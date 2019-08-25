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يقلل التوتر.. تعرف على فوائد الشاي بالياسمين

الجميع يبحث عن سر فقدان الوزن بشكل صحي وسريع، وبينما لا يوجد حيل سحرية لفقدان الوزن في وقت قصير، فشاي الياسمين يعد إضافة جيبدة للمساعدة في تقليل الوزن.
تحرير:إسراء سليمان ٢٥ أغسطس ٢٠١٩ - ١٠:١٠ ص
شاي الياسمين
شاي الياسمين
توجد أنواع كثيرة من الشاي، أشهرها الشاي الأخضر، يتيمز بعدة فوائد تتمثل في المساعدة على حرق الدهون وحرق السعرات الحرارية، كما إنه يحمي القلب من الأمراض، ويساهم في خفض ضغط الدم المرتفع، ويحمي من الإصابة بمرض السكري، كما يوجد أيضًا شاي الياسمين، الذي يعمل على الوقاية من مرض السكري، والحفاظ على صحة الجسم بشكل كبير، لا توجد له شهرة كبيرة، ولكنه متعدد الفوائد، فيجب عليك أن تضمه إلى قائمة المشروبات الصحية التي تفيد جسمك، وذلك حسبما ذكر الموقع الأمريكي "organicfacts".
لا يعتبر الشاي بالياسمين مجرد شاي أعشاب فقط، ولكنه متعدد الفوائد، حيث يحتوي على قيمة غذائية عالية، ويساعد في التخلص من عدة أمراض، ويساعد في فقدان الوزن، ومضاد جيد للفيروسات والباكتيريا، كما يساعد في التقليل من التوتر، والتغلب على أمراض القلب والأوعية الدموية، وربما يحسن من الجهاز الهضمي، وما يلي بعض
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كيفية تنظيف القولون

عصير الليمون والبرقوق يخلصك من اضطرابات القولون

عند التعرض المستمر لمشكلات في الجهاز الهضمي، أو مشكلات في المعدة، اعلم أنه جاء الوقت لتقوم بتنظيف القولون بشكل مثالي وصحي، حاول اتباع نظام غذائي صحي غني بالعناصر الهامة لصحة الأمعاء، على سبيل المثال استهلاك كميات كبيرة من الألياف الغذائية يساعد على التخلص من اضطرابات القولون المزمنة، كما أنه يحميك من الانتفاخ أو الغثيان، وبالنسبة للأعشاب الصحية فالزنجبيل خيار مثالي، حيث يتميز بفاعلية كبيرة في التهدئة من التهابات في المعدة، وذلك حسبما ذكر الموقع الأمريكي "dailyhealthpost".
نظام-باليو-للتخسيس

نظام باليو الغذائي.. يزيد من الإصابة بأمراض القلب

تتعدد الأنظمة الغذائية، وفي كل يوم نجد نظاما جديدا بداية من الصوم المتقطع إلى نظام الكيتو القائم على معدلات منخفضة من الكربوهيدرات، لا نعرف أيا منها يصلح لطبيعة أجسامنا، نقوم بالانتقال من دايت لآخر دون جدوى، عليك أولا بوضع الإرادة والعزيمة أمامك، وبعد ذلك يمكنك البحث في الطرق الفعالة لك، على سبيل المثال نظام الباليو ويسمى أيضًا "رجيم العصر الحجري"، سمي بهذا الاسم لأنه يعتمد على عادات قديمة منذ القدم كان يقوم بها أجدادنا، ولكن من حيث الفاعلية للعلماء آراء مختلفة، نقلا عن "timesofindia".
فوائد -عنصر-السيلينيوم

السيلينيوم يلعب دورا مهما في حماية جهازك المناعي

توجد العديد من العناصر الغذائية المهمة التي نحتاجها في حياتنا، على سبيل المثال الحديد والزنك والكبريت، إضافة إلى مجموعة فيتامين B المركبة، ولكن ستكون هذه هي المرة التي تسمع فيها عن عنصر السيلينيوم، يتميز هذا العنصر بالعديد من الفوائد الصحية والعلاجية لصحتك بشكل عام، يعتبر السلينيوم من المعادن الأساسية، إذ يجب أن تدرجه في نظامك الغذائي، من خلال تناول أطعمة تحتوي على هذا المركب، على سبيل المثال الحبوب الكاملة والمكسرات مثل الفستق واللوز أيضًا، وذلك حسبما ذكر الموقع الأمريكي "healthline".
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تفاح

الفلافونويد يقي من السرطان.. إليك أطعمة تحتوي عليه

تحدثنا مسبقًا عن مضادات الأكسدة وأهميتها القصوى في الحماية من السرطان، ومن أهمها مركبات الفلافونويد، التي تعمل على التقليل من الالتهابات، ومن أكثر الأطعمة الغنية بهذا المركب، التفاح والشوكولاتة والفاصوليا والتوت والكاكاو، إضافة إلى البروكلي، كما أنها توقف التلف الذي يحدث في الخلايا، والناتج عن الجذور الحرة، وهي مهمة بشكل كبير لصحة الخلايا العصبية، وتعمل على خفض ضغط الدم المرتفع ومعدلات الكوليسترول الضارة في الجسم. وذلك حسبما ذكر الموقع الأمريكي "health line.com".
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