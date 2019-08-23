رياضة

أوباميانج: أنا وبيبي مثل ماني وصلاح

٢٣ أغسطس ٢٠١٩ - ١١:٠٤ ص
صلاح وماني
صلاح وماني
يرى بيير إيميريك أوباميانج، مهاجم أرسنال، أن فريقه يمكنه مواجهة الثلاثي الهجومي لليفربول، في مباراتهما غدا السبت ضمن البريميرليج، وذلك حسبما صرح لشبكة سكاي سبورتس، قائلا: "كما رأينا الموسم الماضي، ليفربول يلعب بثلاثي هجومي يتمتع بقدرات كبيرة للغاية. لماذا لا نفعل ذلك؟! أعتقد أننا قادرون على مواجهتهم، وأرى الكثير من أوجه التشابه بين خطي الهجوم في الفريقين، نيكولاس بيبي وأنا نتسم بالسرعة مثل ماني وصلاح، بينما يملك لاكازيت القدرة على الاحتفاظ بالكرة مثل فيرمينو؛ لذلك يمكن القول إن أداء ثلاثي الهجوم في الفريقين متقارب إلى حد كبير".
وسجل بيبي، الذي كلف أرسنال 72 مليون جنيه إسترليني، 22 هدفا وصنع 11 آخر، الموسم الماضي، ويتطلع أوباميانج إلى ما سيضيفه المهاجم القادم من ساحل العاج لهجوم الفريق اللندني. وأضاف أوباميانج: "بدايةً، إنه يتحدث الفرنسية؛ لذلك سيكون من السهل عليه الاستقرار مع الفريق والتفاهم معنا. بدأ التدريب مع الفريق قبل
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بول بوجبا

سولسكاير: الإهانات تزيد من قوة بوجبا

أشاد المدرب النرويجي أولي جونار سولسكاير بالشخصية القوية لنجم مانشستر يونايتد بول بوجبا، مشيرًا إلى أن الإهانات التي يتعرض لها تجعله أقوى، وذلك بعد تعرضه لاعتداءات عنصرية على مواقع التواصل الاجتماعي عقب إهداره ركلة جزاء في مباراة اليونايتد الأخيرة في الدوري أمام وولفر هامبتون، والتي انتهت بالتعادل الإيجابي 1-1، وقال سولسكاير في هذا الشأن: "بول في حالة جيدة، يملك شخصية قوية، وتلك الإهانات تزيد من قوته"، وذلك حسبما نقلت شبكة "سكاي سبورتس" البريطانية.
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ليفربول يستعد للحصول على عقد رعاية تاريخي

بات ليفربول قريبًا من توقيع عقد رعاية قياسي لقميصه، بحسب "فوربس"، ويعد برشلونة أكثر الأندية في العالم حصولًا على الأموال من وراء عقود قمصانه بواقع 100 مليون جنيه إسترليني سنويا من شركة نايكي، بينما يتصدر القائمة مانشستر يونايتد بحصوله على 75 مليون جنيه إسترليني سنويا من شركة أديداس، ويخوض ليفربول حاليا العام الخامس والأخير في عقده الحالي مع شركة نيو بالانس، ذلك العقد الذي يحصل الريدز بموجبه على 45 مليون جنيه إسترليني سنويا، ومن المنتظر أن يرتدي الريدز قمصان شركة نايكي، بداية من الموسم المقبل.
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كيف حرم مودريتش «فيتسل» من الانضمام لريال مدريد؟

كشف الدولي البلجيكي أكسيل فيتسل، لاعب خط وسط نادي بروسيا دورتموند الألماني، عن سر فشل انتقاله إلى ريال مدريد الإسباني قبل 7 سنوات. وأبرزت صحيفة "كيكر" الألمانية تصريحات أكسيل فيتسل، الذي كشف عن تلقيه عرضا من الريال عام 2012، حينما كان لاعبًا في بنفيكا البرتغالي، لكن الصفقة لم تتم في النهاية. أكسيل فيتسل قال: "لقد كان عرضًا لا يمكنني رفضه، وكان بإمكاني الانتقال للريال، أو الموافقة على العروض الأخرى مثل باريس سان جيرمان أو مانشستر يونايتد، لكنه لم يكن الوقت المناسب حينها".
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إيمري: نيكولاس بيبي مستعد لمباراة ليفربول

