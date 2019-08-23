رياضة

ليفربول يستعد للحصول على عقد رعاية تاريخي

٢٣ أغسطس ٢٠١٩ - ١١:٢٧ ص
ليفربول
ليفربول
بات ليفربول قريبًا من توقيع عقد رعاية قياسي لقميصه، بحسب "فوربس"، ويعد برشلونة أكثر الأندية في العالم حصولًا على الأموال من وراء عقود قمصانه بواقع 100 مليون جنيه إسترليني سنويا من شركة نايكي، بينما يتصدر القائمة مانشستر يونايتد بحصوله على 75 مليون جنيه إسترليني سنويا من شركة أديداس، ويخوض ليفربول حاليا العام الخامس والأخير في عقده الحالي مع شركة نيو بالانس، ذلك العقد الذي يحصل الريدز بموجبه على 45 مليون جنيه إسترليني سنويا، ومن المنتظر أن يرتدي الريدز قمصان شركة نايكي، بداية من الموسم المقبل.
وساهمت نجاحات ليفربول الأوروبية الأخيرة من خلال التتويج بلقب دوري أبطال أوروبا والسوبر ومنافسته بقوة على لقب الدوري الإنجليزي الموسم الماضي، والذي خسره بفارق نقطة وحيدة عن مانشستر سيتي، إلى جانب تمتعه بقاعدة جماهيرية عالمية كبيرة، في زيادة عروض الرعاية المقدمة إليه. ودخل ليفربول في مفاوضات مع شركتي
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بول بوجبا

سولسكاير: الإهانات تزيد من قوة بوجبا

أشاد المدرب النرويجي أولي جونار سولسكاير بالشخصية القوية لنجم مانشستر يونايتد بول بوجبا، مشيرًا إلى أن الإهانات التي يتعرض لها تجعله أقوى، وذلك بعد تعرضه لاعتداءات عنصرية على مواقع التواصل الاجتماعي عقب إهداره ركلة جزاء في مباراة اليونايتد الأخيرة في الدوري أمام وولفر هامبتون، والتي انتهت بالتعادل الإيجابي 1-1، وقال سولسكاير في هذا الشأن: "بول في حالة جيدة، يملك شخصية قوية، وتلك الإهانات تزيد من قوته"، وذلك حسبما نقلت شبكة "سكاي سبورتس" البريطانية.
لوكا مودريتش

كيف حرم مودريتش «فيتسل» من الانضمام لريال مدريد؟

كشف الدولي البلجيكي أكسيل فيتسل، لاعب خط وسط نادي بروسيا دورتموند الألماني، عن سر فشل انتقاله إلى ريال مدريد الإسباني قبل 7 سنوات. وأبرزت صحيفة "كيكر" الألمانية تصريحات أكسيل فيتسل، الذي كشف عن تلقيه عرضا من الريال عام 2012، حينما كان لاعبًا في بنفيكا البرتغالي، لكن الصفقة لم تتم في النهاية. أكسيل فيتسل قال: "لقد كان عرضًا لا يمكنني رفضه، وكان بإمكاني الانتقال للريال، أو الموافقة على العروض الأخرى مثل باريس سان جيرمان أو مانشستر يونايتد، لكنه لم يكن الوقت المناسب حينها".
صلاح-وماني‎

أوباميانج: أنا وبيبي مثل ماني وصلاح

يرى بيير إيميريك أوباميانج، مهاجم أرسنال، أن فريقه يمكنه مواجهة الثلاثي الهجومي لليفربول، في مباراتهما غدا السبت ضمن البريميرليج، وذلك حسبما صرح لشبكة سكاي سبورتس، قائلا: "كما رأينا الموسم الماضي، ليفربول يلعب بثلاثي هجومي يتمتع بقدرات كبيرة للغاية. لماذا لا نفعل ذلك؟! أعتقد أننا قادرون على مواجهتهم، وأرى الكثير من أوجه التشابه بين خطي الهجوم في الفريقين، نيكولاس بيبي وأنا نتسم بالسرعة مثل ماني وصلاح، بينما يملك لاكازيت القدرة على الاحتفاظ بالكرة مثل فيرمينو؛ لذلك يمكن القول إن أداء ثلاثي الهجوم في الفريقين متقارب إلى حد كبير".
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دوري-ابطال-اوروبا

