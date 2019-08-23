الحكومة: عقد مؤتمر «أفريقيا 2019» بالعاصمة الإدارية

٢٣ أغسطس ٢٠١٩ - ١٢:١٧ م

رئيس الوزراء

أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أهمية إبراز دور مصر في قارة أفريقيا، وذلك خلال فعاليات مؤتمر (أفريقيا 2019) في ظل أنه يعد أكبر التجمعات الاستثمارية بدول القارة لعرض الفرص الاستثمارية المتاحة، مما سيسهم في تحقيق نمو مستدام وشامل من شأنه أن يوفر ملايين فرص العمل لأبناء القارة الأفريقية باستغلال ثرواتها الطبيعية وتنفيذ مشروعات كبرى تقوم على استغلال هذه الثروات.

جاء ذلك خلال اللقاء ، الذي عقده رئيس مجلس الوزراء، مع وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي؛ لمناقشة استعدادات الوزارة لتنظيم مؤتمر (أفريقيا 2019) المقرر عقده بالعاصمة الإدارية الجديدة تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، ومتابعة جهود الوزارة لتطوير والتوسع في المناطق الحرة والاستثمارية بما يسهم في جذب