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الحكومة: عقد مؤتمر «أفريقيا 2019» بالعاصمة الإدارية

٢٣ أغسطس ٢٠١٩ - ١٢:١٧ م
رئيس الوزراء
رئيس الوزراء
أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أهمية إبراز دور مصر في قارة أفريقيا، وذلك خلال فعاليات مؤتمر (أفريقيا 2019) في ظل أنه يعد أكبر التجمعات الاستثمارية بدول القارة لعرض الفرص الاستثمارية المتاحة، مما سيسهم في تحقيق نمو مستدام وشامل من شأنه أن يوفر ملايين فرص العمل لأبناء القارة الأفريقية باستغلال ثرواتها الطبيعية وتنفيذ مشروعات كبرى تقوم على استغلال هذه الثروات.
جاء ذلك خلال اللقاء ، الذي عقده رئيس مجلس الوزراء، مع وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي؛ لمناقشة استعدادات الوزارة لتنظيم مؤتمر (أفريقيا 2019) المقرر عقده بالعاصمة الإدارية الجديدة تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، ومتابعة جهود الوزارة لتطوير والتوسع في المناطق الحرة والاستثمارية بما يسهم في جذب
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طقس-حار-مياه

الأرصاد: طقس اليوم حار على معظم الأنحاء

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد، اليوم الجمعة، طقس معتدل على السواحل الشمالية، حار رطب على الوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا لطيف ليلا، وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد، وتظهر السحب المنخفضة على السواحل الشمالية، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط مثيرة للرمال والأتربة على جنوب سيناء أحيانا، كما تنشط على البحر الأحمر وخليج السويس، ما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية.
اللواء سمير فرج

خبير عسكري: بريطانيا هي الملاذ الآمن للإخوان (فيديو)

قال اللواء سمير فرج، الخبير العسكرى، والمدير الأسبق لإدارة الشئون المعنوية بالقوات المسلحة، إن بريطانيا هى الدولة الأولى التى توفر الملاذ الآمن للإخوان. وأضاف فرج، خلال لقائه ببرنامج «نظرة»، الذى يقدمه الإعلامى حمدى رزق، عبر فضائية «صدى البلد»، أن رئيسة الوزراء البريطانية السابقة تريزا ماى كان موقفها غريبا من مصر، وتساءل: «من الذى يؤوى الإخوان حاليا فى العالم كله؟»، وأجاب: «بريطانيا.. الإخوان كلهم نقلوا من الدوحة ومن إسطنبول راحوا بالكامل كلهم قاعدين فى بريطانيا، الفلوس بتاعتهم فى بريطانيا، الأعمال والبيزنس بتاعهم فى بريطانيا».
المدير -العام -لمنظمة -الصحة -العالمية

الصحة العالمية: نقل تجربة «100 مليون صحة» لدول أخرى

قال مدير عام منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم، إنهم أجروا دراسة تحقق على حملة 100 مليون صحة للقضاء على فيروس سي والأمراض غير السارية، أكدت صحة الأرقام والنتائج التي أعلنتها مصر، مشيرا إلى أنه سلم نتائج الدراسة الرئيس عبد الفتاح السيسي، مؤكدا خلال مؤتمر صحفي عقد بعد اجتماعه مع الرئيس السيسي، اليوم الخميس، في القاهرة، أن مصر في طريقها للقضاء على مرض الالتهاب الكبدي الوبائي "سي"، وأنها ستنجح في تحقيق الهدف قبل عام 2030، التاريخ المحدد للقضاء على المرض عالميا.
حملة- 100- مليون-صحة.

الصحة العالمية: مصر ستقضي على «فيروس سي» قبل 2030

أشاد مدير عام منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم، بالنتائج التي حققتها مصر في حملة القضاء على مرض الالتهاب الكبدي الوبائي "فيروس سي"، مؤكدا أنها في طريقها لتحقيق الهدف قبل عام 2030، التاريخ المحدد للقضاء على المرض عالميا، مشيرا خلال المؤتمر صحفي عقد بعد اجتماعه مع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم الخميس، أن "حملة 100 مليون صحة هي الأكبر على الإطلاق على مستوى العالم.. والآن بناء على عمليات التحقق فإن أكثر من 60 مليون شخص جرى فحصهم منذ بدء البرنامج. وهو ما يعادل أكثر من 60% من إجمالي السكان“.
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ختان-الإناث

الصحة ترد على إجراء عمليات ختان بمستشفيات الحكومة

نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، في تقرير توضيح الحقائق، الصادر اليوم الخميس، ما تردد في بعض وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي، من أنباء حول انتشار عمليات ختان الإناث بالمستشفيات الحكومية، وتواصل المركز مع وزارة الصحة والسكان، والتي نفت صحة تلك الأنباء تماما, مشددة على أن الختان يعد جريمة وفقا لقانون العقوبات، يعاقب مرتكبها بالسجن من 5 إلى 7 سنوات، لافتة إلى تراجع معدلات ظاهرة ختان الإناث في مصر بشكل عام، وأن كل ما يثار في هذا الشأن شائعات تستهدف إثارة البلبلة في أوساط الرأي العام.
مصطفى-مدبولي

مدبولي يلتقي رؤساء شركات الميكروباصات لبحث «التحويل للغاز»

اجتمع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، مع رؤساء وممثلي الشركات المٌصنعة لـ"الميكروباصات والميني باص"؛ وذلك لاستعراض خطة الحكومة للتوسع فى إنتاج المركبات التى تعمل بالغاز، وتحويل المركبات القديمة للعمل بالغاز الطبيعي، أو بالدورة المزدوجة للغاز والبنزين كبديل عن السولار؛ للاستفادة من الاحتياطيات المتوافرة من الغاز، وتقليل استيراد الوقود التقليدي الذي يكبد ميزانية الدولة تكلفة ضخمة من العملة الصعبة.
مصطفى-مدبولي

مدبولي في السودان لحضور توقيع «الوثيقة الدستورية»

غادر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مطار القاهرة الدولي، صباح اليوم السبت، متجها إلى العاصمة السودانية الخرطوم، للمشاركة نيابة عن الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، ورئيس الاتحاد الأفريقي، في مراسم توقيع الوثيقة الدستورية التي تم التوافق عليها بين الأشقاء في السودان.
انفجار سيارة بجوار مبنى معهد الاورام (19)

الحكومة تقف دقيقة حداد على أرواح شهداء معهد الأورام

انطلق اجتماع الحكومة الأسبوعي برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، في مقر المجلس بمدينة العلمين الجديدة للمرة الثانية، وبدأت الحكومة اجتماعها بدقيقة حداد على شهداء ضحايا حادث معهد الأورام الذي وقع الأحد الماضي، وأسفر عن عدد من الضحايا ما بين شهداء ومصابين. وكان قد أكد رئيس الوزراء، أن هناك توجها للدولة أن تصبح مدينة العلمين الجديدة مستدامة بمعنى أن تعمل طوال العام، وليس مصيفا فقط، وبالتالي ستقوم الحكومة بعقد عدد من الاجتماعات في مقر مجلس الوزراء بمدينة العلمين الجديدة.
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