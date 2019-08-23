رياضة

كيف حرم مودريتش «فيتسل» من الانضمام لريال مدريد؟

٢٣ أغسطس ٢٠١٩ - ١١:١٣ ص
لوكا مودريتش
لوكا مودريتش
كشف الدولي البلجيكي أكسيل فيتسل، لاعب خط وسط نادي بروسيا دورتموند الألماني، عن سر فشل انتقاله إلى ريال مدريد الإسباني قبل 7 سنوات. وأبرزت صحيفة "كيكر" الألمانية تصريحات أكسيل فيتسل، الذي كشف عن تلقيه عرضا من الريال عام 2012، حينما كان لاعبًا في بنفيكا البرتغالي، لكن الصفقة لم تتم في النهاية. أكسيل فيتسل قال: "لقد كان عرضًا لا يمكنني رفضه، وكان بإمكاني الانتقال للريال، أو الموافقة على العروض الأخرى مثل باريس سان جيرمان أو مانشستر يونايتد، لكنه لم يكن الوقت المناسب حينها".
وأشار فيتسل إلى بدء المفاوضات مع الريال في صيف 2012، بطلب من البرتغالي جوزيه مورينيو، مدرب الفريق الملكي حينها، قبل أن يتعاقد النادي الإسباني مع الكرواتي لوكا مودريتش.   واستطرد فيتسل: "تعاقد الريال مع مودريتش جعل انتقالي إلى الفريق لا معنى له؛ لذا بدأت في النظر إلى العروض الأخرى، وكانت هناك محادثات
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بول بوجبا

سولسكاير: الإهانات تزيد من قوة بوجبا

أشاد المدرب النرويجي أولي جونار سولسكاير بالشخصية القوية لنجم مانشستر يونايتد بول بوجبا، مشيرًا إلى أن الإهانات التي يتعرض لها تجعله أقوى، وذلك بعد تعرضه لاعتداءات عنصرية على مواقع التواصل الاجتماعي عقب إهداره ركلة جزاء في مباراة اليونايتد الأخيرة في الدوري أمام وولفر هامبتون، والتي انتهت بالتعادل الإيجابي 1-1، وقال سولسكاير في هذا الشأن: "بول في حالة جيدة، يملك شخصية قوية، وتلك الإهانات تزيد من قوته"، وذلك حسبما نقلت شبكة "سكاي سبورتس" البريطانية.
احتفالات-ليفربول‎ (1)

ليفربول يستعد للحصول على عقد رعاية تاريخي

بات ليفربول قريبًا من توقيع عقد رعاية قياسي لقميصه، بحسب "فوربس"، ويعد برشلونة أكثر الأندية في العالم حصولًا على الأموال من وراء عقود قمصانه بواقع 100 مليون جنيه إسترليني سنويا من شركة نايكي، بينما يتصدر القائمة مانشستر يونايتد بحصوله على 75 مليون جنيه إسترليني سنويا من شركة أديداس، ويخوض ليفربول حاليا العام الخامس والأخير في عقده الحالي مع شركة نيو بالانس، ذلك العقد الذي يحصل الريدز بموجبه على 45 مليون جنيه إسترليني سنويا، ومن المنتظر أن يرتدي الريدز قمصان شركة نايكي، بداية من الموسم المقبل.
صلاح-وماني‎

أوباميانج: أنا وبيبي مثل ماني وصلاح

يرى بيير إيميريك أوباميانج، مهاجم أرسنال، أن فريقه يمكنه مواجهة الثلاثي الهجومي لليفربول، في مباراتهما غدا السبت ضمن البريميرليج، وذلك حسبما صرح لشبكة سكاي سبورتس، قائلا: "كما رأينا الموسم الماضي، ليفربول يلعب بثلاثي هجومي يتمتع بقدرات كبيرة للغاية. لماذا لا نفعل ذلك؟! أعتقد أننا قادرون على مواجهتهم، وأرى الكثير من أوجه التشابه بين خطي الهجوم في الفريقين، نيكولاس بيبي وأنا نتسم بالسرعة مثل ماني وصلاح، بينما يملك لاكازيت القدرة على الاحتفاظ بالكرة مثل فيرمينو؛ لذلك يمكن القول إن أداء ثلاثي الهجوم في الفريقين متقارب إلى حد كبير".
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نيمار

