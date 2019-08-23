جريمة

«ضحية العطش».. «تريلا» تقتل طفلا في الشرقية

تحرير:إسلام عبدالخالق ٢٣ أغسطس ٢٠١٩ - ١١:٠٣ ص
جثة - ارشيفية
جثة - ارشيفية
لم يكُن «علي» الطفل اليافع ابن الأربعة عشر ربيعًا، يدري أن رحلته التي اعتادها بصورة يومية في عربة «كارو» تضُم مجموعة «جراكن» فارغة لجلب مياه شرب نظية له ولأسرته ستكون نهاية مطافه في الدنيا؛ إذ ساقه القدر ليكون ضحية لحادث طريق أنهى حياته دهسًا أسفل عجلات سيارة نقل ثقيل «تريلا»، وذلك حال مروره بطريق «صان الحجر – رمسيس»، بدائرة مركز شرطة صان الحجر، فيما جرى التحفظ على الجثة تحت تصرف النيابة العام، والتي صرحت بالدفن لعدم وجود شبهة جنائية في الوفاة.
البداية كانت بتلقي اللواء عاطف مهران، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من العميد عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغًا من الأهالي بمصرع الطفل «علي.ن» 14 سنة، مُقيم بقرية «رمسيس»، التابعة لدائرة مركز شرطة صان الحجر؛ إثر وقوع حادث تصادم بين عربة «كارو» يستقلها
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سجن

إنكار ثم اعتراف وحبس.. كاميرات المراقبة تكشف سفاح السيدات

قررت النيابة العامة بني سويف، مساء الخميس، حبس مسجل خطر، 4 أيام على ذمة التحقيق، بعد اتهامه بقتل 4 سيدات مُسنات، لسرقتهن على فترات متباعدة ابتداءً من عام 2011 وحتى الحادث الأخير الأسبوع الماضي، إذ تلقى اللواء زكريا صالح مساعد وزير الداخلية مدير امن بني سويف، إخطارا يفيد بورود بلاغ يفيد العثور على جُثة سيدة مٌسنة في المنطقة النائية خلف موقف محي الدين بمدينة بني سويف، وبها آثار كدمات بالرأس وفي حالة تحلل بعد أيام من الإبلاغ باختفائها، والذي وجه بسرعة كشف ملابسات الوفاة وضبط الجاني.
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بينهم أميني شرطة.. كلب مسعور يعقر 7 أشخاص بالبحيرة

أصيب 7 أشخاص اليوم الخميس، بعقرات كلب مسعور بقرية كوم الحاصل بدائرة مركز الدلنجات بمحافظة البحيرة، وسط حالة من الخوف والرعب بين الأهالي، وتم نقل المصابين جميعًا لمستشفى مركز الدلنجات العام لتلقي العلاج اللازم، وقامت المستشفى باتخاذ اللازم طبيًا نحو المصابين وتوفير المصل لهم، وجاري تحرير محضر بالواقعة للعرض على النيابة العامة لتولي التحقيقات، وجاري اتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه الكلاب الضالة في القرية قبل حدوث كارثة مماثلة، وتشكيل لجنة من الإدارة البيطرية للقضاء على الكلاب الضالة.
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سائق يطعن شقيقته بـ«سكين» لشكه في سلوكها بالشرقية

أصدرت نيابة أبو كبير العامة برئاسة المستشار أحمد حسان، وإشراف المستشار وليد جمال المحامي العام لنيابات شمال الشرقية، اليوم الخميس، قرارًا بحبس سائق، في بداية العقد الثالث من العمر، لمدة أربعة ايام على ذمة التحقيقات؛ على خلفية اتهامه بالشروع في قتل شقيقته، ربة منزل مُطلقة، بعدما استل سلاحًا أبيض «سكين»، وطعنها طعنتين إحداهما نافذة بالبطن والصدر، لا لشيء إلا بسبب شكه في سلوكها، حيث بدأ الأمر بمشادة كلامية تطورت إلى مشاجرة انتهت بشقيقته بين الحياة والموت، وجرى نقل المصابة إلى مستشفى «الزقازيق» الجامعي.
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سفاح العواجيز.. القبض على المتهم بقتل 4 سيدات في بني سويف

كشف قطاع الأمن العام بوزارة الداخلية، برئاسة اللواء علاء الدين سليم، تفاصيل القبض على مسجل خطر متهم بقتل 4 سيدات مسنات في بني سويف، بعد رصد 4 حوادث قتل مجهلة بدائرة مركز شرطة بنى سويف على فترات زمنية مختلفة لسيدات مُسنات تشابهت ظروف وملابسات إرتكابها. وأسفرت جهود أجهزة الوزارة عن تحديد مرتكب تلك الوقائع وهو«م. أ. ع» 53 عاما، مسجل شقى خطر، مزارع، مقيم بقرية إبشنا دائرة المركز، مسجل جنائى سرقات مواشى، وسبق اتهامه فى 36 قضية: "سرقة بالإكراه، وشروع فى قتل، سرقات مواشى، سلاح بدون ترخيص، سرقات متنوعة، آداب عامة، ضرب".
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تصادم-سيارة-محملة-ببنزين -ب6-سيارات-اخرى-بسبب-الشبورة-بالبحيرة (6)

ارتفاع عدد ضحايا تصادم الصف إلى 11 حالة وفاة

قالت مصادر طبية إن عدد ضحايا حادث تصادم سيارة ميكروباص وأخرى نقل ثقيل (تريلا) على طريق (الصف- أطفيح)، ارتفع إلى 11 حالة وفاة، موضحة أنه لا تزال هناك 3 حالات إصابة فى حالة حرجة يتلقون العلاج بمستشفى الصف المركزي. وانتقل ضباط الإدارة العامة لمباحث الجيزة إلى المستشفى لسماع أقوال المصابين في حادث التصادم الذي وقع صباح اليوم الخميس، لكشف ملابسات وقوع الحادث، وأشارت التحريات الأولية إلى وقوع الحادث نتيجة اختلال عجلة القيادة في يد قائد إحدى السيارتين، والسرعة الزائدة وعدم الالتزام بالقواعد المرورية.
تصادم-سيارة-محملة-ببنزين -ب6-سيارات-اخرى-بسبب-الشبورة-بالبحيرة (7)

ارتفاع عدد ضحايا حادث تصادم الصف لـ 7 وفيات

استمع ضباط الإدارة العامة لمباحث الجيزة، لأقوال المصابين بحادث تصادم سيارة نقل ثقيل (تريلا)، بسيارة ميكروباص بطريق الصف، صباح اليوم الخميس، والذى ارتفع عدد المتوفين فيه إلى 7 أشخاص، فيما أصيب8 آخرون، بإصابات مختلفة، لكشف ملابسات وقوع الحادث، فيما أشارت التحريات الأولية إلى وقوع الحادث نتجية اختلال عجلة القيادة في يد قائد إحدى السيارتين والسرعة الزائدة وعدم الالتزام بالقواعد المرورية. كان 5 أشخاص لقوا مصرعهم فى حادث التصادم المروع قبل أن يرتفع العدد لـ 7 متوفين عقب وفاة ضحيتين جديدتين متأثرين بإصابتهما.
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