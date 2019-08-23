إرهاب

مقاتلو داعش موضع خلاف جديد بين ترامب وأوروبا

يرغب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في إعادة مقاتلي داعش المحتجزين لدى الولايات المتحدة إلى بلدانهم الأصلية في أوروبا، وهو الأمر الذي ترفضه بعض الدول
تحرير:محمود نبيل ٢٣ أغسطس ٢٠١٩ - ١١:١٠ ص
ترامب
ترامب
لا تزال سياسات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على المستوى الخارجي تهدد الولايات المتحدة بخسارة تحالفات ظلت تبنيها على مدى أكثر من نصف قرن، وبالأخص مع الحلفاء في الاتحاد الأوروبي الذين كانوا دوما داعمين لسياسات واشنطن الخارجية. التعامل السياسي في بعض الملفات، وعلى رأسها التعامل مع الإرهاب وعناصره من مختلف أنحاء العالم، بات في الوقت الحالي يهدد العلاقات التاريخية التي تجمع بين الولايات المتحدة وحلفائها في أوروبا، خاصة في الوقت الذي يسعى فيه ترامب للحفاظ على هذا التحالف.
وهدد الرئيس دونالد ترامب بترحيل الآلاف من سجناء داعش إلى أوروبا، وذلك حال رفضت الدول التي ينتمون إليها إعادتهم لأراضيها، الأمر الذي بدوره يمثل تهديدا جديدًا لأوروبا، التي لم تظهر أي علامات تشير إلى استعدادها لاستقبالهم. ترامب يصطدم بخسائر غير مسبوقة للاقتصاد الأمريكي بسبب حربه مع الصين وذكر موقع بزنس
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حمزة -بن لادن

حمزة بن لادن.. مشروع زعيم للقاعدة تعلن أمريكا نهايته

تأكيدات أمريكية بين الحين والآخر، بمقتل حمزة بن لادن، ابن مؤسس تنظيم القاعدة الإرهابي أسامة بن لادن، كان آخرها يوم الأربعاء، على لسان وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر، عندما رد على سؤال في مقابلة مع قناة "فوكس نيوز"، عما إذا كان حمزة قد مات، قائلا: "هذا ما أفهمه.. ليس لدي تفاصيل، وإذا كان لدي فأنني لست متأكدا إلى أي مدى يمكنني مشاركتكم بها".. ومع زيادة التكهنات حول تفاصيل مقتل "الزعيم الناشئ في القاعدة" -كما تصفه الخارجية الأمريكية-، كشفت مصادر بالبنتاجون لـ"الحرة"، معلومات عن العملية التي أنهت نجل مؤسس التنظيم الذي قتل هو الآخر في عملية أمريكية.
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مقتل 6 إرهابيين في عملية أمنية بديالي العراقية

أعلنت القوات العراقية، اليوم الخميس، مقتل 6 إرهابيين، على يد قوات الأمن، بعد أن حاولت التعرض إلى فوج عسكرى بعد محاصرتهم. وأكد الإعلام الأمنى العراقي في بيان صحفي، أن الإرهابيين من بينهم 4 انتحاريين يرتدون أحزمة ناسفة من ضمنهم ما يسمى إعلامي ولاية ديالى، حيث تم العثور على كاميرته في منطقة قره تبه بمحافظة ديالي. وكشفت القيادة الأمريكية الوسطى في وقت سابق عن حملة أمنية لمواجهة خلايا تنظيم داعش الإرهابي في مناطق شمال العراق بالتعاون مع الجيش العراقي.
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ولاية خاراسان.. نقطة انطلاق «داعش» الجديدة

جدد تفجير انتحاري في حفل زفاف في العاصمة الأفغانية كابول، تبنته إحدى الجماعات المحلية التابعة لتنظيم "داعش" من المخاوف بشأن التهديد المتزايد الذي يشكله الآلاف من مقاتليه، وكذلك قدرتهم على التخطيط لهجمات عالمية من معقلهم في الجبال المعزولة شمال شرق أفغانستان. وجاء الهجوم في الوقت الذي يبدو فيه أن طالبان تقترب من اتفاق سلام مع الولايات المتحدة لإنهاء الحرب التي استمرت لقرابة 18 عاما. وتأمل واشنطن الآن أن تتمكن طالبان من كبح جماح مقاتلي "داعش"، وسط حالة من القلق من انضمام بعض مقاتلي طالبان، المحبطين من اتفاق السلام، إلى داعش.
تنظيم-داعش-الإرهابي-يتبنى-الهجمات

