مقاتلو داعش موضع خلاف جديد بين ترامب وأوروبا

يرغب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في إعادة مقاتلي داعش المحتجزين لدى الولايات المتحدة إلى بلدانهم الأصلية في أوروبا، وهو الأمر الذي ترفضه بعض الدول

تحرير:محمود نبيل ٢٣ أغسطس ٢٠١٩ - ١١:١٠ ص

ترامب

لا تزال سياسات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على المستوى الخارجي تهدد الولايات المتحدة بخسارة تحالفات ظلت تبنيها على مدى أكثر من نصف قرن، وبالأخص مع الحلفاء في الاتحاد الأوروبي الذين كانوا دوما داعمين لسياسات واشنطن الخارجية. التعامل السياسي في بعض الملفات، وعلى رأسها التعامل مع الإرهاب وعناصره من مختلف أنحاء العالم، بات في الوقت الحالي يهدد العلاقات التاريخية التي تجمع بين الولايات المتحدة وحلفائها في أوروبا، خاصة في الوقت الذي يسعى فيه ترامب للحفاظ على هذا التحالف.

وهدد الرئيس دونالد ترامب بترحيل الآلاف من سجناء داعش إلى أوروبا، وذلك حال رفضت الدول التي ينتمون إليها إعادتهم لأراضيها، الأمر الذي بدوره يمثل تهديدا جديدًا لأوروبا، التي لم تظهر أي علامات تشير إلى استعدادها لاستقبالهم. ترامب يصطدم بخسائر غير مسبوقة للاقتصاد الأمريكي بسبب حربه مع الصين وذكر موقع بزنس