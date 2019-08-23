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رئة العالم تحترق| 73 ألف حريق في «الأمازون» منذ 2019

شهدت غابات الأمازون المطيرة في البرازيل عددا قياسيا من الحرائق هذا العام، لكن كيف بدأت حرائق غابات الأمازون؟ ومنذ متى وهذه الحرائق مستمرة؟ وما مدى خطورة ذلك؟
تحرير:أحمد سليمان ٢٣ أغسطس ٢٠١٩ - ١٢:١١ م
شهدت الغابات المطيرة في حوض نهر الأمازون أعدادا قياسية من الحرائق هذا العام، والآن تزايدت حدة الحرائق، حتى إنه تم التقاط الدخان الناجم عن ألسنة اللهب على أقمار هيئة الفضاء الأمريكي "ناسا"، والإدارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوي "ناوا" من الفضاء. ووفقا للمعهد الوطني لأبحاث الفضاء، أظهرت بيانات الأقمار الصناعية زيادة حرائق الغابات بنسبة 83% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2018، وتشير وكالة الفضاء إلى أن بيانات أقمارها الصناعية قد اكتشفت نحو 73 ألف حريق منذ يناير 2019.
وأشارت صحيفة "ديلي إكسبريس" البريطانية إلى أن الدخان الكثيف الناجم عن الحريق تسبب في إظلام أكثر من 1700 ميل في ساو باولو، كبرى مدن البرازيل، يوم الإثنين. وقال خوسيليا بيجوريم، خبير الأرصاد الجوية في معهد "كليماتيمبو" البرازيلي للأرصاد الجوية: "لم يأت الدخان من حرائق ولاية ساو باولو، ولكن من حرائق كثيفة
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4 قتلى و23 مصابا في انهيار جدار معبد بالهند

لقي 4 أشخاص مصرعهم وأصيب 23 آخرون، إثر انهيار جزء من جدار بأحد المعابد في مدينة "كالكوتا" عاصمة ولاية "البنجال الغربية" شرقي الهند. وذكرت قناة "إنديا تي في" الهندية اليوم الجمعة، أن الحادث وقع أثناء تجمع عدد من الأشخاص للاحتفال بأحد المهرجانات، مشيرة إلى أن السلطات أعلنت تقديم تعويضات مالية لأهالي القتلى والمصابين.
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رغم الابتسامات.. فشل جولة جونسون في ألمانيا وفرنسا

في إطار محاولاته لتحسين ظروف خروج بلاده من الاتحاد الأوروبي، قام رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون بجولة مهمة في ألمانيا وفرنسا، أكبر قوتين في الاتحاد الأوروبي. إلا أن جولته لم تكلل بالنجاح، حيث أعطى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أملا ضئيلا لجونسون بأنه مستعد للتفاوض مرة أخرى حول خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، وقال إن أي تغييرات في الصفقة الحالية لن تكون كبيرة. فبعد يوم من عقد جونسون محادثات مع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل في برلين، ناقش رئيس الوزراء البريطاني مع ماكرون في باريس كيفية حل مأزق خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.
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اليابان تدعو لإشراك روسيا في المشاكل الدولية

دعت اليابان، اليوم الخميس، إلى إشراك روسيا في حل المشاكل الدولية بشكل أكثر فاعلية، وذلك غداة الدعوة الموجهة للرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، لحضور قمة مجموعة الدول السبع الكبار العام المقبل. وصرح مسؤول في وزارة الخارجية اليابانية: "من أجل أن تلعب روسيا دورًا بناءً في حل المشاكل الدولية، من الضروري إجراء حوار مع روسيا وإشراكها في هذه الأمور، وهذا هو الموقف الرئيس لبلدنا.. سنواصل مناقشة هذه المسألة مع الأعضاء الآخرين في مجموعة السبع الكبار"، بحسب "سبوتنيك".
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سياسة التخلص من المعارضة تفتح نيران النقد ضد أردوغان

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الآثار: شارع المعز آمن تماما بعد نشوب حريق محدود

أكد الدكتور جمال مصطفى، رئيس قطاع الآثار الإسلامية والقبطية واليهودية، سلامة المباني الأثرية في شارع المعز، مشيرا إلى أنها لم يصبها أي ضرر إثر نشوب حريق محدود فجر اليوم في المنطقة المجاورة لسبيل (خسرو) الأثري بشارع المعز. وقال رئيس قطاع الآثار الإسلامية والقبطية واليهودية، في تصريح اليوم الجمعة، إنه توجه على الفور إلى موقع الحريق مع فريق من مفتشي آثار المنطقة ومسئولي أمن الآثار، الذين اتخذوا جميع إجراءات الوقاية ووسائل الحفاظ على الآثار المتواجدة في محيط المنطقة.
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مقتل 23 شخصا وإصابة 12 ألفا باليابان لارتفاع الحرارة

لقي 23 شخصا مصرعهم وأصيب ما يزيد على 12 ألفا و751 آخرين باليابان، ما زالوا يتلقون العلاج داخل المستشفيات، جراء ارتفاع درجات الحرارة في جميع أنحاء اليابان خلال الأسبوع الماضي بداية من 5 أغسطس الجارى بشكل كبير وبمعدلات أعلى من الطبيعية وفق ما أعلنت عنه وكالة مكافحة الحرائق والكوارث في اليابان اليوم. وبحسب ما أوضحته وكالة أنباء «كيودو» اليابانية، فإن عدد الذين نقلوا إلى المستشفيات على مدار الأيام الماضية تجاوز العشرة آلاف شخص، وهو ما يعد انخفاضا كبيرا عن المعدل الذى شهده الأسبوع الأول من بدء الموجة الحارة، حيث بلغ عددهم 18 ألفا و347 شخصا.
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وزيرة الصحة: جار البحث عن جثث لضحايا معهد الأورام في النيل

أعلنت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، اليوم الإثنين، أنه جاري البحث عن وجود جثامين فى مياه النيل المقابلة لمعهد الأورام، الذى شهد أمامه الانفجار فى وقت مبكر من صباح الإثنين بمنطقة المنيل بالقاهرة، قائلة "نتمنى ألا يوجد شىء لكن البحث ما زال موجودا". وقالت وزيرة الصحة: "حتى الآن هناك جثامين 17 شخصا، فضلا عن إصابة 32 آخرين بينهم فى حادث الانفجار الذى وقع بمحيط معهد الأورام"، مضيفة أن الإصابات بينها حالات شديدة الخطورة ومتوسطة الخطورة، أما الجثامين فعددهم 17، ويوجد "كيس أشلاء".
حريق-بفندق-لحجاج-فلسطينيين-في-مكة (1)

حريق في فندق لحجاج فلسطينيين بالسعودية (صور)

اندلع حريق في سكن خاص بحجاج فلسطينيين من قطاع غزة في مكة المكرمة بالمملكة العربية السعودية، وسيطرت قوات الدفاع المدني السعودي صباح اليوم الثلاثاء على الحريق. ونقلت قناة "روسيا اليوم" عن مراسلتها، إنه تم إخلاء جميع الحجاج الفلسطينيين من فندق جوهر السعد دون تسجيل إصابات. ونشب الحريق نتيجة ماس في غرفة الكهرباء، وأدى لانتشار دخان كثيف في الطابق الأرضي، ما اضطر إدارة الفندق إلى إخلاء الحجاج.
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