أوباميانج: أنا وبيبي مثل ماني وصلاح
٢٣ أغسطس ٢٠١٩ - ١١:٠٤ ص
صلاح وماني
يرى بيير إيميريك أوباميانج، مهاجم أرسنال، أن فريقه يمكنه مواجهة الثلاثي الهجومي لليفربول، في مباراتهما غدا السبت ضمن البريميرليج، وذلك حسبما صرح لشبكة سكاي سبورتس، قائلا: "كما رأينا الموسم الماضي، ليفربول يلعب بثلاثي هجومي يتمتع بقدرات كبيرة للغاية. لماذا لا نفعل ذلك؟! أعتقد أننا قادرون على مواجهتهم، وأرى الكثير من أوجه التشابه بين خطي الهجوم في الفريقين، نيكولاس بيبي وأنا نتسم بالسرعة مثل ماني وصلاح، بينما يملك لاكازيت القدرة على الاحتفاظ بالكرة مثل فيرمينو؛ لذلك يمكن القول إن أداء ثلاثي الهجوم في الفريقين متقارب إلى حد كبير".
وسجل بيبي، الذي كلف أرسنال 72 مليون جنيه إسترليني، 22 هدفا وصنع 11 آخر، الموسم الماضي، ويتطلع أوباميانج إلى ما سيضيفه المهاجم القادم من ساحل العاج لهجوم الفريق اللندني.
وأضاف أوباميانج: "بدايةً، إنه يتحدث الفرنسية؛ لذلك سيكون من السهل عليه الاستقرار مع الفريق والتفاهم معنا. بدأ التدريب مع الفريق قبل
وسجل بيبي، الذي كلف أرسنال 72 مليون جنيه إسترليني، 22 هدفا وصنع 11 آخر، الموسم الماضي، ويتطلع أوباميانج إلى ما سيضيفه المهاجم القادم من ساحل العاج لهجوم الفريق اللندني.
وأضاف أوباميانج: "بدايةً، إنه يتحدث الفرنسية؛ لذلك سيكون من السهل عليه الاستقرار مع الفريق والتفاهم معنا. بدأ التدريب مع الفريق قبل أسابيع قليلة، لكن من الجيد انضمامه إلينا، والموسم الماضي كان مذهلا بالنسبة له، سيمدنا بالسرعة وإنهاء الهجمات بشكل رائع".
وواصل الفهد الجابوني: "شاركت في الكثير من المباريات في الجانب الأيمن أو الأيسر خلال مسيرتي، لذلك فأنا معتاد ذلك. دوري في هذا المركز يختلف قليلا عن مركزي الأصلي، وعندما تكون مهاجما صريحا يتعين عليك اقتناص الكرة وتسجيل الأهداف. عندما تلعب على الأطراف تحتاج للركض والدفاع أكثر مما تكون مهاجما متمركزا أمام مرمى المنافس".