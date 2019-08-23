مقاتلو داعش موضع خلاف جديد بين ترامب وأوروبا

يرغب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في إعادة مقاتلي داعش المحتجزين لدى الولايات المتحدة إلى بلدانهم الأصلية في أوروبا، وهو الأمر الذي ترفضه بعض الدول
لا تزال سياسات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على المستوى الخارجي تهدد الولايات المتحدة بخسارة تحالفات ظلت تبنيها على مدى أكثر من نصف قرن، وبالأخص مع الحلفاء في الاتحاد الأوروبي الذين كانوا دوما داعمين لسياسات واشنطن الخارجية.
التعامل السياسي في بعض الملفات، وعلى رأسها التعامل مع الإرهاب وعناصره من مختلف أنحاء العالم، بات في الوقت الحالي يهدد العلاقات التاريخية التي تجمع بين الولايات المتحدة وحلفائها في أوروبا، خاصة في الوقت الذي يسعى فيه ترامب للحفاظ على هذا التحالف.
وهدد الرئيس دونالد ترامب بترحيل الآلاف من سجناء داعش إلى أوروبا، وذلك حال رفضت الدول التي ينتمون إليها إعادتهم لأراضيها، الأمر الذي بدوره يمثل تهديدا جديدًا لأوروبا، التي لم تظهر أي علامات تشير إلى استعدادها لاستقبالهم.
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وذكر موقع بزنس
وهدد الرئيس دونالد ترامب بترحيل الآلاف من سجناء داعش إلى أوروبا، وذلك حال رفضت الدول التي ينتمون إليها إعادتهم لأراضيها، الأمر الذي بدوره يمثل تهديدا جديدًا لأوروبا، التي لم تظهر أي علامات تشير إلى استعدادها لاستقبالهم.
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وذكر موقع بزنس إنسايدر، أن ترامب ذكر في حديثه إلى الصحفيين في البيت الأبيض، على وجه التحديد، فرنسا وألمانيا كبلدين يسعيان للتخلي عن مواطنيهما الذين تعهدوا بالولاء لتنظيم داعش بشكل واضح خلال السنوات القليلة الماضية، وتحديدًا في الفترة التي سعى خلالها التنظيم لفرض سيطرته على أكبر مساحات ممكنة في سوريا والعراق.
وقال ترامب: "نحن نحتجز الآلاف من مقاتلي داعش الآن، وعلى أوروبا أن تأخذهم، وإذا لم يوافقوا، فلن يكون أمامي خيار سوى إطلاق سراحهم في البلدان التي أتوا منها، وهي ألمانيا وفرنسا وأماكن أخرى".
وأشار الموقع إلى أن هذا القرار يُخلف وضعًا محفوفًا بالمخاطر بالنسبة لقوات سوريا الديمقراطية، وهي مجموعة كردية تدعمها الولايات المتحدة وتعتمد على وجود أفراد أمريكيين، وتتحمل مسؤولية احتجاز الآلاف من السجناء في منشآت مؤقتة.
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قوات سوريا الديمقراطية تحتجز الجزء الأكبر من مقاتلي داعش، حيث تتولى مسؤولية 9000 مسلح في سوريا منذ أبريل الماضي، وذلك وفقا لمسؤولين عسكريين أمريكيين.
وأشارت البيانات التي أصدرها المسؤولون الأمريكيون إلى أن 1000 من العناصر المحتجزة يمتلكون جنسيات من 50 دولة مختلفة.
وأشار تقرير المفتش العام الأخير من فرقة العمل المشتركة، التي تدرس تأثير خفض أعداد القوات الأمريكية في سوريا، إلى أن "تقليل القدرات الأمريكية هناك حَدَّ من القدرة على إبقاء عمليات المراقبة في مخيم اللاجئين، ما خلق ظروفًا تسمح لداعش بنشر أيديولوجيته مجددا".
وقال منسق مكافحة الإرهاب بوزارة الخارجية الأمريكية، ناثان سيلز: "الولايات المتحدة تحث الدول الأخرى على إعادة مقاتلي داعش إلى وطنهم ومقاضاتهم في جميع أنحاء الدول المشتركة في التحالف، نحتاج إلى محاكمة قادة داعش والمقاتلين والممولين والميسرين للجرائم التي ارتكبوها".
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وأضاف سيلز: "يتضمن ذلك بناء قدرات إنفاذ القانون لدى الدول الشريكة التي لديها الإرادة للتصرف ولكنها قد تفتقر إلى الموارد أو الخبرة اللازمة للقيام بذلك، ويعني هذا أيضًا إعادة المقاتلين الإرهابيين الأجانب إلى وطنهم وملاحقتهم قضائيا".
ويأتي اقتراح ترامب للولايات المتحدة بالإفراج عن عناصر داعش المحتجزة وسط خطط جديدة لخفض عدد القوات الأمريكية في سوريا، البالغ 2000 جندي، ما أثار المخاوف تجاه أن يكون ذلك القرار بمنزلة إعادة إحياء للتنظيم الإرهابي في جميع أنحاء البلاد وخارجها، بالإضافة إلى أن ذلك يلحق الضرر في نهاية المطاف بالحرب التي يخوضها العالم ضد داعش على وجه الخصوص، والتنظيمات الإرهابية بشكل عام.