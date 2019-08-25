يقلل التوتر.. تعرف على فوائد الشاي بالياسمين

الجميع يبحث عن سر فقدان الوزن بشكل صحي وسريع، وبينما لا يوجد حيل سحرية لفقدان الوزن في وقت قصير، فشاي الياسمين يعد إضافة جيبدة للمساعدة في تقليل الوزن.
توجد أنواع كثيرة من الشاي، أشهرها الشاي الأخضر، يتيمز بعدة فوائد تتمثل في المساعدة على حرق الدهون وحرق السعرات الحرارية، كما إنه يحمي القلب من الأمراض، ويساهم في خفض ضغط الدم المرتفع، ويحمي من الإصابة بمرض السكري، كما يوجد أيضًا شاي الياسمين، الذي يعمل على الوقاية من مرض السكري، والحفاظ على صحة الجسم بشكل كبير، لا توجد له شهرة كبيرة، ولكنه متعدد الفوائد، فيجب عليك أن تضمه إلى قائمة المشروبات الصحية التي تفيد جسمك، وذلك حسبما ذكر الموقع الأمريكي "organicfacts".
لا يعتبر الشاي بالياسمين مجرد شاي أعشاب فقط، ولكنه متعدد الفوائد، حيث يحتوي على قيمة غذائية عالية، ويساعد في التخلص من عدة أمراض، ويساعد في فقدان الوزن، ومضاد جيد للفيروسات والباكتيريا، كما يساعد في التقليل من التوتر، والتغلب على أمراض القلب والأوعية الدموية، وربما يحسن من الجهاز الهضمي، وما يلي بعض
لا يعتبر الشاي بالياسمين مجرد شاي أعشاب فقط، ولكنه متعدد الفوائد، حيث يحتوي على قيمة غذائية عالية، ويساعد في التخلص من عدة أمراض، ويساعد في فقدان الوزن، ومضاد جيد للفيروسات والباكتيريا، كما يساعد في التقليل من التوتر، والتغلب على أمراض القلب والأوعية الدموية، وربما يحسن من الجهاز الهضمي، وما يلي بعض من الفوائد الهامة للشاي بالياسمين ولكن بشكل أكثر توضحيًا:
1-فقدان الوزن
الجميع يبحث عن سر فقدان الوزن بشكل صحي وسريع، وبينما لا يوجد حيل سحرية لفقدان الوزن في وقت قصير، فشاي الياسمين يعد إضافة جيدة للمساعدة في تقليل الوزن، ومن خلال دراسة نشرت في عام 2012، كشفت إن الخصائص المضادة للأكسدة الذي يتميز بها شاي الياسمين تساعد في زيادة عملية الأيض، وبالتالي زيادة فاعلية عملية الأيض، يجعل التمرينات الرياضية في معدلات مناسبة، وبالتالي نستطيع أن نقول الآن أن الشاي الأخضر ليس وحده من يقوم بتقليل الوزن، ولكن شاي الياسمين أيضًا.
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2-مضاد للأكسدة
ربما أكثر ما يميز شاي الياسمين إنه يحتوي على كمية كبيرة من مضادات الأكسدة، على سبيل المثال كاتيشين يعد أحد مضادات الأكسدة الهامة التي تفيد الجسم، تعمل مضادات الأكسدة على الحماية من تلف الخلايا الناتج عن الجذور الحرة، المسببة للعديد من الأمراض، وبالتالي تحمي الجهاز المناعي وتسمح له القيام بوظائفه على أكمل وجه.
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3-التعزيز من الجهاز المناعي
يساعد شاي الياسمين في حماية الجهاز المناعي، نظرًا لخصائصه المضادة للالتهابات، بجانب مضادات الأكسدة، فكشفت دراسة نشرت في جريدة Life Sciences إن هذا النوع من الشاي غني بمضادات الأكسدة الطبيعية من البوليفينول، وبما إن الجهاز المناعي هو أول خط دفاع في الجسم للحماية من الأمراض، فتعمل مثل هذه الخصائص على التعزيز من فاعليته بشكل ملحوظ، ويعمل على تقويته، بجانب الوقاية من الأمراض المزمنة.
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4-حماية القلب
بالنسبة للأشخاص الذين لديهم تاريخ عائلي من مشكلات متعلقة بالقلب والأوعية الدموية، يساعد شاي الياسمين على الوقاية من عدة مشكلات صحية، فكشفت دراسة إن الكاتيشين الموجود في شاي الياسمين يعد عامل رئيسي في التقليل من نسبة الكوليسترول الضارة في الجسم، وبالتالي يقلل فرص الإصابة بتصلب الشرايين، حيث إن التهابات الأوعية الدموية والشرايين تؤدي إلى السكتات الدماغية والنوبات القلبية.
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5-يقلل من التوتر
حاسة الشم تعد من أكثر الحواس شديدة الحساسية، وتؤثر بشكل كبير على الخلايا العصبية، فوضحت العديد من الدراسات إن رائحة شاي الياسمين من المحتمل أن تكون مفيدة للغاية، فيما يتعلق بتحسين الحالة المزاجية، فعند استنشاقه يعمل الجسم على إطلاق مركبات كيميائية، تشعرك بالراحة والاسترخاء، ومن جانب آخر أثبتت الدراسات فاعليته في الوقاية من السرطان.
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