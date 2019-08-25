يقلل التوتر.. تعرف على فوائد الشاي بالياسمين

الجميع يبحث عن سر فقدان الوزن بشكل صحي وسريع، وبينما لا يوجد حيل سحرية لفقدان الوزن في وقت قصير، فشاي الياسمين يعد إضافة جيبدة للمساعدة في تقليل الوزن.

تحرير:إسراء سليمان ٢٥ أغسطس ٢٠١٩ - ١٠:١٠ ص

شاي الياسمين

توجد أنواع كثيرة من الشاي، أشهرها الشاي الأخضر، يتيمز بعدة فوائد تتمثل في المساعدة على حرق الدهون وحرق السعرات الحرارية، كما إنه يحمي القلب من الأمراض، ويساهم في خفض ضغط الدم المرتفع، ويحمي من الإصابة بمرض السكري، كما يوجد أيضًا شاي الياسمين، الذي يعمل على الوقاية من مرض السكري، والحفاظ على صحة الجسم بشكل كبير، لا توجد له شهرة كبيرة، ولكنه متعدد الفوائد، فيجب عليك أن تضمه إلى قائمة المشروبات الصحية التي تفيد جسمك، وذلك حسبما ذكر الموقع الأمريكي "organicfacts".

لا يعتبر الشاي بالياسمين مجرد شاي أعشاب فقط، ولكنه متعدد الفوائد، حيث يحتوي على قيمة غذائية عالية، ويساعد في التخلص من عدة أمراض، ويساعد في فقدان الوزن، ومضاد جيد للفيروسات والباكتيريا، كما يساعد في التقليل من التوتر، والتغلب على أمراض القلب والأوعية الدموية، وربما يحسن من الجهاز الهضمي، وما يلي بعض