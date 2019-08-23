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منهم هاني شاكر.. حفلات «محكى القلعة» اليوم

تحرير:محمد عبد المنعم ٢٣ أغسطس ٢٠١٩ - ١٢:٣٠ م
هاني شاكر
هاني شاكر
يحيي المطرب هاني شاكر حفلا بصحبة فرقته الموسيقية، فى العاشرة مساء اليوم، ضمن فعاليات مهرجان قلعة صلاح الدين الدولى للموسيقى والغناء، والذى يقام بالتعاون مع وزارة الآثار، وتضم فعالياته 42 حفلا متنوعا، ويشدو "شاكر" بباقة من أجمل أغانيه، منها "لسه بتسألى، نسيانك صعب، ياريتنى، يا ريتك معايا، بعد حبك، وعد منى، بحبك أنا، غلطة، أغلى بشر، الله حسيبى عليك، أمرك، لو بتحب، علي الضحكاية، جانا الهوى، سواح، احتياطى، أنا قلبى ليك، كل ليلة، لو رُحت بعيد، كده برضه يا قمر"، وتسبقه فقرة غنائية وموسيقية لفرقة "كايرو باند"، ليقدموا أروع أعمالهم.
فعاليات المهرجان التى تستمر حتى الأول من سبتمبر يشارك فيها كل من الموسيقار هشام خرما، وياسر سليمان، بمصاحبة فرقة جوهرة الشرق وفرقة أوبرا القاهرة وكايرو باند، بقيادة سما سليمان، والشيخ ياسين التهامى، وفريق على مر الأجيال، وأوركسترا ساوند تراك وأوركسترا النور والأمل وعازفة الماريمبا نسمة عبد العزيز وفرقتها،
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علي الحجار: أحضر لألبوم جديد.. وانتظروا مفاجأة

أحيا المطرب علي الحجار بصحبة فرقته الموسيقية، اليوم الخميس، حفلا غنائيا بمهرجان القلعة الموسيقى، الذي شهد حضورا كبيرا، وقد قدم الحجار خلاله عددا من أغانيه الشهيرة، إضافة إلى بعض الأغاني الحديثة، وقد تفاعل الجمهور معه بشكل واسع. وكان لـ"التحرير" لقاء مع الحجار على هامش الحفل، إذ تحدث عن الحفل، مبديا سعادته بالمشاركة في تلك الفعالية، فيقول: "أكيد حاجة عظيمة أن الأوبرا تعمل مهرجان في القلعة بأسعار التذاكر ديه، وأنا ببقى مبسوط لما أشوف جمهور كبير كده، لأن مافيش 10 آلاف مواطن هيحضروا لو التذكرة غالية، وأتمنى وزارة الثقافة تنظم حفلات مماثلة".
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تامر حسني يحيي حفلا بالساحل في هذا الموعد

يستعد الفنان تامر حسنى لإحياء حفل غنائي، تزامنًا مع موسم حفلات الصيف، يوم الجمعة، الموافق 30 أغسطس الحالي، وسيقام الحفل في إحدى القرى السياحية في الساحل الشمالي، ومن المقرر أن يغني تامر عددًا من أشهر أغنياته، ولم تحدد بعد أسعار التذاكر. وعلى الجانب الاَخر، ينتظر تامر عرض فيلمه الجديد "الفلوس"، ضمن موسم أفلام إجازة منتصف العام المقبل، حيث يشاركه في البطولة كلٌّ من زينة، وخالد الصاوى، وعائشة بن أحمد، والعمل تأليف محمد عبدالمعطى، وإخراج سعيد الماروق.
أوباما

«أمريكان فاكتوري».. باراك أوباما وزوجته بفيلم وثائقي

ظهر الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما، وزوجته ميشيل من خلال فيلم وثائقي تم تصويره في هوليوود بالمنطقة الصناعية بأوهايو. يتناول فيلم "المصنع الأمريكي" (أمريكان فاكتوري) قصة استحواذ شركة صينية على مصنع مهجور لشركة جنرال موتورز، وهو باكورة الإنتاج المشترك بين نتفليكس وشركة هاير جر. يرصد الفيلم الوثائقي حياة آلاف العمال الذين تقرر تسريحهم من قطاع صناعة السيارات في مورين بولاية أوهايو خلال الركود الاقتصادي في 2008 والذين أعادت شركة فوياو جلاس أمريكا الصينية لتصنيع زجاج السيارات توظيف بعضهم في ذات المصنع بعد ست سنوات.
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على-الحجار