أمريكا: 5 ملايين دولار ثمن رأس 3 دواعش

أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، في بيان نشرته على موقعها الإلكتروني، أمس الأربعاء، رصد جوائز تصل قيمتها إلى 5 ملايين دولار لمن يدلي بمعلومات عن عدد من قادة تنظيم داعش الإرهابي، إذ أن برنامج العدالة التابع لها عرض مكافآت لمن يساعد في القبض على أي من "قادة داعش الرئيسيين"، وعددهم ثلاثة، هم: أمير محمد سعيد عبد الرحمن المولى، وسامي جاسم محمد الجبوري، ومعتز نعمان عبد نايف نجم الجبوري. والمولى، حسب واشنطن، أحد القادة البارزين في داعش بسوريا والعراق، ويدعى أيضا "حجي عبد الله"، وذلك حسبما نقل موقع "سكاي نيوز" بالعربية.
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حمزة -بن لادن

حمزة بن لادن.. مشروع زعيم للقاعدة تعلن أمريكا نهايته

تأكيدات أمريكية بين الحين والآخر، بمقتل حمزة بن لادن، ابن مؤسس تنظيم القاعدة الإرهابي أسامة بن لادن، كان آخرها يوم الأربعاء، على لسان وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر، عندما رد على سؤال في مقابلة مع قناة "فوكس نيوز"، عما إذا كان حمزة قد مات، قائلا: "هذا ما أفهمه.. ليس لدي تفاصيل، وإذا كان لدي فأنني لست متأكدا إلى أي مدى يمكنني مشاركتكم بها".. ومع زيادة التكهنات حول تفاصيل مقتل "الزعيم الناشئ في القاعدة" -كما تصفه الخارجية الأمريكية-، كشفت مصادر بالبنتاجون لـ"الحرة"، معلومات عن العملية التي أنهت نجل مؤسس التنظيم الذي قتل هو الآخر في عملية أمريكية.
القوات-العراقية

مقتل 6 إرهابيين في عملية أمنية بديالي العراقية

أعلنت القوات العراقية، اليوم الخميس، مقتل 6 إرهابيين، على يد قوات الأمن، بعد أن حاولت التعرض إلى فوج عسكرى بعد محاصرتهم. وأكد الإعلام الأمنى العراقي في بيان صحفي، أن الإرهابيين من بينهم 4 انتحاريين يرتدون أحزمة ناسفة من ضمنهم ما يسمى إعلامي ولاية ديالى، حيث تم العثور على كاميرته في منطقة قره تبه بمحافظة ديالي. وكشفت القيادة الأمريكية الوسطى في وقت سابق عن حملة أمنية لمواجهة خلايا تنظيم داعش الإرهابي في مناطق شمال العراق بالتعاون مع الجيش العراقي.
داعش

ولاية خاراسان.. نقطة انطلاق «داعش» الجديدة

جدد تفجير انتحاري في حفل زفاف في العاصمة الأفغانية كابول، تبنته إحدى الجماعات المحلية التابعة لتنظيم "داعش" من المخاوف بشأن التهديد المتزايد الذي يشكله الآلاف من مقاتليه، وكذلك قدرتهم على التخطيط لهجمات عالمية من معقلهم في الجبال المعزولة شمال شرق أفغانستان. وجاء الهجوم في الوقت الذي يبدو فيه أن طالبان تقترب من اتفاق سلام مع الولايات المتحدة لإنهاء الحرب التي استمرت لقرابة 18 عاما. وتأمل واشنطن الآن أن تتمكن طالبان من كبح جماح مقاتلي "داعش"، وسط حالة من القلق من انضمام بعض مقاتلي طالبان، المحبطين من اتفاق السلام، إلى داعش.
داعش

رغم سقوط الخلافة.. تهديدات داعش في أوروبا مستمرة

منذ أن بدأ تنظيم داعش الإرهابي في الظهور كقوة كبيرة في عالم الإرهاب عام 2014، وهو يعمل على نشر أفكاره وعملياته في جميع أنحاء العالم، خاصة أوروبا وأمريكا، بخلاف قاعدته في الشرق الأوسط. وعلى مدار العامين الماضيين، مُني التنظيم بخسائر هائلة، تسببت في انهياره على المستوى التنظيمي، إلا أن أفكاره قد تكون مستمرة. فوفقا لتقرير جديد صادر عن مؤسسة "هيرتيج" تحت عنوان "تهديدات إرهاب ما بعد الخلافة في أوروبا والحاجة إلى استمرار مساعدة الولايات المتحدة"، فإن الهزيمة الإقليمية لداعش يمكن أن تعني انخفاض الهجمات؛ لكن كما يشير المؤلف فإن التهديد مستمر.
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