أندية الليجا تنتظر مجموعة الموت بدوري الأبطال

تقام قرعة دور المجموعات لمسابقة دوري أبطال أوروبا للموسم الجديد 2019- 2020، في إمارة موناكو يوم 29 من شهر أغسطس الجاري، حيث سيشارك في البطولة 32 فريقًا سيتم توزيعهم على 4 مستويات، وضمن بالفعل 26 ناديًا التواجد في دور المجموعات، مع انتظار حسم الـ8 فرق المتبقية من خلال الأدوار التمهيدية للبطولة، وسيتواجد في التصنيف الأول حامل اللقب ليفربول وحامل لقب الدوري الأوروبي تشيلسي إلى جانب أبطال الدوريات الست الأقوى في أوروبا، وسيتواجد في التصنيف الثاني أعلى 8 فرق في تصنيف أوروبا ويتصدرهم ريال مدريد وأتلتيكو مدريد.
محمد صلاح

قائد مانشستر يونايتد السابق: كلوب قد يخسر محمد صلاح

طالب جاري نيفيل، الظهير الأيمن لنادي مانشستر يونايتد السابق، الشياطين الحمر بمواصلة العمل من أجل الاقتراب من مانشستر سيتي وليفربول، كما أثنى نيفيل على الثنائي وان بيساكا وهاري ماجواير، وذلك حسبما أفاد خلال تصريحاته لشبكة سكاي سبورتس البريطانية. وقال قائد مانشستر يونايتد السابق: "مانشستر يونايتد عليه البناء وعلينا الانتظار، ويجب عليهم التأكد من أنهم يتخذون القرارات الصحيحة لأنه في كل مرة يكون لديك سوق انتقالات سيئة، عليهم التوقف عن ذلك. كان هذا الصيف صلبا، إن لم يكن مذهلا للفريق".
فرانك لامبارد (6)

لامبارد يكشف أسباب الهزيمة القاسية من مانشستر

علق فرانك لامبارد المدير الفنى لفريق تشيلسى الإنجليزى، على خسارة اليوم برباعية نظيفة أمام مانشستر يونايتد، فى أولى مبارياته مع البلوز فى الدورى الإنجليزى (البريميرليج)، وقال لامبارد لشبكة "سكاي سبورتس" عقب اللقاء: "هناك 4 أخطاء تسببت في الأهداف، لكننا سيطرنا على معظم مجريات اللقاء في الشوط الأول، وضربنا العارضة بتسديدتين، لدينا قرارات خاطئة على مستوى الدفاع". وأكمل لاعب تشيلسى السابق: "مانشستر يونايتد يعتمد على الهجمات المرتدة، يمتلكون السرعة وإذا أعطيتهم الفرصة سيهاجمونك".
نيمار ‎ (4)

مزاد علني بين برشلونة وريال مدريد بسبب نيمار

استحوذ البرازيلي نيمار على حيز واسع من الاهتمام في الصحف الإسبانية التي رأت أن مزادا علنيا انطلق بين عملاقي الكرة في البلاد، برشلونة وريال مدريد، للظفر بخدماته. وقالت صحيفة ماركا: "نيمار في الأفق"، وأضافت: "اقتنع ريال مدريد بأن فكرة التعاقد مع بول بوجبا أصبحت مستحيلة، وقد عاد البرازيلي نيمار إلى الواجهة مجددا". وشرحت ماركا في صفحاتها أن رحيل بوجبا عن مانشستر يونايتد بات غير محتمل لأن مانشستر يونايتد لم يتعاقد مع أي لاعب وسط قبل إقفال فترة الانتقالات في إنجلترا، لكنها ما زالت مفتوحة حتى الثاني من سبتمبر في إسبانيا وفرنسا.
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