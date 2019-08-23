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4 قتلى و23 مصابا في انهيار جدار معبد بالهند

٢٣ أغسطس ٢٠١٩ - ١٢:١٥ م
انهيار مبنى في الهند - ارشيفية
انهيار مبنى في الهند - ارشيفية
لقي 4 أشخاص مصرعهم وأصيب 23 آخرون، إثر انهيار جزء من جدار بأحد المعابد في مدينة "كالكوتا" عاصمة ولاية "البنجال الغربية" شرقي الهند. وذكرت قناة "إنديا تي في" الهندية اليوم الجمعة، أن الحادث وقع أثناء تجمع عدد من الأشخاص للاحتفال بأحد المهرجانات، مشيرة إلى أن السلطات أعلنت تقديم تعويضات مالية لأهالي القتلى والمصابين.
يذكر أن التدافع وقع بعد هطول الأمطار الغزيرة على الولاية، وتسارع المواطنون إلى الاحتماء في الطرق الضيقة المؤدية إلى المعبد ذات الأسقف المغطاة بالخيرزان، إلا أن الأمطار أدت إلى انهياره.


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