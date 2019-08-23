الحكومة: عقد مؤتمر «أفريقيا 2019» بالعاصمة الإدارية
٢٣ أغسطس ٢٠١٩ - ١٢:١٧ م
رئيس الوزراء
أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أهمية إبراز دور مصر في قارة أفريقيا، وذلك خلال فعاليات مؤتمر (أفريقيا 2019) في ظل أنه يعد أكبر التجمعات الاستثمارية بدول القارة لعرض الفرص الاستثمارية المتاحة، مما سيسهم في تحقيق نمو مستدام وشامل من شأنه أن يوفر ملايين فرص العمل لأبناء القارة الأفريقية باستغلال ثرواتها الطبيعية وتنفيذ مشروعات كبرى تقوم على استغلال هذه الثروات.
جاء ذلك خلال اللقاء ، الذي عقده رئيس مجلس الوزراء، مع وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي؛ لمناقشة استعدادات الوزارة لتنظيم مؤتمر (أفريقيا 2019) المقرر عقده بالعاصمة الإدارية الجديدة تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، ومتابعة جهود الوزارة لتطوير والتوسع في المناطق الحرة والاستثمارية بما يسهم في جذب
جاء ذلك خلال اللقاء ، الذي عقده رئيس مجلس الوزراء، مع وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي؛ لمناقشة استعدادات الوزارة لتنظيم مؤتمر (أفريقيا 2019) المقرر عقده بالعاصمة الإدارية الجديدة تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، ومتابعة جهود الوزارة لتطوير والتوسع في المناطق الحرة والاستثمارية بما يسهم في جذب الاستثمارات وتحقيق التنمية المتكاملة بكافة محافظات الجمهورية وإتاحة آلاف فرص العمل.
من جانبها، عرضت وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، استعدادات الوزارة لتنظيم مؤتمر (أفريقيا 2019) تحت عنوان "استثمر في أفريقيا" والذي تنظمه الوزارة بالتعاون مع وزارتي الخارجية والتجارة والصناعة في 22 و23 نوفمبر المقبل بالعاصمة الإدارية الجديدة، بحضور عدد من رؤساء دول وحكومات ووزراء من مختلف الدول الأفريقية ونحو 2000 شخص من ممثلي شركاء مصر في التنمية، ورجال الأعمال والمستثمرين وشخصيات رفيعة المستوى من مجال الأعمال من المصريين والأفارقة وجميع أنحاء العالم، بهدف تحفيز الاستثمار في القارة الأفريقية.
وأوضحت وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي أن مؤتمر هذا العام ينعقد في ظل تولي الرئيس السيسي رئاسة الاتحاد الأفريقي، مما يجعله منصة لحشد المؤسسات الدولية والقطاع الخاص للاستثمار في أفريقيا، مشيرة إلى أن هذا العام، سيكون للمؤتمر جلسات تركز على دور المرأة في إطار "تمكين المرأة في أفريقيا"، وشباب رواد الأعمال، وجلسات متعلقة بمشروعات الطاقة المتجددة وتكنولوجيات المعلومات في القارة.