المدير الرياضى لـ«سان جيرمان» يكشف حقيقة رحيل نيمار

علق ليوناردو المدير الرياضى لفريق باريس سان جيرمان، على صفقة رحيل نيمار عن النادى الباريسي، حيث أشار ليوناردو أن هناك مفاوضات بالفعل لضم اللاعب لأحد الفرق. وقال البرازيلى فى تصريحات خلال لقاء مع راديو مونت كارلو: "نعم هناك مفاوضات مع بعض الأندية من أجل نيمار ولكن لا يوجد أي شيء مُتقدم حتى الآن، ما يقال بخصوص استبعاد نيمار من تدريبات باريس سان جيرمان ليس صحيحا على الإطلاق". وارتبط اسم نيمار فى الأيام الأخيرة بالانتقال لفريق برشلونة وكانت الصحف الإسبانية قد نشرت تقارير تفيد دخوله فى صفقة تبادلية تضم لاعبين ومبلغا يزيد على 100 مليون يورو.
توماس توخيل - مدرب باريس سان جيرمان (5)

توخيل: ايجاد لاعب مثل نيمار "مستحيل"

علق الألماني توماس توخيل، المدير الفني لفريق باريس سان جيرمان، على أنباء اقتراب رحيل نجم الفريق نيمار دا سيلفا، مؤكدًا أنه يتعامل مع الأمر بواقعية خاصة أن اللاعب قد يرحل عن الفريق ويجب توفير الحلول اللازمة لذلك. وتغلب باريس سان جيرمان على نظيره نيم أولمبيك، بثلاثة أهداف دون رد، خلال اللقاء الذي أقيم بين الفريقين مساء الأحد، على ملعب "حديقة الأمراء"، ضمن مباريات الجولة الأولى ببطولة الدوري الفرنسي، وساهم النجم الشاب في فوز فريقه بتسجيله الهدف الثاني في المباراة.
نيمار

برشلونة يتمسك بضم نيمار.. وسان جيرمان يهدد بالملكي

كشفت تقارير صحفية إسبانية اليوم الأحد، أن المفاوضات ما زالت مستمرة حتى الآن بين إدارة نادى برشلونة الإسبانى وإدارة باريس سان جيرمان الفرنسى حول ضم نيمار نجم الفريق الباريسي لصفوف الفريق الكتالوني مرة أخرى. وجاء فى تقرير لصحيفة "سبورت" الإسبانية عبر موقعها الإلكترونى، أن المفاوضات ما زالت مستمرة بين برشلونة وباريس سان جيرمان للحصول على توقيع نيمار للبلوجرانا، لكنها الآن بفرص أقل، وذلك بسبب متطلبات إدارة النادي الباريسي التى تراها برشلونة مبالغا فيها.
نيمار

ليوناردو يؤكد اقتراب رحيل نيمار

أكد ليوناردو، المدير الرياضي لباريس سان جيرمان، أن فريق العاصمة الفرنسي دخل في مباحثات متقدمة بشأن رحيل نجم الفريق البرازيلي نيمار، ومن ثم لن يخوض نيمار اليوم الأحد، أولى مباريات باريس سان جيرمان في الدوري الفرنسي للموسم الجديد 2019- 2020 أمام فريق نيمس، ومع ذلك أشار المدير الرياضي البالغ من العمر 49 عاما، إلى عدم توصل باريس سان جيرمان إلى اتفاق بعدُ مع أي فريق بشأن رحيل نيمار إلى صفوفه، وذلك بعدما أبدى النجم البرازيلي في وقت سابق، هذا الصيف، رغبة واضحة في الرحيل عن صفوف باريس سان جيرمان.
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