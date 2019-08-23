أوباميانج: أنا وبيبي مثل ماني وصلاح

٢٣ أغسطس ٢٠١٩ - ١١:٠٤ ص

صلاح وماني

يرى بيير إيميريك أوباميانج، مهاجم أرسنال، أن فريقه يمكنه مواجهة الثلاثي الهجومي لليفربول، في مباراتهما غدا السبت ضمن البريميرليج، وذلك حسبما صرح لشبكة سكاي سبورتس، قائلا: "كما رأينا الموسم الماضي، ليفربول يلعب بثلاثي هجومي يتمتع بقدرات كبيرة للغاية. لماذا لا نفعل ذلك؟! أعتقد أننا قادرون على مواجهتهم، وأرى الكثير من أوجه التشابه بين خطي الهجوم في الفريقين، نيكولاس بيبي وأنا نتسم بالسرعة مثل ماني وصلاح، بينما يملك لاكازيت القدرة على الاحتفاظ بالكرة مثل فيرمينو؛ لذلك يمكن القول إن أداء ثلاثي الهجوم في الفريقين متقارب إلى حد كبير".

وسجل بيبي، الذي كلف أرسنال 72 مليون جنيه إسترليني، 22 هدفا وصنع 11 آخر، الموسم الماضي، ويتطلع أوباميانج إلى ما سيضيفه المهاجم القادم من ساحل العاج لهجوم الفريق اللندني. وأضاف أوباميانج: "بدايةً، إنه يتحدث الفرنسية؛ لذلك سيكون من السهل عليه الاستقرار مع الفريق والتفاهم معنا. بدأ التدريب مع الفريق قبل