارة والمخرج بيتر ميمي، إذ حققا معًا نجاحًا كبيرًا بفيلم "حرب كرموز" الذي نال إشادات كبيرة وإيرادات تخطت الـ65 مليون جنيه، بالإضافة إلى فيلم "كازابلانكا" الذي اقترب من 80 مليون جنيه. أمير كرارة قدم في رمضان الماضي، الجزء الثالث من مسلسله