كشف الإسبانى أوناي إيمري مدرب آرسنال، عن أن نيكولاس بيبي المنضم حديثا لصفوف الجانرز يستعد لخوض أولى مبارياته أساسيا في الدوري الإنجليزي الممتاز (البريميرليج) والتى سيواجه فيها فريق ليفربول، على ملعب أنفيلد السبت المقبل فى تمام الساعة السادسة والنصف فى إطار الأسبوع الثالث من عمر بطولة البريميرليج. وقال إيمري خلال مؤتمر صحفي اليوم الخميس: "نيكولاس بيبي مستعد بشكل كامل للمشاركة مع الجانرز، وأهم شيء أن نساعده وأسرته على الشعور بالارتياح فى المدينة هنا".
ليفربول - تشيلسي (5)

بركلات الترجيح.. ليفربول يتوج بطلا للسوبر الأوروبى

توج ليفربول بلقب السوبر الأوروبي بعد الفوز على نظيره تشيلسي الإنجليزي بركلات الترجيح بنتيجة 5-4، حيث انتهى شوطي المباراة الأساسيين بالتعادل بهدف لهدف، ولجأ الفريقان للوقت الإضافي، الذي انتهى أيضًا بالتعادل ولكن بنتيجة هدفين مقابل هدفين، لتكون الكلمة الاخيرة لركلات الترجيح التى تفوق فيها الريدز ، وتعد هذه المرة الرابعة التى يتوج فيها أبناء ليفربول ببطولة السوبر الأوروبى، بينما يقف رصيد البلوز من البطولة عند لقب وحيد توج به عام 1998 ، عندما فاز تشيلسي على ريال مدريد الإسباني بهدف دون رد.
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الشوط الثانى ينتهي بالتعادل بين ليفربول وتشيلسى

انتهى الشوط الثانى من لقاء فريقي ليفربول وتشيلسي في السوبر الأوروبي بنتيجة 1-1 ، سجل ساديو مانى فى الدقيقة الثالثة من عمر الشوط الثانى فى المباراة ، التى تقام على ملعب فودافون ارينا فى نهائى السوبر الأوروبى. وتعد هذه هي المرة الأولى في التاريخ، التي يجمع فيها السوبر الأوروبي بين ناديين إنجليزيين، والمرة الثامنة التي تشهد فيها البطولة مواجهة بين فريقين من بلد واحد. ويحمل كل من برشلونة وميلان الرقم القياسي كأكثر الأندية تتويجًا بلقب البطولة بواقع 5 مرات .
محمد-صلاح

إطلالة جديدة لـ«صلاح» في ثاني أيام عيد الأضحى (صورة)

نشر محمد صلاح، نجم فريق ليفربول الإنجليزى، والمنتخب الوطني، صورة جديدة عبر حسابه الشخصى على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام، فى إطلالة جديدة بعيد الأضحى المبارك. ويوافق اليوم (12-8)، ذكرى تسجيل محمد صلاح أول أهدافه مع ليفربول فى موسم (2017-2018)، الذي تمكن فيه من تسجيل أول أهدافه بقميص الريدز فى مسابقة الدورى الإنجليزى الممتاز "البريميرليج". وتعادل ليفربول مع واتفورد بنتيجة 3 – 3 فى المباراة التى جمعتهما بملعب فيكارج رود، ضمن منافسات الجولة الأولى، حيث تمكن من تسجيل الهدف الثالث فى الدقيقة 57 من عمر المباراة.
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