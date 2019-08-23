كيف حرم مودريتش «فيتسل» من الانضمام لريال مدريد؟

٢٣ أغسطس ٢٠١٩ - ١١:١٣ ص

لوكا مودريتش

كشف الدولي البلجيكي أكسيل فيتسل، لاعب خط وسط نادي بروسيا دورتموند الألماني، عن سر فشل انتقاله إلى ريال مدريد الإسباني قبل 7 سنوات. وأبرزت صحيفة "كيكر" الألمانية تصريحات أكسيل فيتسل، الذي كشف عن تلقيه عرضا من الريال عام 2012، حينما كان لاعبًا في بنفيكا البرتغالي، لكن الصفقة لم تتم في النهاية. أكسيل فيتسل قال: "لقد كان عرضًا لا يمكنني رفضه، وكان بإمكاني الانتقال للريال، أو الموافقة على العروض الأخرى مثل باريس سان جيرمان أو مانشستر يونايتد، لكنه لم يكن الوقت المناسب حينها".

وأشار فيتسل إلى بدء المفاوضات مع الريال في صيف 2012، بطلب من البرتغالي جوزيه مورينيو، مدرب الفريق الملكي حينها، قبل أن يتعاقد النادي الإسباني مع الكرواتي لوكا مودريتش. واستطرد فيتسل: "تعاقد الريال مع مودريتش جعل انتقالي إلى الفريق لا معنى له؛ لذا بدأت في النظر إلى العروض الأخرى، وكانت هناك محادثات

وأشار فيتسل إلى بدء المفاوضات مع الريال في صيف 2012، بطلب من البرتغالي جوزيه مورينيو، مدرب الفريق الملكي حينها، قبل أن يتعاقد النادي الإسباني مع الكرواتي لوكا مودريتش.



واستطرد فيتسل: "تعاقد الريال مع مودريتش جعل انتقالي إلى الفريق لا معنى له؛ لذا بدأت في النظر إلى العروض الأخرى، وكانت هناك محادثات جيدة مع زينيت سانت بطرسبرج، كما أنني لم أكن أخشى خوض تجربة في روسيا".



كما أفصح الدولي البلجيكي عن اقترابه في وقت سابق من التوقيع ليوفنتوس، بالتحديد في صيف عام 2016، إذ قال: "بعد 4 سنوات مع زينيت، سافرت بالفعل إلى تورينو، واجتزت الفحوصات الطبية تمهيدًا لانتقالي لليوفي".



وأكمل لاعب وسط دورتموند: "لم يتبق حينها سوى التوقيع على العقود، وانتظرت حينها في المكتب طوال اليوم، قبل أن أتلقى اتصالًا من مسؤولي زينيت، يطالبونني فيه بالعودة".