منهم علي الحجار.. تعرف على حفلات «محكى القلعة»

يحيي المطرب علي الحجار، حفلًا بصحبة فرقته الموسيقية، فى العاشرة مساء اليوم ضمن فعاليات مهرجان قلعة صلاح الدين الدولى للموسيقى والغناء، والذى يقام بالتعاون مع وزارة الآثار، وتضم فعالياته 42 حفلاً متنوعَا، ويشدو الحجار بباقة من أجمل أغانيه، منها: "عارفة، ريشة، بنت وولد، أعذريني، ضحكة المساجين، داري العيون، كناريا، من غير ما تتكلمي، عم بطاطا، صلينا الفجر فين"، ويسبقه عرض موسيقي لصوليست فرقة أوبرا القاهرة بمصاحبة البيانو ويقام فى الثامنة مساء، ويليله حفل لفرقة ويف جاز باند.
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منهم مروة ناجي.. تعرف على حفلات «محكى القلعة» اليوم

تحيي الفنانة مروة ناجي، حفلًا بصحبة فرقتها الموسيقية،فى العاشرة مساء اليوم ضمن فعاليات مهرجان قلعة صلاح الدين الدولى للموسيقى والغناء، والذى يقام بالتعاون مع وزارة الآثار، وتضم فعالياته 42 حفلاً متنوعَا، ويسبق الحفل فقرة للمطرب ياسر سليمان بمصاحبة فرقة جوهرة الشرق بقيادة المايسترو أيمن محيي الدين فى الثامنة مساء ويقدم باقة متنوعة من روائع زمن الفن الجميل منها، "سحب رمشه" و"جميل وأسمر"، "طاير يا هوى"، "لامونى الناس"، "كعب الغزال"، "بهية"، ويليه فى التاسعة عرض لفرقة رضا للفنون الشعبية ويقدموا أشهر استعراضاتهم التي اشتهرت بها.
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مسار إجباري ومحمد محسن يحييان «محكى القلعة» اليوم

يحيي الفنان محمد محسن، حفلًا بمصاحبة فرقته الموسيقية، اليوم ضمن فعاليات مهرجان قلعة صلاح الدين الدولى للموسيقى والغناء، والذى يقام بالتعاون مع وزارة الآثار، وتضم فعالياته 42 حفلاً متنوعَا، ويسبق حفل محسن فقرة غنائية يقدمها فريق مسار إجباري. افتتحت فعاليات المهرجان منذ يومين وشهد حفل الافتتاح تكريم 10 شخصيات ساهمت في إثراء الساحة الفنية فى مصر والوطن العربى، منهم "علي الحجار، محمد الحلو، نادية مصطفى، عازف الفيولينة ياسر الصيرفي، الفنانة جيهان مرسي مدير مهرجان الموسيقى العربية، الباليرينا سحر حلمي، الدكتور مجدي بغدادي رئيس البيت الفني.
محمد-الحلو

محمد الحلو لـ«التحرير»: أحضر دويتو مع علي الحجار

عبر الفنان محمد الحلو عن سعادته بتكريمه من مهرجان قلعة صلاح الدين الدولى للموسيقى والغناء الذي انطلقت فعالياته أمس، ويستمر حتى أول سبتمبر المقبل، وقال فى تصريحات لـ"التحرير": "مهرجان القلعة كبير، وهناك مشاركات من كل الدول، والتكريم من خلاله شرف، وأتوجه بالشكر للدكتورة إيناس عبد الدايم، وزيرة الثقافة، على اهتمامها بنا، وبالفن في مصر"، وتابع أن مهرجان القلعة فرصة لمقابلة جمهور يحبه، مشيرا إلى أنه يشعر كأنه فى بيته معهم، ونوه بأنه جهز لجمهوره اليوم فى حفله مجموعة من أفضل أغانيه القديمة.
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