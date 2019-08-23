ليفربول يستعد للحصول على عقد رعاية تاريخي

٢٣ أغسطس ٢٠١٩ - ١١:٢٧ ص

ليفربول

بات ليفربول قريبًا من توقيع عقد رعاية قياسي لقميصه، بحسب "فوربس"، ويعد برشلونة أكثر الأندية في العالم حصولًا على الأموال من وراء عقود قمصانه بواقع 100 مليون جنيه إسترليني سنويا من شركة نايكي، بينما يتصدر القائمة مانشستر يونايتد بحصوله على 75 مليون جنيه إسترليني سنويا من شركة أديداس، ويخوض ليفربول حاليا العام الخامس والأخير في عقده الحالي مع شركة نيو بالانس، ذلك العقد الذي يحصل الريدز بموجبه على 45 مليون جنيه إسترليني سنويا، ومن المنتظر أن يرتدي الريدز قمصان شركة نايكي، بداية من الموسم المقبل.

وساهمت نجاحات ليفربول الأوروبية الأخيرة من خلال التتويج بلقب دوري أبطال أوروبا والسوبر ومنافسته بقوة على لقب الدوري الإنجليزي الموسم الماضي، والذي خسره بفارق نقطة وحيدة عن مانشستر سيتي، إلى جانب تمتعه بقاعدة جماهيرية عالمية كبيرة، في زيادة عروض الرعاية المقدمة إليه. ودخل ليفربول في مفاوضات مع شركتي

وساهمت نجاحات ليفربول الأوروبية الأخيرة من خلال التتويج بلقب دوري أبطال أوروبا والسوبر ومنافسته بقوة على لقب الدوري الإنجليزي الموسم الماضي، والذي خسره بفارق نقطة وحيدة عن مانشستر سيتي، إلى جانب تمتعه بقاعدة جماهيرية عالمية كبيرة، في زيادة عروض الرعاية المقدمة إليه.



ودخل ليفربول في مفاوضات مع شركتي أديداس وبوما في الشهور الأخيرة، إلا أن نايكي باتت الأقرب للحصول على حقوق قمصان الفريق.



ويوجد بند في تعاقد ليفربول مع نيو بالانس يمنح الأخيرة الحق في تجديد التعاقد في حال وفرت نفس الرقم الذي سيتحصل عليه الريدز من أي شركة أخرى، إلا أن الريدز من المنتظر أن يحصل على أعلى رقم في تاريخ البريميرليج.