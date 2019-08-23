منهم هاني شاكر.. حفلات «محكى القلعة» اليوم

تحرير:محمد عبد المنعم ٢٣ أغسطس ٢٠١٩ - ١٢:٣٠ م

هاني شاكر

يحيي المطرب هاني شاكر حفلا بصحبة فرقته الموسيقية، فى العاشرة مساء اليوم، ضمن فعاليات مهرجان قلعة صلاح الدين الدولى للموسيقى والغناء، والذى يقام بالتعاون مع وزارة الآثار، وتضم فعالياته 42 حفلا متنوعا، ويشدو "شاكر" بباقة من أجمل أغانيه، منها "لسه بتسألى، نسيانك صعب، ياريتنى، يا ريتك معايا، بعد حبك، وعد منى، بحبك أنا، غلطة، أغلى بشر، الله حسيبى عليك، أمرك، لو بتحب، علي الضحكاية، جانا الهوى، سواح، احتياطى، أنا قلبى ليك، كل ليلة، لو رُحت بعيد، كده برضه يا قمر"، وتسبقه فقرة غنائية وموسيقية لفرقة "كايرو باند"، ليقدموا أروع أعمالهم.

فعاليات المهرجان التى تستمر حتى الأول من سبتمبر يشارك فيها كل من الموسيقار هشام خرما، وياسر سليمان، بمصاحبة فرقة جوهرة الشرق وفرقة أوبرا القاهرة وكايرو باند، بقيادة سما سليمان، والشيخ ياسين التهامى، وفريق على مر الأجيال، وأوركسترا ساوند تراك وأوركسترا النور والأمل وعازفة الماريمبا نسمة عبد العزيز وفرقتها،